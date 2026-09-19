കുപ്പത്തൊട്ടിയിലെ മാണിക്യം! മയ്യിലിൻ്റെ മാറോട് ചേർന്ന കരയാളം; അതിശയക്കാഴ്ചയായി ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സൗന്ദര്യവത്ക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ അഞ്ച് വർഷത്തെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയത്.
Published : September 19, 2026 at 3:56 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന്. പി
കണ്ണൂർ: പച്ചപ്പ് വിരിച്ച വിശാലമായ നെൽപാടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നീളുന്ന ആ ഗ്രാമീണ പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, ഇരുവശത്തും നിഴൽ വിരിക്കുന്ന ഡിവിഡിവി തണൽമരങ്ങളും നയനമനോഹരമായി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലികളും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കണ്ണൂർ മയ്യിലെ കരയാളത്തെ 35 ഏക്കർ വരുന്ന 'പട്ടത്ത് വയൽ' ഇന്ന് കേവലം കൃഷിയിടം മാത്രമല്ല, പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെയും സഞ്ചാരികളുടെയും കാമറക്കണ്ണുകളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ്. എന്നാലിന്ന് കാണുന്ന ഈ സുന്ദര ഭൂമികയ്ക്ക് പിന്നിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെ ഐക്യത്തിൻ്റെയും പച്ചപ്പാർന്നൊരു ചരിത്രമുണ്ട്.
ഒരു ആശയത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയ വിപ്ലവം
അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ മാലിന്യം തള്ളൽ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പട്ടത്തുവയൽ ആലിങ്ങടവ് റോഡ്. 2021 സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ദിശമാറ്റിയ ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും സൗന്ദര്യവത്ക്കരണവും കൈകോർക്കുന്ന ഒരു ആശയം ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ സഹകരണതോടെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
യുവജന ഗ്രന്ഥാലയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ശ്രമഫലമായി അത് മാറിയപ്പോൾ സഞ്ചാരികൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.
ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തും ഗ്രന്ഥാലയവും നാട്ടുകാരും ചേർന്നപ്പോൾ 400 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഈ പുഴയോരപ്പാതയുടെ മുഖച്ഛായ മാറി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റോഡ് നവീകരിക്കുകയും ഹരിത കേരളം മിഷൻ നൽകിയ ഡിവിഡിവി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മരങ്ങൾ തണൽ വിരിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ ചെണ്ടുമല്ലിയും ചെമ്പരത്തിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പ്രദേശം മനോഹരമാക്കി.
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സീസൺ കൊയ്യുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി വസന്തം
"നാല് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലാണ് ഇത്തവണ 100 ചെണ്ടുമല്ലി തൈകൾ നട്ടത്. ഓണക്കാലത്താണ് പ്രധാനമായും വിളവെടുപ്പ്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം പ്രദേശത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചൂ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നും" പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ പി. കുഞ്ഞിരാമൻ ഈടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ചെണ്ടുമല്ലിത്തോട്ടത്തിന് കൃത്യമായി വെള്ളമൊഴിച്ച് പരിപാലിക്കാറുണ്ട്. സമീപത്തെ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിലേക്ക് പൂക്കളമൊരുക്കാൻ പൂക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് സംഘാടകനായ മുകുന്ദൻ ഈടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ മഴ കുറവായതിനാൽ ചില തൈകൾ നശിച്ചുപോയെങ്കിലും അവശേഷിച്ചവ നാടിന് വർണ്ണപ്പകിട്ടേകി പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ആകാശക്കാഴ്ചകൾ
വളപട്ടണം പുഴയോരത്ത് അവസാനിക്കുന്ന ഈ മനോഹര പാതയിപ്പോൾ റീൽസ് ചിത്രീകരണത്തിനും പ്രീ-വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾക്കുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനാണ്. പാടശേഖരത്തിന് നടുവിലൂടെ നീളുന്ന റോഡിൻ്റെ ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങളും ആകാശക്കാഴ്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു. 500 ഏക്കറിലധികം വരുന്ന കൈവയൽ പാടശേഖരത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പും ഒപ്പം പൂക്കളുടെ വർണ്ണക്കാഴ്ചകളും സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അപൂർവ്വമായ ദൃശ്യവിരുന്നാണ്.
മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാനുള്ള ഇടമല്ല, മറിച്ച് തലമുറകൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കരയാളത്തെ ഈ നാട്ടിൻപുറം. നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രദേശത്തെയും ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാക്കാം എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ മയ്യിൽ മാതൃക.
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