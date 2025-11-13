ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടമില്ലാത്ത കണ്ണൂരിലെ പഞ്ചായത്ത്: രൂപീകരണം മുതൽ യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന മാട്ടൂലിൽ ഇത്തവണ എന്ത് സംഭവിക്കും?
നിലവിലുള്ള 17 അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ 11 പേരും യുഡിഎഫിനാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ എസ്ഡിപിഐ 3 സീറ്റുകൾ നേടി നിർണായക ശക്തിയായി.
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ നഗരത്തിൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപദ്വീപാണ് മാട്ടൂൽ. ഇത് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ്. ഈ പ്രദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വീതിയിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്യാശേരി ബ്ലോക്കിലാണ് മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയും അതിരുകളും
മാട്ടൂൽ വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 12.82 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുണ്ട്. കിഴക്ക് ചെറുകുന്ന്, കണ്ണപുരം, കല്യാശേരി പഞ്ചായത്തുകളാണ് അതിരുകൾ. വടക്ക് ചെറുകുന്ന്, മാടായി പഞ്ചായത്തുകളും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും തെക്ക് അറബിക്കടൽ, കല്യാശേരി പഞ്ചായത്തും മാട്ടൂലിൻ്റെ അതിരുകളാണ്. 1964ലെ വില്ലേജ് പുനഃസംഘടനയെത്തുടർന്നാണ് മടക്കരയും തെക്കുമ്പാട് ദ്വീപും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചത്.
ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേരോട്ടമില്ലാത്ത പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂരിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്നും വേരോട്ടമുള്ളതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ ഇന്നേവരെ ഇടതിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരിടമാണ് കല്യാശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാട്ടൂൽ. തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ മാട്ടൂലിൽ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ച കാലം മുതൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ്-കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയാണ്. നിലവിൽ 17 അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ 11 അംഗങ്ങളും യുഡിഎഫിൻ്റേതാണ്.
രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യവും കക്ഷിനിലയും
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സിപിഎം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് തുറന്നത്. നിലവിൽ എസ്ഡിപിഐക്കും പഞ്ചായത്തിൽ അംഗങ്ങളുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിന് ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ എസ്ഡിപിഐക്കും നിർണായക ശക്തിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്ഡിപിഐ 3 സീറ്റുകൾ നേടി. ഒരു സീറ്റിൽ എൻസിപിയും ഒരു സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.
ആകെയുള്ള 17 സീറ്റുകളിൽ 11 എണ്ണം കോൺഗ്രസ്-മുസ്ലിം ലീഗ് സഖ്യം നേടിയപ്പോൾ അതിൽ 7 സീറ്റും മുസ്ലിം ലീഗിനായിരുന്നു. 4 സീറ്റ് കോൺഗ്രസും നേടി. ഒരു സീറ്റിൽ സിപിഎം വിജയിച്ചു. നിലവിൽ സ്വതന്ത്രൻ്റേയും എൻസിപിയുടെയും പിന്തുണയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
നിലവിലെ അംഗങ്ങൾ (സീറ്റ്, പേര്, പാർട്ടി)
- മാട്ടൂൽ നോർത്ത് - സമീന യു (എസ്ഡിപിഐ)
- കാവിലെപ്പറമ്പ് - സി എച്ച് ഖൈറുനിസ (ഐ യു എം എൽ)
- സിദിഖാബാദ് - ശ്രീജ വി പി (എൻ സി പി)
- തെക്കുംമ്പാട് - സഫൂറ എം വി (ഐ യു എം എൽ)
- മാട്ടൂൽ സെൻട്രൽ - സൈനബ സി (ഐ യു എം എൽ)
- മടക്കര ഈസ്റ്റ് - സക്കറിയ പി വി (ഐ യു എം എൽ)
- മടക്കര വെസ്റ്റ് - അശോകൻ സി (ഐ എൻ സി)
- മാട്ടൂൽ പള്ളി പ്രദേശം - നബീൽ അബൂബക്കർ (ഐ യു എം എൽ)
- മാട്ടൂൽ സൗത്ത് - ഫാരിഷ ടീച്ചർ (ഐ യു എം എൽ)
- മാട്ടൂൽ സൗത്ത് മുനമ്പ് - ഇസ്മീറ കെ (എസ്ഡിപിഐ)
- മാട്ടൂൽ സൗത്ത് ചാൽ - അനസ് കെ കെ (എസ്ഡിപിഐ)
- മാട്ടൂൽ തങ്ങളെ പള്ളിച്ചാൽ - ഷം ജി മാട്ടൂൽ (ഐ എൻ സി)
- കോൽക്കാരൻച്ചാൽ - ഇന്ദിരാ ജോസഫ് (ഐ എൻ സി)
- മാട്ടൂർ സെൻട്രൽ ചാൽ - അബ്ദുൽ കലാം എ കെ എസ് (സ്വതന്ത്രൻ)
- അരിയിൽ ചാൽ - ജയൻ ടി (സി പി എം)
- ബാവുവളപ്പിൽ ചാൽ - ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ (ഐ യു എം എൽ)
- കക്കാടൻ ചാൽ - ലിജിനി വി (ഐ എൻ സി)
യുഡിഎഫ് അവകാശവാദങ്ങളും പ്രതികരണവും
ഒരുകാലത്തും കൈവിട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തവണയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ നിലനിർത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ് മുന്നണി. ഇത്തവണ രണ്ടു സീറ്റുകൾ അധികമായി 19 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികൾ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് അധികാരം നേടുന്നതിന് നിർണായകമാവുക എന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയതിനാലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോർഡിനേഷനിൽ പാളിച്ചയുണ്ടായത്.
അതുകൊണ്ടാണ് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിജയിച്ചു വന്നതെന്നും ഇത്തവണ അതുണ്ടാവില്ലെന്നും ഗഫൂർ പറയുന്നു. പഴുതടച്ച പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് യുഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളായി പഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്ന വികസന മുരടിപ്പിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതിനേക്കാൾ മികച്ച വിജയം നേടി ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന് സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി പ്രദീപൻ പ്രതികരിച്ചു.
