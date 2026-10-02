ആറളത്തെ വിറപ്പിച്ച 'കണ്ണൂർ മഖ്ന' പിടിയിൽ; മയക്കുവെടിവച്ചത് അതിസാഹസികമായി
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നൂറിലേറെ പേർ അടങ്ങുന്ന ദൗത്യസംഘം ആനയെ പിടികൂടിയത്
Published : October 2, 2026 at 7:50 AM IST
കണ്ണൂർ: ആറളം ഫാമിലെയും പുനരധിവാസ മേഖലയിലെയും ജനങ്ങളെ വർഷങ്ങളായി ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കെഎം-1 (കണ്ണൂർ മഖ്ന) എന്ന മോഴയാനയെ വനംവകുപ്പ് അതിസാഹസികമായി മയക്കുവെടിവച്ചു പിടികൂടി. 'ഓപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ മഖ്ന' എന്ന് പേരിട്ട ദൗത്യത്തിലൂടെ ആനയെ തളച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികൾക്കും ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമായി. ഇനിമുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാനും വാഹനങ്ങളിൽ യാത്രചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ഓപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ മഖ്ന
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നൂറിലേറെ പേർ അടങ്ങുന്ന ദൗത്യസംഘം ആനയെ പിടികൂടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ ആനയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തല്ലാത്തതിനാൽ ദൗത്യം നീളുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് മോഴയാനയ്ക്ക് ആദ്യ മയക്കുവെടി നൽകിയത്. ആദ്യശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ രണ്ടുതവണ കൂടി വെടിവച്ചു. മൂന്ന് റൗണ്ട് വെടിയേറ്റിട്ടും മയങ്ങാതെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച ആനയെ അധികമരുന്ന് നൽകിയാണ് പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
മയക്കുവെടിയേറ്റതിന് പിന്നാലെ വയനാട് മുത്തങ്ങയിൽ നിന്നെത്തിയ വിക്രം, ഭരത്, ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ എന്നീ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. ആദ്യം വിക്രമും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പിന്നീട് ഭരതനും ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെ കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ മയക്കുവെടിയേറ്റ മോഴയെ താങ്ങിനിർത്തുകയും പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് മോഴയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആറ് കാട്ടാനകളെയും പതിമൂന്നാം ബ്ലോക്കിലെ ഓടച്ചാൽ ഭാഗത്ത് നിരീക്ഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആനകളെ മോഴയിൽനിന്ന് അകറ്റിയ ശേഷമാണ് മയക്കുവെടിവയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത്.
ദൗത്യത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ
റോഡിൽനിന്ന് ഏകദേശം 300 മീറ്റർ അകത്തുള്ള വനപ്രദേശത്തുവച്ചാണ് മോഴയെ മയക്കുവെടിവച്ചത്. ഇവിടെനിന്ന് ആനയെ റോഡിലെത്തിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നതിനാൽ മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ റോഡ് നിർമിച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതിനിടെയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴ ദൗത്യം ദുഷ്കരമാക്കി. കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെ ആനയെ പുറത്തെത്തിച്ച് വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാത്രിയിലും തുടർന്നു.
മുത്തങ്ങയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ആനക്കൊട്ടിലിലാണ് കണ്ണൂർ മഖ്നയെ താമസിപ്പിക്കുക. ആനയുടെ മുൻഭാഗത്തെ ഒരു കാലിലും തുമ്പിക്കൈയിലും മുറിവിൻ്റെ പാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി ഡിഎഫ്ഒ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ചികിത്സ നൽകും. ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് വയനാട് മേഖലയിലെ വനത്തിൽ തുറന്നുവിടാനാണ് നിലവിലെ പദ്ധതി.
ആനയെ പിടികൂടിയ പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ അധികൃതർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഇവിടെ ജില്ല കലക്ടർ നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കക്കുവാ കവല മുതൽ പതിമൂന്നാം ബ്ലോക്ക് പരിപ്പ്തോട് റൂട്ടിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ വനംവകുപ്പിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവഴി കടത്തിവിട്ടുള്ളൂ.
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ആറളത്തെ ആർആർടിക്ക് പുറമെ, വയനാട്ടിൽ നിന്നും നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ആർആർടികളും മുതിർന്ന വനം, റവന്യൂ, പൊലീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറിലേറെ പേർ അടങ്ങിയ ദൗത്യസംഘമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കെഎം-1 വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചത്. ജില്ല കലക്ടർ പി. വിഷ്ണുരാജിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണം കണ്ണൂർ ഡിഎഫ്ഒ കെ. സജി, ആറളം വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വി. രതീശൻ, ആറളം സിഐ ടി.കെ ഷീജു, എസ്എച്ച്ഒ എൻ. ബിബിൻ, ഇരിട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ബിജി ജോൺ, കൊട്ടിയൂർ റേഞ്ചർ ടി. നിഥിൻരാജ്, കണ്ണവം റേഞ്ചർ സുധീർ നരോത്ത്, ആറളം അസിസ്റ്റൻ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ രമ്യ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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