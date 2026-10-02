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12 വർഷത്തെ ഭീതിക്കൊടുവിൽ കണ്ണൂർ മഖ്‌ന പിടിയിൽ; കൊലയാളി ആനയെ തളച്ചത് അതിസാഹസികമായി

മനുഷ്യസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിലും കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിലും വലിയ മിടുക്കാണ് കണ്ണൂർ മഖ്‌ന കാട്ടിയിരുന്നത്

ARALAM KANNUR ELEPHANT ISSUES MAKHNA KM 1 ELEPHANT FEATURES കണ്ണൂർ മഖ്‌ന KANNUR MAKHNA KM 1 OPERATION
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 2:13 PM IST

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രഞ്ജിത് ബാബു ഇ എം

കണ്ണൂർ: കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ആറളം ഫാമിലും പുനരധിവാസ മേഖലയിലും ഭീതിവിതച്ച് ഒൻപത് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അക്രമകാരിയായ മോഴയാന കണ്ണൂർ മഖ്‌ന ഒടുവിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പിടിയിലായി. കൊമ്പില്ലാത്ത ആൺ ആനകളായ മോഴയാനകളുടെ കരുത്തും ബുദ്ധിയും പൂർണമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ കൊലയാളി ആനയെ അതിസാഹസികമായാണ് ദൗത്യസംഘം മയക്കുവെടിവച്ച് തളച്ചത്. കണ്ണൂർ മഖ്‌നയെ പിടികൂടിയതോടെ ആറളം നിവാസികളുടെ വലിയൊരു പേടിസ്വപ്നത്തിനാണ് അവസാനമായിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിലും കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിലും വലിയ മിടുക്കാണ് കണ്ണൂർ മഖ്‌ന കാട്ടിയിരുന്നത്. ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം സ്വരക്ഷയ്ക്കായി അതിവേഗം കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മറയാനും ഈ ആനയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ ദൗത്യസംഘം അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആന കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പിൻമാറി.

കണ്ണൂരിനെ വിറപ്പിച്ച മോഴയാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

പിന്നീട് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് മയക്കുവെടിവച്ചത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ മോഴയാനയെ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റിയത്. ഫാമിലെ സോളാർ വേലി തകർക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിലും വലിയ ബുദ്ധിയാണ് കണ്ണൂർ മഖ്‌ന പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുറമെ വീടുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, വനപാലകരുടെ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയും നിരവധി തവണ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പിടികൂടിയ കണ്ണൂർ മഖ്‌നയെ വയനാട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈക്കും വലതുകാലിനും പരിക്കുണ്ടെന്നും ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്നും ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ കെ സജി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് ആനകളെ അപേക്ഷിച്ച് മോഴയാനകളെ പിടിച്ച് മെരുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പിടിയാനകളുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ഇവയുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് അസാധ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ള ആനകളിൽ ഒരു ശതമാനത്തോളം മോഴയാനകളാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമാനം. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 40ഓളം മോഴയാനകളുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പിടിയാനകൾ മോഴയാനകളോട് താത്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ARALAM KANNUR ELEPHANT ISSUES MAKHNA KM 1 ELEPHANT FEATURES കണ്ണൂർ മഖ്‌ന KANNUR MAKHNA KM 1 OPERATION
ആന (ETV Bharat)

നാല് കൊമ്പന്മാർക്ക് തുല്യം ഒരു മോഴയാന
ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ മാത്രമാണ് മോഴയാനകളെ കണ്ടുവരുന്നത്. പരിക്ക് മൂലമോ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൊമ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവയല്ല ഇവ. ജന്മനാതന്നെ കൊമ്പില്ലാത്ത ആൺ ആനകളെയാണ് മോഴയാന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൊമ്പില്ലെങ്കിലും കരുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ ഏറെ മുന്നിലാണ്. കാട്ടിലെ കൂപ്പുകളിൽ വൻമരങ്ങൾ പിഴുതിടാനും വലിക്കാനും നേരത്തെ ഇവയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ARALAM KANNUR ELEPHANT ISSUES MAKHNA KM 1 ELEPHANT FEATURES കണ്ണൂർ മഖ്‌ന KANNUR MAKHNA KM 1 OPERATION
ആറളത്ത് തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള കാട്ടാന (ETV Bharat)

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കൊമ്പന്മാരേക്കാൾ വീറും വാശിയും ശക്തിയും ഇവർക്ക് കൂടുതലായതിനാൽ നാല് കൊമ്പന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു മോഴയാന എന്നാണ് ആനക്കമ്പക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കൊമ്പില്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തരം ആനകൾക്ക് വേട്ടക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി കുറവാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ മോഴയാനകളുടെ ആയുസ്സ് വർധിക്കുകയും അത് വംശവർധനവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

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