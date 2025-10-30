ETV Bharat / state

കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ: വാർഡ് പുനഃസംഘടന വിജയത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്; ഇളക്കം തട്ടാതെ എൽഡിഎഫ് കോട്ടകൾ

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ ഭരണം യുഡിഎഫ് നേടിയെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യം നിലനിർത്തി.

KANNUR CORPORATION BATTLE LDF UDF ELECTORAL PERFORMANCE DISTRICT PANCHAYAT MAJORITY KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ കാര്യാലയം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 4:52 PM IST

കണ്ണൂർ: കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മേൽക്കൈ നിലനിർത്തിയത് ഇടതുമുന്നണി ആയിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏക കോർപറേഷൻ കണ്ണൂരായിരുന്നു. കോർപറേഷൻ ഭരണം നഷ്ടമായെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭകളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും എൽഡിഎഫിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. കോർപറേഷനിൽ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്.

യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് രൂപംകൊടുത്ത കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ പക്ഷെ ആദ്യ അങ്കത്തിൽ തന്നെ യുഡിഎഫ് തന്ത്രം പാളുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് വിമതനായിരുന്ന പികെ രാഗേഷൻ്റെ പിന്തുണയിലാണ് 2015ൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിലെത്തിയത്. 2015ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 55 ഡിവിഷനുകളുള്ള കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ 27 സീറ്റ് വീതമാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും നേടിയത്. പികെ രാഗേഷ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ബാക്കി മൂന്ന് വർഷം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും പങ്കിട്ടു ഭരിക്കുകയായിരുന്നു.

അഡ്വ മാർട്ടിൻ ജോർജ് (ETV Bharat)

പക്ഷെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പികെ രാഗേഷ് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഡിഎഫ് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കാണുകയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 34 സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്; 19 ഇടത്ത് എൽഡിഎഫും വിജയിച്ചു. കോർപറേഷനിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്നു; ഒരു ഡിവിഷനിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയും വിജയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമായ പികെ രാഗേഷ് ഇക്കുറി യുഡിഎഫ് ടിക്കറ്റിൽ ആലിങ്കീൽ ഡിവിഷനിൽനിന്ന് 300ൽപ്പരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്.

കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ മാർട്ടിൻ ജോർജ് പള്ളിയമ്മൂല വാർഡിൽനിന്ന് വിജയിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ ടി മോഹനൻ ആയിരുന്നു മേയറെങ്കിലും നിലവിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ മുസ്‌ലീഹ് മഠം ആണ് ചെയർമാൻ. വാർഡ് പുനഃസംഘടനയോടെ രണ്ടു വാർഡുകൾ അധികം വന്ന കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ ആര് ഭരിക്കും എന്നത് കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണണം. വാർഡ് വിഭജനം എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായാണ് നടത്തിയതെങ്കിലും വിജയ പ്രതീക്ഷയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കണ്ടത് എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യം തന്നെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽഡിഎഫ് മേൽക്കൈ നേടി. മത്സരം നടന്ന 23 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ 16 സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫും 7 സീറ്റിൽ യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു. എൽഡിഎഫ്-19, യുഡിഎഫ് 5 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു 2015ലെ സീറ്റ് നിലയെന്ന് ഓർക്കണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന എട്ട് നഗരസഭകളിലും ഇരുമുന്നണികളും 2015ലെ വിജയം ആവർത്തിച്ചു. ആന്തൂർ, തലശ്ശേരി, കൂത്തുപറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, ഇരിട്ടി എന്നീ നഗരസഭകൾ എൽഡിഎഫ് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ശ്രീകണ്ഠപുരം, തളിപ്പറമ്പ്, പാനൂർ എന്നീ നഗരസഭകൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നു. ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ 28 സീറ്റിലും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചു.

നഗരസഭകളിലെ 289 വാർഡുകളിൽ 85 വാർഡിൽ യുഡിഎഫും 175 സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫും 20 സീറ്റിൽ ബിജെപിയും 9 ഇടത്ത് ഇതര സ്ഥാനാർഥികളും വിജയിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞു. ആകെയുള്ള 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒമ്പതിടത്ത് എൽഡിഎഫിനാണ് വിജയം.

പതിനൊന്നിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് സീറ്റുകൾ വീതം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും നേടി, അവിടെ ഭരണം നറുക്കിട്ട് തീരുമാനിക്കും. പാനൂരിലും തലശ്ശേരിയിലും മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലും എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടതും എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യമാണ്. 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരം. 2015ൽ 53 എൽഡിഎഫ്, 19 യുഡിഎഫ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ് നില. ഇത്തവണ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് സാധിച്ചെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില ഇടതുകോട്ടകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ യുഡിഎഫിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൽഡിഎഫ് 56, യുഡിഎഫ് 15 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. കടമ്പൂർ, നിടിയേങ്ങ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ യുഡിഎഫിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു.

അതേസമയം 11 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. 20 വർഷമായി യുഡിഎഫ് ഭരിച്ച പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇക്കുറി എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നു. ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തിലുൾപ്പെടെ പല നഗരസഭ ഡിവിഷനുകളിലും വാർഡുകളിലും കേരള കോൺഗ്രസ് എംൻ്റെ വോട്ടുകൾ എൽഡിഎഫിന് നിർണായകമായി ഭവിച്ചു.

More Read:- രണ്ട് മുഴം മുമ്പേ യുഡിഎഫ്: കോട്ടൂരിൽ സ്ഥാനാർഥികളായി; ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി

