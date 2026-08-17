വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് നൽകി; കണ്ണൂരിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി
കൂക്കാനം സ്വദേശി പ്രജിഷ, മാതാവ് പത്മിനി എന്നിവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. പ്രജിഷയുടെ ഭർത്താവ് സനലാണ് കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയത്.
Published : August 17, 2026 at 1:15 PM IST
കണ്ണൂർ: വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് നൽകിയതിലുള്ള വിരോധത്തെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കരിവെള്ളൂർ കൂക്കാനത്താണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ഭാര്യക്കും ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാതാവിനും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു.
കൂക്കാനം സ്വദേശി പ്രജിഷ, മാതാവ് പത്മിനി എന്നിവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. പ്രജിഷയുടെ ഭർത്താവ് സനലാണ് കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് കുറച്ചുനാളുകളായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രജിഷ വിവാഹമോചനത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിലുള്ള കടുത്ത വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. രാത്രിയുടെ മറവിൽ പ്രജിഷയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സനൽ കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. മകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാതാവ് പത്മിനിക്കും പൊള്ളലേറ്റത്.
വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള നിലവിളിയും ബഹളവും കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തീയണയ്ക്കുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രജിഷയെയും പത്മിനിയെയും കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുവരും ഇപ്പോൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലാണ്. അതിക്രമം നടത്തുന്നതിനിടെ ഭർത്താവ് സനലിനും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാളും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്.
പൊലീസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ
സംഭവത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പൊലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രജിഷയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനുമാണ് സനലിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സനൽ നിലവിൽ പൊലീസിൻ്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇയാളുടെ പരിക്ക് ഭേദമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സമീപകാലത്തായി സംസ്ഥാനത്ത് കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി ഈ സംഭവം മാറി. വിവാഹമോചന കേസുകൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പങ്കാളികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിശോധന നടത്തി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും പൊലീസ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രജിഷയുടെയും മാതാവിൻ്റെയും ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. സനലിനെതിരെ കർശനമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്നും പയ്യന്നൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
സനലിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടാലുടൻ ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. പെട്രോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്, കൃത്യത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രജിഷയുടെയും പത്മിനിയുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയേക്കും. നിലവിൽ ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനാൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: നടൻ ദേവൻ ടിവികെയിലേക്ക്...? ബിജെപിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടത് കടുത്ത അവഗണനയെന്ന് വിമര്ശനം