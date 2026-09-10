ETV Bharat / state

വീടായിട്ടും വഴിയില്ല! എന്ന് തീരും ആന്തൂരിലെ രാധയുടെ ദുരിത ജീവിതം; എട്ട് വർഷം നീണ്ട അയൽവാസിയുടെ പകയ്‌ക്ക് ഇരയായി രാധ

വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി വരേണ്ടത് മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ നിർമാണ സമയത്ത് സ്വകാര്യ ഭൂമി ഉടമയും രാധയും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് രാധയോട് അവർക്ക് വാശിയായി തുടങ്ങിയത്.

NO PATH TO RADHA HOUSE RADHA HOUSE ISSUE KANNUR PROBELM OF ACCESS ROAD TO THE HOUSE HOUSE PATH ISSUE ANTHOOR
അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വീടിന് മുമ്പിൽ രാധ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: മനുഷ്യരുടെ പകയ്ക്ക് ഇത്രമേൽ കടുപ്പമുണ്ടോ.? ഉണ്ടെന്ന് ആന്തൂർ കമ്പിൽ കടവ് വളപ്പിൽ സ്വദേശി രാധയുടെ ജീവിതം പറയും. എട്ട് വർഷം മുൻപാണ് തങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉള്ള പത്തൊൻപതര സെൻ്റിൽ മകളുടെ ഓഹരിയായ ഏഴ്‌ സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് സർക്കാർ സഹായത്തോടെ അവർ വീട് നിർമ്മിച്ചത്. എന്നാൽ വർഷം എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ കയറിക്കൂടാൻ ആകാതെ ആന്തൂർ കമ്പിൽ കടവ് വളപ്പിൽ രാധയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീട്ടിലേക്ക് വഴിയില്ലാത്തതാണ് 77കാരിയുടെ വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ കാരണം.

പണി കഴിഞ്ഞ് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീടിന് വഴിയായിട്ടില്ല (ETV Bharat)

വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി വരേണ്ടത് മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ നിർമാണ സമയത്ത് സ്വകാര്യ ഭൂമി ഉടമയും രാധയും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് രാധയോട് അവർക്ക് വാശിയായി തുടങ്ങിയത്. വാശി പിന്നീട് പകയായി വളർന്നു. സെപ്‌റ്റിക്‌ ടാങ്ക് മാറ്റി പണിയാന്‍ രാധയോട് അയൽവാസിയായ ഈ ഭൂമിയുടമ പറയുകയും രാധ അത്‌ വകവക്കാതിരുന്നതുമാണ് പകക്ക് കാരണമായത്. നിരന്തരം പ്രദേശത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയമായിരുന്നു ഫലം.

പ്രതികരിച്ച് നഗരസഭാ അംഗം

ആന്തൂർ നഗരസഭ വരുന്നതിനുമുമ്പ് 2010- 11 വർഷത്തെ പട്ടികജാതി വികസന പ്രത്യേക പദ്ധതിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ വഴിയാണ് വീട് നിർമിക്കാൻ നാലു ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കി. 2015 ഇൽ രൂപം കൊണ്ട ആന്തൂർ നഗരസഭ നാലുവർഷം മുമ്പ് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകി. പണി പൂർത്തിയാക്കിയ വീടിന് നമ്പർ നൽകിയതായും വഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

NO PATH TO RADHA HOUSE RADHA HOUSE ISSUE KANNUR PROBELM OF ACCESS ROAD TO THE HOUSE HOUSE PATH ISSUE ANTHOOR
രാധയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴിയായിട്ടില്ല (ETV Bharat)

നിരവധിതവണ ചർച്ച ചെയ്‌തിട്ടും രാധയുടെ വഴി പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും നഗരസഭാ അംഗം ദിലീപ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റിംക്ക് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത അവരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം ഇത്ര വഷളാക്കിയതെന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു.

ആശങ്കയിൽ രാധ
തങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്‌തതെന്ന് അറിയില്ല. കയറിയിറങ്ങാത്ത സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ ഇല്ലെന്നും തുടർന്ന് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പല തവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്നും രാധ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കമ്പിൽ കടവിൽ ഉള്ള മകനൊപ്പം ആണ് രാധ താമസിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കും നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാർക്കും നഗരസഭ അധികൃതർക്കും നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും രാധയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വഴിതുറക്കാൻ ആയില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കണ്ണൂർ ആർടിഒ യ്ക്കും പരാതി നൽകി. അദ്ദേഹം തഹ്‌സിൽദാർ അടക്കമുള്ളവരോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി. ഒടുവിൽ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഇടപെടാൻ നഗരസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും രാധ പറഞ്ഞു.

NO PATH TO RADHA HOUSE RADHA HOUSE ISSUE KANNUR PROBELM OF ACCESS ROAD TO THE HOUSE HOUSE PATH ISSUE ANTHOOR
വീടിന് മുമ്പിൽ രാധ (ETV Bharat)

പക്ഷേ പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെന്നും ഇനി ആർക്കാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ലെന്നും അവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പരാതി കൊടുക്കാന്‍ കലക്‌ടറുടെ അടുത്ത് പൊയെങ്കിലും പൊതു വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസം വന്നാൽ മാത്രമേ കലക്‌ടറിന് നേരിട്ട് ഇടപെടാന്‍ സാധിക്കുവെന്നും പറഞ്ഞതായി രാധ പറഞ്ഞു.

Also read:നീതി തേടിയുള്ള സമരം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടു; മകളോടൊപ്പം നിരാഹാരത്തിനൊരുങ്ങി തൃശൂർ സ്വദേശിനി ഡോ. ആയിഷ

TAGGED:

NO PATH TO RADHA HOUSE
RADHA HOUSE ISSUE KANNUR
PROBELM OF ACCESS ROAD TO THE HOUSE
HOUSE PATH ISSUE ANTHOOR
RADHA HOUSE ISSUE KANNUR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.