നവംബറിൽ നിലം ഒരുക്കേണ്ട പാടങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ: വിളവ് കുറയും; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കർഷകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം കൊയ്ത്ത് വൈകുകയും പച്ചക്കറി കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കർഷകർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. വിളവ് കുറയാനും കാർഷിക കലണ്ടർ താളം തെറ്റാനും ഇത് കാരണമാകും.
Published : November 6, 2025 at 9:25 PM IST
കണ്ണൂര്: അതിവർഷം കാരണം ശൈത്യകാല പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കഴിയാതെ കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ. സാധാരണയായി വർഷംതോറും നവംബർ മാസത്തിൽ ശൈത്യകാല പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി നിലം ഒരുക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. നെല്ല് കൊയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പാടം ആറിത്തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായി ഇത്തവണ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി താളം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഈ വർഷം മെയ് പകുതിയോടെ ആരംഭിച്ച മഴ ഇതുവരെയും നീണ്ടുനിന്നത് കൃഷിക്ക് ദോഷകരമായി. നിലയ്ക്കാത്ത മഴ കാരണം നെൽകൃഷിയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചിട്ടും കനത്ത മഴ കാരണം പാകമായ നെല്ല് നിലത്ത് വീണുള്ള നഷ്ടവും കർഷകർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. കണ്ണൂരിലെ ചാമ്പാട്ടെ വയലിലെ കാഴ്ച കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും ഒരുപോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ശൈത്യകാല പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രതിസന്ധിയിൽ
കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പാടം മുഴുവൻ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ്. ഈ വെള്ളം എന്ന് വറ്റുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കർഷകർ. വെള്ളരി, മത്തൻ, പയർ, ചീര, വെണ്ട, പാവയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെല്ലാം ഈ വയലുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവയാണ്. കൂടാതെ തണ്ണിമത്തൻ കൃഷിയും ഈ പാടങ്ങളിൽ നന്നായി നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ശേഖരിച്ച വിത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എപ്പോൾ പാവാൻ കഴിയുമെന്ന കർഷകരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മങ്ങലേറ്റിരിക്കുകയാണ്.
പാടത്ത് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഈ മാസം ആദ്യമെങ്കിലും ശമിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ കാത്തുനിന്നത്. വെള്ളമൊഴിഞ്ഞു പാടം എന്ന് ആറുമെന്ന് ആർക്കും തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ ആവുന്നില്ല. മഴ വീണ്ടും തുടരുമെന്ന ഭീതിയും കർഷകരിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പകൽ നേരമുള്ള കടുത്ത വെയിലും കൃഷിക്ക് ഭീഷണിയാണ്. പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി പാടം ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ രണ്ടാഴ്ചയോളമെങ്കിലും സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പാടത്തിലെ പണിയൊന്നും നടത്താൻ ആവുന്നില്ല.
കാർഷിക കലണ്ടർ മാറിമറിയുന്നു
ഈ മാസം ഒടുവിലെങ്കിലും വിത്തിട്ട് മുളപൊട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയും വൈകിയാൽ വെയിലിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതോടെ ഉത്പാദനവും ഗണ്യമായി കുറയും. സമയബന്ധിതമായി കൃഷിയിറക്കുന്നതും വിളവുണ്ടാകുന്നതുമായ കാലഘട്ടം മാറി വരുന്നതാണ് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന തെങ്ങിൻ തൈ ഉത്പാദന കേന്ദ്രം അസി. ഡയറക്ടർ കെടി രമ പറയുന്നു. കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ മൂലം കാലം തെറ്റി കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും, അത് എല്ലാ കൃഷിയേയും ബാധിക്കുന്നതായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതോടെ കാർഷിക കലണ്ടർ തന്നെ മാറിമറിയുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളാൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ നെൽകൃഷി വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും കൊയ്ത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിവർഷമായി മാറുകയായിരുന്നു. നവംബർ മാസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ വിളവെടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് മഴ മൂലം കൊയ്ത്തുതന്നെ നീണ്ടുപോയി. നെല്ലിലെ നഷ്ടം ശൈത്യകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നികത്താൻ ആവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം കർഷകർ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായത്.
