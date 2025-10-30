ETV Bharat / state

വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമാണോ? കുര്യൻ്റെ മിശ്രിതം പരീക്ഷിച്ചോളൂ, കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്ത പ്രത്യേക ലായനിയെ കുറിച്ചറിയാം

കുരങ്ങ് ശല്യം തടയാനായി മാംസം, മുട്ട, വേപ്പെണ്ണ എന്നിവ ചേർത്താണ് ലായനി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഗന്ധം കാരണം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൃഗങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് കുര്യൻ ടി ജെ പറയുന്നു.

Innovative farming technique Wild animal control solution Kerala agri breakthrough Vaiga Hackathon project
കുര്യൻ ടി ജെ തനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രശംസ പത്രവുമായി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 5:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: കുന്നും മലയും താണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കണ്ണൂരിലെ രാജഗിരിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മൂന്നാറിൻ്റേതിന് സമാനമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. മഞ്ഞും മഴയും ഇടകലരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കർണാടകയിലെ തലക്കാവേരിയുടെ വിദൂര ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേ കൃഷിയെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെയെത്തിയ കുര്യൻ ടി ജെ, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി രാജഗിരി മരുതും തട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

കുര്യൻ്റെ കൃഷിരീതികളും പരീക്ഷണങ്ങളും

സ്വന്തമായുള്ള ഒന്നര ഏക്കറിന് പുറമെ, പാട്ടത്തിനെടുത്തത് ഉൾപ്പെടെ മൂന്നര ഏക്കർ കൃഷിഭൂമിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്. കാപ്പി, ഏലം, കുരുമുളക്, കൊക്കോ, ജാതി, അവക്കാഡോ, മാവ്, ശീതകാല വിളകൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം കൃഷികളിലും കുര്യൻ്റെ കൈയൊപ്പുണ്ട്. സസ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാതെ തന്നെ കൃഷിക്കായി നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്വന്തം കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം നടത്താറുണ്ട്.

കുര്യൻ്റെ മിശ്രിതത്തെ കുറിച്ചറിയാം (ETV Bharat)

മൃഗങ്ങളെ അകറ്റാനുള്ള ലായനി

കൃഷിയിടത്തിൽ കുരങ്ങ് ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ, ഇവയെ തുരത്താനുള്ള മാർഗം തേടിയാണ് കുര്യൻ 2017 ഓടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശബ്ദം, ഗന്ധം, പ്രകാശം എന്നിവയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഗന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആദ്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

കണ്ടെത്തലുകളും അംഗീകാരവും

ഒരു ജീവിയുടെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽ അരോചകമായ രുചിയോ മണമോ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അവയെ അവിടെനിന്ന് അകറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന തത്വമാണ് ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. മൃഗങ്ങളെ തുരത്താനുള്ള മരുന്നുനിർമാണത്തിലും കുര്യൻ ഈ തത്വം പ്രയോഗിച്ചു. 2017 മുതൽ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരവധി പഠനങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ 2022-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.

വൈഗ / അഗ്രി ഹാക്കാത്തോൺ

ഈ കണ്ടുപിടിത്തം വൈഗ / അഗ്രി ഹാക്കാത്തോണിൽ പ്രോജക്റ്റായി അവതരിപ്പിച്ചു, ആദ്യ പരീക്ഷണം തന്നെ വൻ വിജയമായിരുന്നു. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും മാസങ്ങളോളം സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കുര്യൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കുരങ്ങിനെ തുരത്താനുള്ള ലായനി തയാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ചേരുവകൾ ഇവയാണ്: 5 കോഴിമുട്ട, 2 കിലോ ശർക്കര, 1 ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ, 30 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ്, ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെ അര കിലോ മാംസം (കോഴിയുടേത് പറ്റില്ല).

ലായനി നിർമാണ രീതി

ശർക്കര നന്നായി പൊടിച്ച്, മത്തിയും കിളിമീനും തോടോടുള്ള മുട്ടയും ചേർത്ത് ഇടിച്ച് കുഴച്ച മിശ്രിതം ഏഴു ദിവസം അടച്ചു വെക്കുക (വെള്ളം ചേർക്കരുത്). ഏഴു ദിവസത്തിന് ശേഷം, 5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 30 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ലയിപ്പിച്ച്, ആ ലായനിയിൽ 1 ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ ചേർക്കുക. ഈ ലായനി മുട്ടയും മീനും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി അരിച്ചെടുക്കണം.

ശേഷം, അര കിലോ മാംസം (കോഴിയുടേത് പറ്റില്ല) കത്തിച്ചു പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഭസ്‌മം ഈ ലായനിയിലേക്ക് ചേർക്കുക. അങ്ങനെ ആകെ ഏഴു ലിറ്റർ ലായനിയാണ് ലഭിക്കുക. ഈ ലായനിയിൽ നിന്ന് 1 ലിറ്റർ എടുത്ത് 20 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച ശേഷം കൃഷിയിടത്തിൽ തളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ലായനിയുടെ പ്രവർത്തന തലം

മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് മണം പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് 120 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ ലായനി കൈയിൽ പറ്റിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ മണം കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഈ മണമുള്ളിടത്തേക്ക് മൃഗങ്ങൾ വരില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തലമെന്ന് കുര്യൻ പറയുന്നു.

പന്നികളിലും വിജയം

കുരങ്ങിനെ തുരത്താനുള്ള മിശ്രിതവും നിർമാണ രീതിയും എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെക്കാമെങ്കിലും, പന്നിയെ തുരത്താൻ ഇപ്പോൾ നിർമിച്ച മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കൂട്ട് അതീവ രഹസ്യമായതിനാൽ കുര്യൻ പുറത്തു പറയുന്നില്ല. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ലായനിക്ക് പേറ്റൻ്റ് നേടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ചിലവ് ഏറെയാണെന്നും പൂർണമായും വിജയം കണ്ടാൽ മാത്രമേ കൂട്ട് പുറത്തു പറയൂ എന്നുമാണ് കുര്യൻ പറയുന്നത്.

എന്നാൽ, കുരങ്ങിന് വേപ്പെണ്ണയാണെങ്കിൽ, പന്നിയെ തുരത്താൻ ആവണക്കെണ്ണയും ഏഴോളം ഔഷധ കൂട്ടുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന സൂചന അദ്ദേഹം നൽകുന്നു.

കുര്യൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും അറിവുകളും

ഭാരതീയ ദർശന പ്രകാരം മൃഗങ്ങൾ ദേവഗണം, അസുരഗണം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗണമായും, ബൈബിളിൽ ഇവയെ കൂടാതെ ആശുദ്ധഗണവും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഗണമായും ഉണ്ടെന്ന് കുര്യൻ പറയുന്നു. അസുരഗണം മാംസാഹാരികളും ദേവഗണം സസ്യാഹാരികളും ആശുദ്ധഗണം (അഴുകിയ മാംസാഹാരം) കഴിക്കുന്നവയുമാണെന്ന് നിരവധി വായനകളിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.

ഈ മൂന്ന് ഗണങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യശൃംഖല വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല. ജീവികളെ തുരത്താൻ കുര്യൻ അടിസ്ഥാനമായെടുത്തത് ഈ കണ്ടെത്തലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നായയ്ക്ക് കാഞ്ഞിരം വിഷമാകുമ്പോൾ ആടിന് ആടലോടകം വിഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്തു

സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ പന്നിശല്യം രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിലാണ് പന്നികളെ തുരത്താനുള്ള പുതിയ ലായനിയിൽ കുര്യൻ വിജയം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനകം രണ്ടു മാസത്തോളമായി തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ പന്നികൾ എത്താറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുര്യനെ ബന്ധപ്പെട്ട് മിശ്രിതം ശേഖരിച്ചു.

ഈ മിശ്രിതം രണ്ടു കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയും, അവർ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ തളിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 20 ദിവസത്തോളം പന്നി തോട്ടത്തിലേക്ക് വരാതിരുന്ന അനുഭവം പങ്കുവെച്ചതായും കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം പ്രൊഫസർ ഡോ മഞ്ജു കെ പി അറിയിച്ചു. ഇതിനകം 75 ലിറ്ററോളം ലായനി കൃഷി വിജ്ഞാനകേന്ദ്രം ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്.

പുരസ്കാരത്തിളക്കം

2021-ലെ സംസ്ഥാന ജൈവ കർഷക അവാർഡ്, ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സരോജിനി ദാമോദരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ കുര്യനെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read:- കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ: വാർഡ് പുനഃസംഘടന വിജയത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്; ഇളക്കം തട്ടാതെ എൽഡിഎഫ് കോട്ടകൾ

TAGGED:

INNOVATIVE FARMING TECHNIQUE
WILD ANIMAL CONTROL SOLUTION
KERALA AGRI BREAKTHROUGH
VAIGA HACKATHON PROJECT
FARMER ANIMAL REPELLENT KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.