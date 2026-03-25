സമ്മർ കൂളായി 'ഖാദി മനില'; മുതിർന്നവർക്ക് മസ്‌ലിൻ, യുവാക്കൾക്ക് ട്രെൻഡി മനില; വിപണി ഉഷാർ

വൈറ്റ് മസ്ലിൻ തുണിത്തരങ്ങളും മനില വൈറ്റ് ഖാദിയും തേടി നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം തുണിത്തരങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർക്കായി ഖാദി തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

Published : March 25, 2026 at 6:32 PM IST

കണ്ണൂർ: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴറുമ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ 'സമ്മർ കൂൾ' ആണ് ഖാദി. മീനമാസത്തിലെ ചൂടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും ഒന്നിച്ചതോടെ ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ താരമായി. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം ഖാദിയുടെ തൂവെള്ള മുണ്ടും ഷർട്ടും തേടിയാണ് എണ്ണുന്നത്. നേതാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 'മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഖാദി'.

100 മുതൽ 500 കൗണ്ട് വരെയുള്ള മസ്‌ലിൻ തുണിത്തരങ്ങളാണ് ഈ തൂവെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ. ഡിസംബറിന് ശേഷം ഇത്തരം മുണ്ടും ഷർട്ട് പീസുകളും വൻതോതിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഫർക്ക ഗ്രാമോദയ ഖാദി സംഘത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റുപോകുന്നതെന്ന് കേരള ഖാദി ആൻഡ് വി.ഐ. ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറിയും പയ്യന്നൂർ ഫർക്ക ഗ്രാമോദയ ഖാദി സംഘം പ്രസിഡന്റുമായ ഇ.എ. ബാലൻ പറയുന്നു.

മസ്‌ലിൻ ഒരു പീസിന് ഏതാണ്ട് 11 മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ നീളം വരും. ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് പീസുകൾ വരെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വാങ്ങാറുള്ളത്. കൂടാതെ 4.1 മീറ്റർ നീളം വരുന്ന 'ഡബിൾ ദോത്തി'യാണ് മറ്റൊരു താരം. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നാണ് ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ളതെന്ന് ബാലൻ പറയുന്നു. വൈറ്റ് മസ്‌ലിൻ തുണിത്തരങ്ങളും മനില വൈറ്റ് ഖാദിയും തേടി നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം തുണിത്തരങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർക്കായി ഖാദി സംഘം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ.സി. വേണുഗോപാലും എം.കെ. രാഘവനും നിത്യസന്ദർശകർ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമൊക്കെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിനും എം.കെ. രാഘവനും പയ്യന്നൂർ ഖാദിയോടുള്ള ബന്ധം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് ബാലൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു.

പയ്യന്നൂർ ഫർക്കയുടെ സ്വന്തം ടൈലർ ബാലചന്ദ്രേട്ടൻ

73 വയസ്സുള്ള അത്തായി ബാലചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ ഫർക്ക ഗ്രാമോദയ ഖാദി സംഘത്തിലെ തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായി ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 18 വർഷത്തോളമായി. പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ അമ്മാവന്‍റെ കടയിൽ തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ, ഖാദി മേഖലയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഷർട്ടുകൾ തയ്ക്കാനായി ഖാദി സംഘത്തിലെത്തുന്നത്. ആധുനിക മെഷീൻ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, കൈകൊണ്ട് തുന്നുന്ന ബാലചന്ദ്രന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും ഷർട്ടുകൾക്ക് വലിയ പ്രിയമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ടുകൾ പലർക്കും പാകമാകാതെ വന്നതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ബാലചന്ദ്രനെ തേടി എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. ജില്ലയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ചുളിവില്ലാത്ത വടിവൊത്ത ഷർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാലചന്ദ്രൻ തന്നെ വേണം. കോഴിക്കോട് എം.പി.യും പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയുമായ എം.കെ. രാഘവനാണ് ഇതിൽ പ്രധാനി. ആദ്യമായി 25-ഓളം ഷർട്ടുകളാണ് ബാലചന്ദ്രൻ എം.കെ. രാഘവന് തയ്ച്ചു കൊടുത്തത്.

ഷർട്ടിന്‍റെ മികവ് കണ്ട് പിന്നീട് രാഘവൻ ബാലചന്ദ്രനെ തേടി എത്തുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ തറവാട് വീട്ടിലെത്തി അളവെടുത്താണ് പിന്നീട് വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ബാലചന്ദ്രൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഖാദി, മനില ഷർട്ടുകൾക്കായി പലരും തന്നെ തേടിയെത്താറുണ്ടെന്നും ഖാദിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഈ തൊഴിലിൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

യുവാക്കൾക്ക് പ്രിയം മനിലയോട്

മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വടിവൊത്ത തൂവെള്ള ഖദറുമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, യുവനേതാക്കൾ പുത്തൻ ട്രെൻഡിനൊപ്പമാണ്. അവർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് 'ഖാദി മനില' രംഗത്തിറക്കിയത്. ടൈ ആൻഡ് ഡൈ രീതിയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മനില തുണിത്തരങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചൂട് കൂടുതലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ 'സമ്മർ കൂൾ' ആയി മനില ഷർട്ടുകൾ ജനപ്രിയമാകുന്നുവെന്ന് ബാലൻ പറയുന്നു. 500 രൂപ മുതൽ 1400 രൂപ വരെയാണ് മനില തുണിത്തരങ്ങളുടെ വില. വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ വിയർപ്പ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഖാദി വസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.

