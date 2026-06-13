അക്കൗണ്ടിലിടാൻ കൊണ്ടുവന്ന 4.26 ലക്ഷത്തിൽ എട്ട് വ്യാജ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ; കണ്ണൂരിൽ യുവതിയുടെ പണം കസ്റ്റഡിയിൽ
കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണു ബി.യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : June 13, 2026 at 9:11 AM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പണത്തിൽനിന്ന് എട്ട് വ്യാജ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേരള പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എച്ചൂർ സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീ തൻ്റെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 4.26 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.
മേയ് 29നാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബാങ്ക് അധികൃതർ നടത്തിയ പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ പണത്തിൻ്റെ കെട്ടിനുള്ളിൽ എട്ട് വ്യാജ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബാങ്ക് മാനേജർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും വ്യാജ നോട്ടുകൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണു ബി.യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
നിക്ഷേപകയ്ക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചനകളില്ല
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച സ്ത്രീയ്ക്ക് വ്യാജനോട്ട് ഇടപാടുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന തെളിവുകൾ നിലവിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മറ്റൊരാളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച പണത്തിനിടയിൽ വ്യാജ നോട്ടുകൾ കലർന്നിരിക്കാമെന്ന സാധ്യതയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
വ്യാജ നോട്ടുകൾ എവിടെനിന്നാണ് എത്തിയതെന്നും അവ ഏതെങ്കിലും വലിയ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണോയെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന മറ്റ് സമാന കേസുകളുമായും ഈ സംഭവത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ബാങ്കിങ് മേഖലയിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും വ്യാജനോട്ടുകളുടെ പ്രചാരം സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. പണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കൈമാറുമ്പോഴും നോട്ടുകളുടെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി.
ഓപ്പറേഷൻ ചക്രവ്യൂഹ്; കേരളത്തിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട
അതേസമയം കേരളത്തിൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ചക്രവ്യൂഹ് നടപടിയിൽ വൻ തോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി. കൊച്ചി, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് മെത്തക്വലോൺ, മെത്താംഫെറ്റമിൻ, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തത്.
24 കിലോഗ്രാമിലധികം മയക്കുമരുന്നുകളും സൈക്കോട്രോപിക് പദാർഥങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഡിആർഐ അറിയിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന കണ്ണികളടക്കം അഞ്ചുപേരെ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിമാന യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജ്, കൊറിയർ പാഴ്സലുകൾ, വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന കയറ്റുമതി ചരക്കുകൾ എന്നിവയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. ലഹരിക്കടത്ത് ശൃംഖലകൾക്കെതിരായ ഡിആർഐയുടെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും നടപടികളും വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പിടികൂടിയത് 70 കോടിയിലേറെ വിലവരുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കൾ
ഡിആർഐയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 70.76 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ എൻഡിപിഎസ് കേസുകളിലായി 21 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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കണ്ണൂരിലെ വ്യാജനോട്ട് കേസും സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ലഹരിവേട്ടയും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലകൾക്കും എതിരെ ജാഗ്രത ശക്തമാണെന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പഴുതടച്ച അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്.
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