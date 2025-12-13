Kerala Local Body Elections2025

കണ്ണൂരിലും കരുത്ത് കാട്ടി യുഡിഫ്; കോർപ്പറേഷനിൽ നാല് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച് ബിജെപി

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും യുഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ സീറ്റുനില വർധിപ്പിച്ചു

Published : December 13, 2025 at 4:54 PM IST

കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ യുഡിഎഫ് അനുകൂല തരംഗം ആഞ്ഞുവീശിയപ്പോഴും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിലനിർത്തി എൽഡിഎഫ്. എങ്കിലും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ മികച്ച വിജയം നിലനിർത്തി യുഡിഎഫ് ശക്തി തെളിയിച്ചു. ആകെയുള്ള 71 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫ് 41 എണ്ണം നേടിയപ്പോൾ 21 എണ്ണം യുഡിഫ് നേടി. മൂന്നിടങ്ങളിൽ സമനിലയായി. ആകെയുള്ള 11 ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 8 എണ്ണം എൽഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ 3 എണ്ണം യുഡിഫ് നേടി. എട്ട് നഗരസഭകളിൽ നാല് എണ്ണം എൽഡിഎഫ് നേടിയപ്പോൾ മൂന്ന് എണ്ണം യുഡിഫ് നേടി. ഇരിട്ടി നഗരസഭയിൽ ബാലബലം ആയി.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും യുഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ സീറ്റുനില വർധിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സ്വന്തമായി നിലനിർത്തിയ കൊട്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ, കേളകം, ചെറുപുഴ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. കണിച്ചാറിൽ ആകെയുള്ള 14 സീറ്റുകളിൽ 12 എണ്ണം നേടി കോൺഗ്രസ് മൃഗീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. നാറാത്ത്, ആറളം, പയ്യാവൂർ, ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തുകൾ എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു.

കണ്ണൂരിലെ വിജയാഘോഷം (ETV Bharat)


ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചുവപ്പ് മായാതെ

യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിനിടയിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആന്തൂർ നഗരസഭയിലും എൽഡിഎഫ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധേയമായി. പിണറായി, പന്ന്യന്നൂർ, കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ, കല്ല്യാശ്ശേരി, കണ്ണപുരം, കതിരൂർ, കരിവെള്ളൂർ-പെരളം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എൽഡിഎഫിന് എതിരില്ലാ വിജയം ലഭിച്ചത്. കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞതവണ 11 പഞ്ചായത്തുകളായിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

യുഡിഎഫ് കരുത്ത് ചോരാതെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് തങ്ങളുടെ ശക്തി ചോരാതെ ഭരണം നിലനിർത്തി. പികെ രാഗേഷ് എന്ന വിമത ഭീഷണിയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും അതിജീവിച്ച യുഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 34 സീറ്റ് നില 36 ആയി ഉയർത്തി. എൽഡിഎഫ് 15 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ബിജെപി 1 ൽ നിന്ന് 4 സീറ്റുകളായി നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. ടെംപിൾ വാർഡ് യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ കൊക്കയം പാറ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, തുളിച്ചേരി വാർഡ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു. എസ്‌ഡിപിഐ ആദ്യമായി കോർപ്പറേഷനിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.

പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെക്കണം

കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ കെ. സുധാകരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. "ഈ ഫലം സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിധിയെഴുത്താണ്. അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യവും അഴിമതിയും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. സർക്കാരിന് ഒരു നിമിഷം പോലും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ അവകാശമില്ലെന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണിത്," സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനുള്ള കനത്ത പ്രഹരമാണിതെന്നും പിണറായി വിജയൻ എത്രയും വേഗം രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

