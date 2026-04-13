നിതിൻ്റെ മരണത്തിൽ വില്ലനായി ലോൺ ആപ്പും; അന്വേഷണം ഊർജിതം
നിതിന് രാജിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അഞ്ചരക്കണ്ടിയില് വ്യാപക പ്രതിഷേധം, എംപിമാരടക്കം അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത്, ലോണ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അന്വേഷണം
Published : April 13, 2026 at 9:45 AM IST
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജ് കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു വീണു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കെഎസ്യു പ്രതിഷേധിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, യുവജന സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളായ കെ സുധാകരൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡെൻ്റൽ കോളജിലേക്ക് കെഎസ്യു മാർച്ച് നടത്തി.
ലോൺ ആപ്പും ഭീഷണിയും
നിതിൻ്റെ മരണത്തിൽ ലോൺ ആപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ ഭീഷണി തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കോളജിലെ ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന ലോൺ ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുണ്ട്. വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അധ്യാപികയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ലോൺ ആപ്പ് സംഘത്തിന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നത് കേസിൽ നിർണായകമാകും. ഇവർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ആത്മഹത്യ ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും എങ്കിലും എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നിതിൻ ഒരു ലോൺ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പണം കടമെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനായി അധ്യാപികയുടെ ഫോൺ നമ്പർ റഫറൻസായി നൽകിയെന്നാണ് പരാതി.
പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വൈകിയതോടെയാണ് അധ്യാപികയുടെ ഫോണിലേക്ക് കോളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇവർ വിവരം പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. സംഭവം നടന്ന ദിവസവും ഇത്തരം കോളുകൾ വന്നിരുന്നു. പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു. അധ്യാപികയുടെ നമ്പർ നിതിൻ ബോധപൂർവം നൽകിയതാണോ അതോ ലോൺ ആപ്പ് സംഘം ഫോൺ ചോർത്തിയെടുത്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സഹോദരിയുടെ ആരോപണം
അമ്മയുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡെൻ്റൽ കിറ്റ് വാങ്ങാനുമായി നൽകിയ പണം ഉപയോഗിച്ചുപോയതിനാലാണ് 14,000 രൂപ ലോൺ ആപ്പിൽനിന്നു കടമെടുത്തതെന്ന് നിതിൻ്റെ സഹോദരി നികിത പറഞ്ഞു. അധ്യാപികയ്ക്ക് ലോൺ ആപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ ഫോൺ വന്നുവെങ്കിൽ അത് രക്ഷിതാക്കളെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിന് പകരം ഓഫിസ് മുറിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി വിദ്യാർഥിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് അധ്യാപകർ ചെയ്തതെന്നും സഹോദരി ആരോപിച്ചു.
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റവുമാണ് നിലവിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെ പൊലീസ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയ ശേഷം ഉടൻതന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും. കണ്ണൂർ അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനാണ് കേസിൻ്റെ പൂർണ ചുമതല. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
