'ധനരാജിന്‍റെ ചോര വീണ മണ്ണില്‍ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്'; കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ബോംബിൽ ഞെട്ടി സിപിഎം

എം.എൽ.എ ടി.ഐ. മധുസൂദനനാണ് ഫണ്ട് തട്ടിയെടുത്തതെന്നും തെളിവുകൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

KANNUR CPM V KUNJIKRISHNAN MARTYR RELIEF FRAUD CPM MLA
V KUNJIKRISHNAN (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 8:16 PM IST

കണ്ണൂർ: സിപിഎമ്മിന്‍റെ ശക്തിദുർഗം, ഏത് യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിലും സിപിഎമ്മിനെ കൈവിടാത്ത നാട്; എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പുകയുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഭാവമാണ് കണ്ണൂരില്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. പാർട്ടി രക്തസാക്ഷിയായിരുന്ന ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ 46 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്ന് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ.

എം.എൽ.എ ടി.ഐ. മധുസൂദനനാണ് ഫണ്ട് തട്ടിയെടുത്തതെന്നും തെളിവുകൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനും മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഇക്കാര്യം അറിയാമെന്നും തെളിവുകൾ കൈമാറിയെന്നും എന്നാൽ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

2016 ജൂലൈ 11-ന് ധനരാജ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഒരു കോടി രൂപയോളം ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകലും കേസ് നടത്തലുമായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. എന്നാൽ 2021 വരെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 2020-ൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആവർത്തിച്ച് കണക്കുകൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. 2021-ലെ സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് വിചിത്രമായ കണക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വീട് നിർമ്മാണത്തിന് 34.75 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകിയെന്നായിരുന്നു കണക്ക്. എന്നാൽ ചെക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 29.75 ലക്ഷം രൂപ കോൺട്രാക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.പി. മധുവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പോയതായി കണ്ടെത്തി. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്കും സൂചനയില്ലാതെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതും ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയതായി കണ്ടെത്തി. പാർട്ടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് 40 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ കെട്ടിട പണിക്ക് ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു, അതിനുള്ള ഫണ്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ബോംബിൽ ഞെട്ടി സിപിഎം (ETV Bharat)

തെളിവുകൾ പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു. എന്നാൽ നടപടിയെടുക്കാതെ തട്ടിപ്പ് മൂടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു. തന്നെ ശാസിച്ച് നിശബ്ദനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പൊരുതി തോറ്റിട്ടാണ് അണികളോടുള്ള തുറന്നുപറച്ചിലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പുസ്തകവും വരുന്നു

കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നതും പാർട്ടിയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിഹരിച്ചുവെന്ന് പാർട്ടി അവകാശപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുന്നതായിരിക്കും പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കമെന്നാണ് വിവരം.

തുറന്നുപറയാൻ കാരണമായത് കാരയിലെ വിജയം

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കാര വാർഡിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച സി.പി.എം വിമത സ്ഥാനാർത്ഥി സി. വൈശാഖ് 458 വോട്ടിന്‍റെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത്. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു.ഡി.എഫിനും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. ഇതും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പാർട്ടിയുമായി അകന്നവരെ ചേർത്തുനിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ജില്ലാ നേതൃത്വം. സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി. ജയരാജന്‍റെ (തിരുത്തിയത്: താങ്കൾ നൽകിയതിൽ കെ.കെ. രാഗേഷ് എന്നാണ്, അത് ശരിയാക്കി) നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ കയറി അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു. വൈശാഖിനെ കാരണമില്ലാതെ ചില ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം പുറത്താക്കിയെന്നും ഇത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നുമാണ് പാർട്ടി റിപ്പോർട്ട്. കാര ബ്രാഞ്ചുകളിലെ 24 അംഗങ്ങളും കുടുംബവും അനുഭാവികളും ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയോട് അകന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. പക്ഷേ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു.

2016 ജൂലൈ 11-നാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ സി.പി.എം പ്രവർത്തകനായ സി.വി. ധനരാജ് (38) കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. രാമന്തളി സ്വദേശിയായ ധനരാജിനെ വീടിന്‍റെ ഉമ്മറത്തുവെച്ച് ബി.ജെ.പി-ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ധനരാജിന്‍റെ മരണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ബി.എം.എസ് പ്രവർത്തകനായ സി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദമുയർന്നപ്പോൾ ധനരാജ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നയാപൈസ പോലും ആരും അപഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സി.പി.എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിശദീകരണക്കുറിപ്പിറക്കിയിരുന്നു. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ശീലം പാർട്ടിക്കില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

