കൈകളില്ല, പക്ഷേ 'കൈപ്പത്തി' നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു; സിപിഎം കോട്ടയിൽ അങ്കത്തിന് വൈശാഖ്: കാലുകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന കലാകാരൻ

സിപിഎം അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ മനംമടുത്താണ് വൈശാഖ് മത്സരിക്കുന്നത്. ബിഎൽഒയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതും പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും ചർച്ചയാകുന്നു.

കാലുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന വൈശാഖ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 4:24 PM IST

കണ്ണൂർ: കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്ന വൈശാഖ് ഏറ്റുകുടുക്ക എന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലെ വേറിട്ട കാഴ്ചയാകുകയാണ്. ജന്മനാ കൈകളില്ലാത്ത വൈശാഖ് തൻ്റെ അപാരമായ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടും കലാമികവുകൊണ്ടും ഇതിനകം വോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും ചിത്രരചനയിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന വൈശാഖിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

കാലുകൾകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന കലാകാരൻ

ജന്മനാ കൈകളില്ലാത്ത വൈശാഖിന് ചിത്രരചനയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസം ഒരു വൈകല്യമായിരുന്നില്ല. കാലുകൾകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ തീർക്കുന്ന വൈശാഖ് ഓയിൽ പെയിൻ്റിങ്ങിൽ വരച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടുള്ള വലിയ ആരാധനയാണ് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വൈശാഖിന് പ്രേരണയായത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മുഖവും കണ്ണും മുടിയുമെല്ലാം ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പൂർണതയോടെയാണ് ഈ യുവാവ് കാലുകൊണ്ട് വരച്ചൊരുക്കിയത്. ഈ ചിത്രം തേടി പലരും തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വീട്ടിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനാണ് തൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് വൈശാഖ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തനിക്ക് ആ ചിത്രമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാലുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന വൈശാഖ് (ETV Bharat)

ചിത്രരചന ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൈശാഖ് കൈകൾകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ വേഗത്തിൽ പെയിൻ്റും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കും. ഏറ്റുകുടുക്ക എയുപി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിത്രരചന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും സമ്മാനം നേടുന്നതും. അധ്യാപകർ നൽകിയ വലിയ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമാണ് ഈ രംഗത്ത് തുടരാൻ പ്രചോദനമായത്. ഇതിനകം അയ്യായിരത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ വൈശാഖ് വരച്ചുതീർത്തിട്ടുണ്ട്. മൗത്ത് ആൻഡ് ഫൂട്ട് പെയിൻ്റിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗമായ വൈശാഖ് 2021ൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്.

വൈശാഖ് വരച്ച ചിത്രം (ETV Bharat)

രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പോരാളി

രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വൈശാഖ് നിലവിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ്. എൽഡിഎഫിന് മൃഗീയ ആധിപത്യമുള്ള പഞ്ചായത്താണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിലും ഏകാധിപത്യത്തിലും മനംമടുത്താണ് താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം നെഞ്ചിലേറ്റിയതെന്ന് വൈശാഖ് പറയുന്നു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അക്രമങ്ങൾ കണ്ടാണ് താൻ വളർന്നതെന്നും അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേറിട്ട പാത സ്വീകരിച്ചതെന്നും വൈശാഖ് വ്യക്തമാക്കി. ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഏറ്റുകുടുക്ക എയുപി സ്കൂളിലും തുടർന്ന് ചീമേനി ഹൈസ്കൂളിലുമായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠനം. പയ്യന്നൂർ കോളജിൽ ബിരുദ പഠനകാലത്ത് കെഎസ്‌യുവിൽ സജീവമായ വൈശാഖ് മാടായി കോളജിലെ പിജി പഠനകാലത്തും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു.

വൈശാഖ് വരച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചിത്രം (ETV Bharat)

രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ

കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വൈശാഖ് സജീവമായിരുന്നു. സിപിഎമ്മിന് സ്വാധീനമുള്ള കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ബൂത്തിൽ ഏജൻ്റായിരുന്നത് വൈശാഖ് ആയിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടന്നതായി വൈശാഖ് ഓർക്കുന്നു. ഒടുവിൽ രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നേരിട്ടെത്തി കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ശക്തമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ആ നീക്കം തടഞ്ഞത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ രണ്ടു കാലുകൾകൊണ്ട് വോട്ടർമാരുടെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വൈശാഖ് ബൂത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയശേഷം പല വേദികളിലും രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ സംഭവം അനുസ്മരിക്കാറുണ്ടെന്നും വൈശാഖ് പറയുന്നു.

വൈശാഖ് (ETV Bharat)

അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ വേർപാടും വിവാദവും

കഴിഞ്ഞ നവംബർ 16ന് ഏറ്റുകുടുക്കയിൽ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതിൽ നിർണായകമായത് വൈശാഖിൻ്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു. കുന്നരു യുപി സ്കൂളിലെ പ്യൂണായിരുന്ന അനീഷ് ജോർജ് ജോലിസംബന്ധമായ (എസ്‌ഐആർ) സമ്മർദം മൂലമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. വൈശാഖിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും അയൽവാസിയുമായിരുന്നു അനീഷ് ജോർജ്. അനീഷ് ജോർജുമായുള്ള വൈശാഖിൻ്റെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് സംഭവത്തിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ നിർണായക തെളിവായി മാറി. ബിഎൽഒ എന്ന നിലയിൽ അനീഷ് ജോർജ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും തന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സമ്മർദം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും വൈശാഖ് ആരോപിക്കുന്നു.

വൈശാഖ് വരച്ച ചിത്രം (ETV Bharat)

ഭീഷണിയെ വകവയ്ക്കാതെ

ഒന്നാം വാർഡിൽ ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. തൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സിപിഎമ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് പ്രചാരണ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വൈശാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രചാരണത്തിനായി യുഡിഎഫ് ഒന്നാം വാർഡിൽ സ്ഥാപിച്ച ആറ് ബോർഡുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത്. ബാക്കി ബോർഡുകൾ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ എടുത്തുമാറ്റിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തും ഭീഷണി തുടരുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നും വൈശാഖ് പറയുന്നു.

വൈശാഖ് (ETV Bharat)

