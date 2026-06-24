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'പെന്നും കള്ളാസും'; കണ്ണൂർ സിറ്റി എഴുത്തുക്കാരുടെ സംഗമം, പുതുതലമുറയെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പുത്തൻ പദ്ധതി

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഖാന്‍ ബഹദൂര്‍ പദവി നല്‍കിയ ആര്‍ക്കിടെക്റ്റ് മമ്മിക്കുട്ടി ഹാജിയുടെ സ്മരാണാര്‍ഥം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ലൈബ്രറി സംഘാടകര്‍ അതിനുളള തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Haji Memorial Library kannur kannur Kannur City writers of Kannur City meeting
കണ്ണൂർ സിറ്റി എഴുത്തുകാരുടെ സംഗമം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 2:57 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി അറക്കല്‍ രാജവംശത്തിൻ്റെയും അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടങ്ങളുടേയും നാടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിനുപരി സംസ്‌ക്കാരത്തിൻ്റെയും ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളുടേയും അക്ഷരങ്ങളുടെ നാടായിരുന്നു. എഴുത്തുകാരും പത്രപ്രവര്‍ത്തകരും പത്രാധിപന്‍മാരും കലാകാരന്‍മാരും നിറഞ്ഞു നിന്ന സിറ്റി സംസ്‌ക്കാര സമ്പന്നതയില്‍ മറ്റിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉന്നതിയില്‍ നിലകൊണ്ടു.

തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു ഡസനോളം പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകനും കളിയെഴുത്തുകാരനുമായ കെ കോയ, ചന്ദ്രിക ദിന പത്രത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇ അഹമ്മദ്, ദാര്‍ശനികനും ആദ്ധ്യാത്മിക സൂഫി കവിയുമായ ഇച്ഛാമസ്താന്‍, സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്ന എടി ഉമ്മര്‍, മാതൃഭൂമി ബ്യൂറോ ചീഫും സത്യദൂതന്‍ വാരികയുടെ എഡിറ്ററുമായ എന്‍ അബ്ദുറഹിം, കേരളകൗമുദി ന്യൂസ് എഡിറ്ററും സമയം പത്രാധിപരുമായിരുന്ന എം അബ്ദുറഹ്മാന്‍, എംസി ഹമീദ് തുടങ്ങി അക്ഷരവെളിച്ചം നല്‍കി മണ്‍മറഞ്ഞ് പോയ പ്രതിഭാശാലികള്‍.

കണ്ണൂർ സിറ്റി എഴുത്തുകാരുടെ സംഗമം (ETV Bharat)

വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് ഇവരുടെ കഴുത്തൊപ്പം എത്താനുളള പിന്‍ഗാമികളുടെ വലിയ നിര സിറ്റിയില്‍ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആശങ്ക സിറ്റിയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സാസ്‌ക്കാരിക പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നോവായി മാറുകയാണ്. അതിന് പരിഹാരമായി യുവ തലമുറയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഖാന്‍ ബഹദൂര്‍ പദവി നല്‍കിയ ആര്‍ക്കിടെക്റ്റ് മമ്മിക്കുട്ടി ഹാജിയുടെ സ്മരാണാര്‍ഥം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ലൈബ്രറി സംഘാടകര്‍ അതിനുളള തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

"വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ലൈബ്രറിയാണിത്. അന്ന് നിരവധി പേർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കൊവിഡിന് ശേഷം പലരും ഫോണിലാണ്. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഒരുപോലെ അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തവണ 20 ലധികം പേരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്" ലൈബ്രറി പ്രസിഡൻ്റ് എം ഫൈസല്‍ പറഞ്ഞു.

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ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുളള ഹാജി മെമ്മോറിയല്‍ ലൈബ്രറി ആൻ്റ് റീഡിങ് റൂം പുതുതലമുറയില്‍ വായനാശീലവും എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പിടിച്ചുയര്‍ത്താനുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂര്‍ സിറ്റിയിലെ ഇരുപത് എഴുത്തുകാരെ ' പെന്നും കള്ളാസും ' എന്ന പേരില്‍ സംഗമം നടത്തിയാണ് തുടക്കമിട്ടത്. എഴുതിയിട്ടെന്തായി എന്ന് എഴുത്തുകാര്‍ തന്നെ സദസിനോട് വിവരിക്കുമ്പോള്‍ പുതുതലമുറ കാതോര്‍ത്ത് കേള്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

HAJI MEMORIAL LIBRARY KANNUR KANNUR KANNUR CITY WRITERS OF KANNUR CITY MEETING
പെന്നും കള്ളാസും പദ്ധതി (ETV Bharat)

സിറ്റി എഴുത്തുകാർ എങ്ങനെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സംഗമത്തിൽ പറയുന്നത്. "ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ലോകമാണ്. ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അത് മാറണം. ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇത്തരം കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അവരെ കണ്ടെത്തി മുൻ നിരയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്" ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി കെഎം സാബിറ ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡോ ഖലീല്‍ ചൊവ്വ, ഇഎം അഷറഫ്, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഖണ്ഡു കര്‍ത്താവ് ഒ. അബൂട്ടി, ഹനീഫ കുരിക്കളകത്ത്, ബികെ ഫസല്‍, വനിതാ എഴുത്തുകാരികളായ സമീറ മെഹബൂബ്, ഖയറുന്നീസ പാറപ്പുറത്ത്, ഷബീന ഫൈസല്‍ എന്നിവര്‍ പുതുതലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചടങ്ങിനെത്തിയത് കഥ പറയുന്ന സായാഹ്നത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. സിറ്റിയിലെ പഴയ സാസ്‌ക്കാരിക പൈതൃകം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുളള ശ്രമം ആരംഭിക്കണമെന്ന ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം പെന്നും കള്ളാസും എന്ന സംഗമത്തിലൂടെ സമാരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കൊവിഡ് കാലത്ത് മുറിഞ്ഞ് പോയ യുവ തലമുറയുടെ വായനാശീലത്തേയും സാംസ്‌ക്കാരിക പ്രവര്‍ത്തനത്തേയും കൈത്താങ്ങ് നല്‍കി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഡിഐഎസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്എസ്എസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുഹമ്മദ് ശിഹാദ് മോഡറേറ്ററായിരുന്നു.

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TAGGED:

HAJI MEMORIAL LIBRARY KANNUR
KANNUR
KANNUR CITY
CAMPAIGN TO BOOST YOUTH READING
KANNUR CITY WRITERS CONCLAVE

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