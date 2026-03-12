ലാലുമുഗളായി മുതൽ കുഞ്ഞിക്കുയിലിൻ്റെ തലച്ചോറ് വരെ; കണ്ണൂരിലെ റംസാൻ സ്റ്റാളിൽ വെറൈറ്റികളുടെ പെരുമഴ
കണ്ണൂര് സിറ്റി എന്ന പഴയ കടലോര നഗരിയില് റമദാന് സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തുന്നത്.
കണ്ണൂര്: പാറിപ്പറക്കുന്ന പൊറോട്ട, ലാലുമുഗളായി, പൊട്ടിത്തെറിച്ച വത്തക്ക, ഭൂമികുലുക്കി, ബോംബ് സോഡ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു റമദാന് വിഭവങ്ങളുടെ പട്ടിക. കണ്ണൂര് സിറ്റി എന്ന പഴയ കടലോര നഗരിയില് റമദാന് രാവുകളില് കേള്ക്കുന്ന തട്ടുകടകളില് നിന്നുളള രുചി വിഭവങ്ങളൂടെ പട്ടികയാണിത്. കണ്ണൂര് സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സത്യത്തില് കണ്ണൂര് നഗരത്തെയല്ല. അറക്കല് രാജവംശം വാണിരുന്ന കാലത്തെ പഴയ കടലോര നഗരി ഇന്നും സിറ്റിയെന്ന് അറിയപ്പെടുകയാണ്.
എന്നാല് റമദാന് കാലത്ത് സിറ്റി പഴയ സിറ്റിയാകും. രാവ് പകലാകും വൈദ്യുതാലങ്കാരങ്ങള് കൊണ്ട് ഭക്ഷണ ശാലകള് ഉത്സവപ്രതീതി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും. ചിക്കനും ബീഫും മീനും വിവിധ കോലങ്ങളില് പൊരിഞ്ഞ് മലക്കും. അടുപ്പുകളില് കുഴിമന്തിയും മുഗളായ് ചിക്കനും ബട്ടര് ചിക്കനും ലൈവായി രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരുക്കുന്ന കടകള് റമദാന് കാലത്ത് താത്ക്കാലികമാണെങ്കിലും സ്റ്റാര് ഹോട്ടലിന് സമാനമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. വലിയ അടുപ്പുകളില് പാചകക്കാരുടെ കൈകളില് നിന്ന് വിഭവങ്ങള് പൊരിഞ്ഞും വെന്തും പാകമാകുന്നു.
രുചിഭേദങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നവർ
വിശാലമായ തട്ടുകടകളുടെ പേര് അഹമ്മദ്ക തട്ടുകട, റാഷി കച്ച് പാര്ക്ക്, ആബിദിൻ്റെ കട എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇത്തരം അമ്പതിലേറെ കടകളാണ് അറക്കല് കെട്ടിന് ചുറ്റും രുചിഭേദങ്ങളോടെ ഒരുക്കി നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബസമേതം റമദാന് വിഭവങ്ങള് കഴിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും എത്തുന്നവര് ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലീങ്ങളല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഹൈന്ദവരും ബര്ണശേരിയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാരും ക്രൈസ്തവരുമൊക്കെ രുചി തേടി ഇവിടെ എത്തുന്നു.
"ഇത് റംസാൻ സ്റ്റാളാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാലു മുഗളായി ചിക്കൻ, ബീഫ് തവ, പോത്തിൻ കാൽ, ആട്ടിൻ തല, വാരിയെല്ല്, അൽഫാം, മന്തി, ഷവായ, കാട ഫ്രൈ എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ആകെ ഇരുപതോളം വിഭവങ്ങളുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആറുമണി മുതൽ രാത്രി രണ്ടുമണിവരെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് ലാലു മുഗളായി", എന്ന് കടയുടമയായ ഷബീര് അലി പയ്യാമ്പലം പറയുന്നു.
60 രൂപ മുതല് 250 രൂപ വരെയുളള വിഭവങ്ങള് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. കണ്ണൂര് തയ്യില് മുതല് ആയിക്കര വരേയും അത്താഴ കമ്മിറ്റി ഓഫിസു മുതല് സിറ്റി സെൻ്റര് വരേയും നിരന്നിരിക്കയാണ് തട്ടുകടകള്. ഷാമിയാന കെട്ടി വര്ണ വെളിച്ചത്തില് ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്ന ഇത്തരം കടകളിൽ വൈകീട്ട് ആറ് മുതല് പുലര്ച്ചേ രണ്ട് വരെ രുചി തേടിയെത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് തുടരും. നോമ്പു തുറക്കുന്നവര് ലഘു ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കുക പതിവുള്ളൂ. എന്നാല് വാഹനങ്ങളില് കുടുംബമായാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. വടകര, മാഹി, കോഴിക്കോട്, കാസര്കോട് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും കൂട്ടമായി ആളുകളെത്തുന്നു. കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങളുടെ മണം മത്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണൂര് സിറ്റിയില്.
സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു
"ബോബ് സോഡ, കുലുക്കി സർബത്ത്, പാറിപ്പറക്കുന്ന പൊറോട്ട, ഓടിക്കളിക്കുന്ന മുഗളായി, ചാടിക്കളിക്കുന്ന കാട, കുഞ്ഞിക്കുയിലിൻ്റെ തലച്ചോറ്, പൊട്ടിത്തെറിച്ച ബത്തക്ക ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെപ്പുറമെ ആനമയക്കിയുമുണ്ട്. ആത്മാവ് പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളും ഉടനെയെത്തും", എന്ന് പാചകക്കാരനിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു.
കിളിക്കൂട്, നരകത്തിലെ കോഴി, ചെമ്മീന് കൊളുത്തി വലിച്ചത്, തുടങ്ങിയ ചിക്കന് വിഭവങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ആകര്ഷിക്കും. ആട്ടിന് തലയും കരമീന് പൊള്ളിച്ചതും ചിക്കന് കബാബുമൊക്കെ യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നു. ഉപ്പിലിട്ട വിഭവങ്ങളും ചെത്ത് ഐസും തുടങ്ങി ഐസ് കൊണ്ടുള്ള എണ്ണിയാല് ഒടുങ്ങാത്ത വിഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. വിനാഗിരി ചേര്ത്ത് ഉപ്പിലിട്ട കക്കിരി മുതല് പൈനാപ്പില് വരെ ഒരു ഡസനിലേറെ വിഭവങ്ങള് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു.
എന്നാല് തിരക്കും ബഹളുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും രുചിയുടേയും ഗുണത്തിൻ്റേയും കാര്യത്തില് സന്ധിയില്ല. റമദാന് കാലത്ത് ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച ഭക്ഷണം നല്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാര്. സന്ധ്യ മയങ്ങി നോമ്പ് തുറക്കലോടെ ഈ മേഖലയിലെ തെരുവുകള് പ്രകാശമാനമാണ്. പഴയ രാജകീയ പ്രൗഢിയില് സിറ്റി ഓര്മ്മിക്കപ്പെടുന്നത് റമദാന് കാലങ്ങളിലാണ്.
