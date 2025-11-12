തിരുനെറ്റിക്കല്ല് വിസ്മയം ചെറുപുഴയിൽ; യുഡിഎഫ് - എൽഡിഎഫ് പോര് കനക്കും: പ്രതികരിച്ച് വോട്ടർമാർ
ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നണി മാറിയതോടെ യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകുകയും എൽഡിഎഫ് 19-ൽ 13 സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
Published : November 12, 2025 at 10:54 AM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ, പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലാണ് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2000 ഒക്ടോബർ 2-നാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ വന്നത്. കിഴക്ക് കർണാടക, ഉദയഗിരി, ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുമ്പോൾ വടക്ക് കർണാടക, കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവയാണ് അതിരുകൾ. തെക്ക് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തും പടിഞ്ഞാറ് പെരിങ്ങോ വയക്കര, ആലക്കോട്, ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ചെറുപുഴയുടെ ഭാഗമാണ്.
ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ
ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 19 വാർഡുകളാണുള്ളത്. കൊല്ലട, ചെറുപുഴ, കോലുവള്ളി, ചുണ്ട, പുളിങ്ങോം, എടവരമ്പ്, കരിയക്കര, രാജഗിരി, ജോസ്ഗിരി, കോഴിച്ചാൽ, ചട്ടിവയൽ, മരുതുംപടി, തിരുമേനി, എയ്യൻകല്ല്, പ്രാപ്പൊയിൽ, പാറോത്തുംനീർ, മഞ്ഞക്കാട്, കാക്കയംചാൽ, കുണ്ടംതടം എന്നിവയാണ് വാർഡുകൾ.
2015-ലെയും 2020-ലെയും കക്ഷിവ്യത്യാസം
2015-ലെ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ആയിരുന്നു ഭരണത്തിൽ. ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, കേരള കോൺഗ്രസ്, സ്വതന്ത്രർ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും വിജയിച്ചത്. കൊല്ലടയിൽ ജമീല എംപി (കോൺഗ്രസ്), ചെറുപുഴയിൽ ലളിത (കോൺഗ്രസ്), കോലുവള്ളിയിൽ മനോജ് മാത്യു (കോൺഗ്രസ്), ചുണ്ടയിൽ രാമചന്ദ്രൻ പി (സിപിഎം), പുളിങ്ങോം ജാൻസി ജോൺസൺ (സ്വതന്ത്രൻ), എടവരമ്പ ക്ലാൽസി ജോർജ് (സ്വതന്ത്രൻ), കരിയക്കരയിൽ ഡെന്നി (കേരള കോൺഗ്രസ്), രാജഗിരിയിൽ ലാലി തോമസ് (സിപിഎം), ജോസ്ഗിരിയിൽ ഷാൻ്റി കലാധരൻ (സ്വതന്ത്രൻ), കോഴിച്ചാലിൽ കൊച്ചുറാണി (കേരള കോൺഗ്രസ്), ചട്ടിവയലിൽ ജോയ് (സിപിഎം) എന്നിവർ വിജയിച്ചു. മരുതുംപടിയിൽ റോസ്ലി (കോൺഗ്രസ്), തിരുമേനിയിൽ ബിന്ദു (കോൺഗ്രസ്), എയ്യൻകല്ലിൽ രാജൻ (സിപിഎം), പ്രാപ്പൊയിലിൽ സരോജിനി പിആർ (സിപിഎം), പാറോത്തുംനീരിൽ ശ്രീദേവി (സിപിഎം), മഞ്ഞക്കാട് വിജേഷ് പി (കോൺഗ്രസ്), കാക്കയംചാലിൽ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ (കോൺഗ്രസ്), കുണ്ടംതടം രാജൻ (കോൺഗ്രസ്) എന്നിവരായിരുന്നു അന്നത്തെ മറ്റ് വിജയികൾ.
2020-ൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മുന്നണി മാറിയതോടെ എൽഡിഎഫിന് പഞ്ചായത്തിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടായി. നിലവിൽ 19 സീറ്റിൽ 13 സീറ്റുമായി എൽഡിഎഫ് ആണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. 2020-ൽ കൊല്ലടയിൽ റെജി ബെന്നി (കേരള കോൺഗ്രസ്), ചെറുപുഴ എം ബാലകൃഷ്ണൻ (സിപിഎം), കോലുവള്ളി ജോസി ഷാജി (കോൺഗ്രസ്), ചുണ്ട സജിനി മോഹൻ (സിപിഎം), പുളിങ്ങോം തോമസ് (സ്വതന്ത്രൻ), എടവരമ്പ് മാത്യു കരിത്തിങ്കൽ (കേരള കോൺഗ്രസ്), കരീക്കര രജിത സജി (കേരള കോൺഗ്രസ്), രാജഗിരി കെഎഫ് അലക്സാണ്ടർ (സ്വതന്ത്രൻ), ജോസ്ഗിരി ഷാൻ്റി കലാധരൻ (സ്വതന്ത്രൻ), കോഴിച്ചാൽ ഷാൻ്റി ജോർജ് (കോൺഗ്രസ്) എന്നിവർ വിജയിച്ചു. ചട്ടിവയൽ സുനിത കെപി (സിപിഎം), മരുതുംപടി കെ കെ ജോയ് (സിപിഎം), തിരുമേനി പ്രവീൺ കെഡി (കോൺഗ്രസ്), എയ്യൻകല്ല് ഭാർഗവി പി (സിപിഎം), പ്രാപ്പോയിൽ കെ ഷാജി (സിപിഎം), പാറോത്തുംനീർ സന്തോഷ് ഇലയിടത് (സിപിഎം), മഞ്ഞക്കാട് മിനി മാത്യു (കോൺഗ്രസ്), കാക്കയംചാൽ ലിസമ്മ തോമസ് (കോൺഗ്രസ്), കുണ്ടംതടം രേഷ്മ വി രാജു (കോൺഗ്രസ്) എന്നിവരാണ് 2020-ലെ മറ്റ് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ വിജയവും യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതികരണവും
മലയോര കുടിയേറ്റ കർഷകർ കൂടുതലുള്ള ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച അഞ്ച് സീറ്റുകൾ സിപിഎം കേരള കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുകയും, സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചപ്പോൾ കക്ഷിനില 16-6 എന്ന നിലയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങളോളം യുഡിഎഫ് കൈവശം വച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ചെറുപുഴ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പാർട്ടിക്കകത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് രൂക്ഷമായത് യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായി. ഇത്തവണ എന്ത് വിലകൊടുത്തും ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടിപി ശ്രീനിഷ്, പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടർ ജോയി എന്നിവർ പറയുന്നു.
വികസന പദ്ധതികളിൽ ഊന്നി എൽഡിഎഫ് പ്രചാരണം
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികളിൽ ഊന്നിയാണ് എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. 524 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകിയത് ഉൾപ്പെടെ 1568 തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെകെ ജോയ് പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ വരവ് എൽഡിഎഫിന് വലിയ കരുത്തായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ തിരുനെറ്റിക്കല്ല്
കിഴക്കൻ മലയോരത്തേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ജോസ്ഗിരിയിലെ തിരുനെറ്റിക്കല്ല് ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 2300 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ മനോഹാരിത. സ്വർണംനിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന പുൽമേട്ടിൽ അതിരാണിപ്പൂക്കൾക്കൊപ്പം നിരവധി കുഞ്ഞുപൂക്കളും ഔഷധച്ചെടികളും കാണാം . മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ പാറകൾക്ക് നടുവിലെ വലിയ ഉരുളൻ കല്ലും പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കോടമഞ്ഞുമാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
കരിമ്പാറപ്പുറത്ത് ചാടിക്കയറാൻ ഏണിയും നെറുകയിൽ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കുരിശുമല കയറിവന്ന വിശ്വാസികൾ സ്ഥാപിച്ച കുരിശുമുണ്ട്. ഇളംകാറ്റും ചാറ്റൽമഴയും തിരുനെറ്റിക്കല്ലിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവേകുന്നതാണ്. ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ഇവിടം വിസ്മയക്കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. തിരുനെറ്റിക്കല്ലിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്നാൽ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ പട്ടണങ്ങൾ, കിഴക്കൻ മലയോരഗ്രാമങ്ങൾ, കർണാടക വനം, തലക്കാവേരി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കുടകിലെ ബാഗമണ്ഡലം പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ കാണാൻ സാധിക്കും.
കൂടാതെ ടിപ്പുസുൽത്താൻ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ഉപയോഗിച്ച വഴിയെന്ന് കരുതുന്ന കക്കപ്പുഴ ഭാഗത്തെ മുറിക്കിടങ്ങ് ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. 19 ഏക്കറോളമുള്ള ഈ പ്രദേശം ചെറുപുഴ, ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തുകളിലായാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടേക്കുള്ള റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലെന്ന പരാതി വോട്ടർമാർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളും പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്.
