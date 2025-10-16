ETV Bharat / state

രണ്ടുനേരത്തെ അന്നദാനവും വട്ടപ്പന്തലിൻ്റെ മനോഹാരിതയുമായി കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂര്‍ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം

എഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം. മേട സംക്രമം മുതൽ മേടം ഏഴാം തീയതി വരെയാണ് ഉത്സവം.

Kannur Cherukunnu Annapurneshwari Temple
കണ്ണൂര്‍ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂര്‍ണേശ്വരി ദേവീ ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
കണ്ണൂർ: തനതായ ആചാരങ്ങളും ഐതിഹ്യപ്പെരുമയും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് കണ്ണൂര്‍ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂര്‍ണേശ്വരി ദേവീ ക്ഷേത്രം. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്കെല്ലാം രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നു എന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അന്നപൂർണേശ്വരി മൂന്നു തോഴിമാരും ഭക്തരുമായി ഒരു പായ കപ്പലിൽ ഇങ്ങോട്ടു വന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഇന്ന് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവതി എത്തിയെന്നുമാണ് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വത്സലൻ പറയുന്നു. തളിപ്പറമ്പ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് പരമശിവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായ അന്നപൂർണേശ്വരിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ദിവസവും അത്താഴപൂജക്കു ശേഷം ചെറുകുന്നിലെത്തുമെന്ന മറ്റൊരു സങ്കല്‍പവുമുണ്ട്.

രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്

രണ്ടു നേരം അന്നദാനം നടത്തിവരുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വര ക്ഷേത്രം. ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണാധികരത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനത്തിന് ഇതേ വരെ ഒരു മുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി നാരായണൻ കുട്ടി പറയുന്നു. ഉത്സവദിവസങ്ങളില്‍ സേവാസമിതി നടത്തുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ അന്നദാനവുമുണ്ട്. ഇതിലാകട്ടെ 3000 മുതൽ 4000 വരെ ഭക്തര്‍ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.

നിത്യേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ട് കറിയാണ് എപ്പോഴും നൽകിവരുന്നത്, ചോറിനൊപ്പം പുളിങ്കറിയും തൊടുകറികളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും. രാത്രിയാകട്ടെ കുരുമുളക് ഇട്ട മോളീസ്യവും. ക്ഷേത്രത്തിന് 1500ലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ക്ഷേത്രവിശ്വാസം. എന്നാൽ നിലവിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് 135 വർഷം പഴക്കമാണെന്നും നാരായൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. കൊല്ലവർഷം 1067 ലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നും ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Kannur Cherukunnu Annapurneshwari Temple
കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂര്‍ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

അന്നദാനത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം

ഭിക്ഷാടനയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്താമഗ്നനായിരുന്ന മഹാദേവൻ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ യാത്രയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭക്ഷണമില്ലാതെയും ജീവിക്കാനാകുമെന്നും പറഞ്ഞുവത്രേ. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ തന്നെ പാർവതി തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ ഭഗവതി സ്വയം അപ്രത്യക്ഷയായി. അതോടെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്രോതസുകളും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ശിവന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ബോധിച്ചു.

Kannur Cherukunnu Annapurneshwari Temple
അന്നദാനത്തിനുള്ള ഒരുക്കം (ETV Bharat)

ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോയിട്ടും മഹാദേവന് ഭിക്ഷയായി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ആളുകൾ ദരിദ്രരായി മാറി. വിശന്നു വലഞ്ഞ മഹാദേവൻ, ദേവി ഐശ്വര്യദായിനിയായി കാശിയിൽ പ്രത്യക്ഷപെട്ടതോടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതായി അറിഞ്ഞു. പാർവതിക്കു മുന്നിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ പാത്രവുമായി മഹാദേവന് യാചിച്ചു നിൽക്കേണ്ടിയും വന്നു. അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ഉടനെ ദേവിയെ പ്രേമാധിക്യത്തോടു കൂടി കെട്ടിപ്പുണർന്നുവെന്നും ലോകർക്ക് അന്നം ഊട്ടുന്ന ശ്രീ പാർവതിയെ ആണ് അന്നപൂർണേശ്വരി ആയി സങ്കല്‍പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും രേഖകൾ പറയുന്നു. അന്നപൂർണേശ്വരിയായും ശരീരത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നവളായും പാര്‍വതി ദേവി അറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദേവിയായി പാർവതി മാറിയത് ഇങ്ങനെയാണ്.

Kannur Cherukunnu Annapurneshwari Temple
കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂര്‍ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
പ്രധാനമായ വിഷു വിളക്ക് ഉൽസവം

എഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം. മേട സംക്രമം മുതൽ മേടം ഏഴാം തീയതി വരെയാണ് ഉത്സവം. മേടം രണ്ടിന് ചെറുകുന്ന്, മൂന്നാം തീയതി കണ്ണപുരം, നാലിന് ഇരിണാവ്, ആറിന് പറശ്ശിനി എന്നീ ദേശവാസികളുടെ വക കാഴ്ച വരവും വെടിമരുന്നു പ്രയോഗവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
Kannur Cherukunnu Annapurneshwari Temple
കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂര്‍ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലും ചുറ്റിലുമായി നിർമിക്കുന്ന വട്ടപന്തലാണ് ഉൽസവത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. വട്ടപ്പന്തലിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മലയാളമാസം ധനു രണ്ടാം തീയതിയാണ്. പന്തലിനാവശ്യമായ 111 തേക്കിൻ തൂണുകൾ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമദാനമായി ഉയർത്തും. തുടർന്ന് 7500 മടൽ മെടഞ്ഞ ഓല, 2000ത്തോളം മുള എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം നൂറിൽപ്പരം മനുഷ്യാധ്വാനം പന്തലിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഈ വട്ടപ്പന്തൽ നിർമിക്കുന്നതാകട്ടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുത്താണ്.

Kannur Cherukunnu Annapurneshwari Temple
അന്നദാനത്തിനുള്ള ഒരുക്കം (ETV Bharat)

