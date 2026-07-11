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കണ്ണൂർ ചാലോടിന് സമീപം കാർ മരത്തിലിടിച്ച് നാല് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ പരം ചേത്രി, ഹർഷ്, മലയാളികളായ റിസ്വാൻ, ഷാൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

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ചേലാടുണ്ടായ അപകടം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 6:37 AM IST

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കണ്ണൂർ: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിച്ച് രണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ ചാലോടിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേരിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാളെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ പരം ചേത്രി, ഹർഷ്, മലയാളികളായ റിസ്വാൻ, ഷാൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. അമിതവേഗത്തിലായിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡരികിലെ മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
കാർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നതിനാൽ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരെയും പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും നാല് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഞ്ചാമത്തെയാളെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞ് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദീർഘദൂര യാത്രയായതിനാൽ ഡ്രൈവർക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം പിന്നീട് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് റോഡരികിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ വാഹനങ്ങൾ അമിതവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വെളിച്ചക്കുറവും റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ രാത്രി വൈകിയുള്ള ഡ്രൈവിങ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും, ഉറക്കം വന്നാൽ വാഹനം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി വിശ്രമിച്ച ശേഷം മാത്രം യാത്ര തുടരണമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാറുണ്ട്. ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിൽ രാത്രികാല പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

TAGGED:

KANNUR ACCIDENT FOUR DEAD
CHALODE CAR CRASH VICTIMS
BANGALORE TO KANNUR ACCIDENT
KERALA ROAD ACCIDENT NEWS
KANNUR CHALODE CAR ACCIDENT

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