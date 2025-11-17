ETV Bharat / state

'ബിഎൽഒയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം സിപിഎം ഭീഷണി', ഓഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ്, സമ്മർദമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

എസ്ഐആർ ഫോറം വിതരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഏജൻ്റിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയതിനാണ് സിപിഎം നേതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ ഓഡിയോ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 VOTER LIST REVISION POLITICAL THREAT SUICIDE BOOTH LEVEL OFFICER DEATH
അനീഷ് ജോർജ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 7:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ (ബിഎൽഒ) അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം നേതാവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി കക്ഷികൾ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത്. എസ്ഐആർ (സ്പെഷൽ സമ്മറി റിവിഷൻ) ഫോറം വിതരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റിനെ (ബിഎൽഎ) ഒപ്പം കൂട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് സിപിഎം നേതാവ് അനീഷ് ജോർജിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ജോലിഭാരമല്ല, ഭീഷണിയാണ് അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ

കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഉൾപ്പടെയുള്ള സിപിഎം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബിഎൽഒമാരെ സ്വാധീനിച്ച് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും ഈ ശ്രമം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നുവെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു. എസ്ഐആർ ഫോറം വിതരണത്തിനായി സിപിഎം ബിഎൽഎ അല്ല അനീഷ് ജോർജിനൊപ്പം പോയത്. ആദ്യ ദിവസം സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രനാണ് ബിഎൽഒക്ക് ഒപ്പം പോയത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒപ്പം പോയത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഭീഷണിയുടെ ഓഡിയോ പുറത്ത്

കോൺഗ്രസ് ബിഎൽഎ ആയ വൈശാഖിനോട് ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജ് ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഓഡിയോ മാർട്ടിൻ ജോർജ് പുറത്തുവിട്ടു. എസ്ഐആർ ഫോറം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി അനീഷ് ജോർജ് ഈ ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ ഓഡിയോ സന്ദേശം (ETV Bharat)

എസ്ഐആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ബിഎൽഎ ആയ വൈശാഖ് വരേണ്ടെന്ന് അനീഷ് ജോർജ് ഓഡിയോവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈശാഖ് വന്നാൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തടയുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാമെന്നും അനീഷ് ജോർജ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ബിഎൽഎയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് വൈശാഖ് മറുപടി നൽകുന്നതും ഓഡിയോയിലുണ്ട്. സിപിഎം ബിഎൽഎ ആയ റഫീഖാണ് അനീഷിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് ബിഎൽഎയെ കൂട്ടി എസ്ഐആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോയാൽ തടയുമെന്ന് സിപിഎമ്മുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് അനീഷ് ജോർജ് ഫോണിലൂടെ വൈശാഖിനോട് പറഞ്ഞതെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് വിശദീകരിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണം

അനീഷ ജോർജിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം തങ്ങളുടെ ആളുകളല്ലാത്ത മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ പെട്ടവർ പാടില്ലെന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഭീഷണിയാണെന്ന് ബിജെപി കണ്ണൂർ നോർത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെകെ വിനോദ്‌ കുമാർ ആരോപിച്ചു. മരണപ്പെട്ട ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സാധാരണയായി എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റുമാരെ കൂട്ടിയാണ് എസ്ഐആർ വിവരശേഖരണത്തിന് പോകാറ്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിപിഎം ഭീഷണി അനീഷ് ജോർജിനെ അലട്ടിയിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും പലരോടും അദ്ദേഹം ഭീഷണി വിവരം പറഞ്ഞതായും കെകെ വിനോദ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. എസ്ഐആർ പ്രവൃത്തിയിൽ ബിഎൽഒമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

പ്രദേശത്ത് ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അനീഷ് ജോർജിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ആരോപിച്ചു. കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ബിഎൽഒമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് ബിഎൽഒമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൊലീസിനെതിരായ ആരോപണം

പെരിങ്ങോം പൊലീസ് സിപിഎമ്മിന് അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന പൊലീസാണെന്നും അതിനാൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും കെകെ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപി കോഴിക്കോട് മേഖലാ സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ പനക്കയിൽ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഗംഗാധരൻ കാളീശ്വരം, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജോലി സമ്മർദമില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

ആലപ്പടമ്പയിലെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറും (ബിഎൽഒ) കുന്നരു യുപിഎസിലെ ഓഫിസ് അറ്റൻഡറുമായിരുന്ന അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ മരണത്തിൽ ജോലി സംബന്ധമായ സമ്മർദങ്ങളോ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (എസ്ഐആർ) പ്രക്രിയയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിലെ സമ്മർദമാണ് മരണകാരണമെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ശക്തമായ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ ജോലികളിൽ അനീഷ് തൃപ്തികരമായ പുരോഗതിയാണ് കൈവരിച്ചിരുന്നതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 78% ജോലികളും അനീഷ് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ (ഇആർഒ) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന 50 ഫോമുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടും ഡിജിറ്റലായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത നിലയിലായിരുന്നു. അനീഷിൻ്റെ 23% ജോലികൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ജില്ലാ, മണ്ഡലം തലങ്ങളിലെ പുരോഗതിക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നുവെന്നും ജോലികൾ തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

അനീഷ് ജോർജിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രത്യേക ടാർഗെറ്റുകളോ, സമ്മർദങ്ങളോ, സമയപരിധിയോ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണ ആശയവിനിമയം മാത്രമാണ് സൂപ്പർവൈസർ തലത്തിൽ നിയുക്ത ബൂത്ത് ലെവൽ സൂപ്പർവൈസറായ ആലപ്പടമ്പ വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഷീജ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇആർഒയും അഡീഷണൽ ഇആർഒയും ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ സമ്മർദമോ പ്രതികൂല നിർദേശങ്ങളോ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാഭരണകൂടം വാർത്താകുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Also Read:- തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ എഐ ഉപയോഗം; 'വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുണ്ടാകും'; നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
VOTER LIST REVISION
POLITICAL THREAT SUICIDE
BOOTH LEVEL OFFICER DEATH
ANNUR BLO SUICIDE THREAT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.