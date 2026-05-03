കണ്ണൂരിന്‍റെ 'നീലാ'കാശം 'ചുവപ്പിച്ച' കടന്നപ്പള്ളി, മേയറെ ഇറക്കി യുഡിഎഫ് പടപ്പുറപ്പാട്; ക്യാപ്‌റ്റൻസി ഇനി ആർക്ക്?

യുഡിഎഫ് സ്ഥിരമായി വിജയിച്ചിരുന്ന കണ്ണൂരില്‍ മാറ്റത്തിന്‍റെ കാറ്റുമായി എത്തിയതാണ് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. രണ്ട് തവണ വിജയിച്ചു. നാലാം അങ്കത്തില്‍ മോഹനന്‍ എതിരാളി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 4:48 PM IST

ണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലമാണ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലം. പ്രബല മുന്നണികള്‍ മാറി മാറി ഭരിച്ച പാരമ്പര്യം. രാഷ്‌ട്രീയമായി വളരെ സജീവമായ കണ്ണൂരിന് പറയാന്‍ ഏറെയാണ്. കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേലോറ, എടക്കാട്, എളയാവൂർ, മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് കണ്ണൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ലോക്‌സഭയില്‍ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഭാഗം. 2021ലെ കണക്ക് പ്രകാരം കണ്ണൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ 1,73,961 വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത്. 1965ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് ശേഷമാണ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലം ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത്.

1977 മുതല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സജീവമായ കണ്ണൂരില്‍ പല മുന്നണികളും മാറിവന്നിട്ടുണ്ട്. 2001 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിച്ചാല്‍, മൂന്ന് തവണ കോണ്‍ഗ്രസിനും രണ്ട് തവണ എല്‍ഡിഎഫിനും വിജയക്കൊടി പാറിക്കാൻ അവസരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലം. 2001ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ആയിരുന്നു കണ്ണൂരില്‍ വിജയിച്ചത്. തൊട്ടുമുന്നേ, 1996ല്‍ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പും കണ്ണൂരില്‍ സുധാകരനെ തുണച്ചു. 2001ല്‍ കെ സുധാകരൻ 58,080 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് കണ്ണൂരിലെ സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച കാസിം ഇരിക്കൂർ ആയിരുന്നു സുധാകരന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളി. 38,947 വോട്ടുകള്‍ കാസിം നേടി. ബിജെപി അക്കൊല്ലം 3,960 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. രമേശ് കുമാർ എം ആയിരുന്നു സ്ഥാനാർഥി.

2006ല്‍ കെ സുധാകരന്‍റെ ഹാട്രിക് ആയിരുന്നു. 49,745 വോട്ട് നേടി വിജയിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വോട്ട് കുറവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇടതുപക്ഷം ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. സിപിഎമ്മിന്‍റെ കെപി സഹദേവൻ 41,132 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. 2011ല്‍ സുധാകരന്‍റെ പിൻഗാമിയായി എപി അബ്‌ദുള്ള കുട്ടി മത്സരിക്കാനെത്തി. കോണ്‍ഗ്രസ് (സെക്കുലർ) നേതാവ് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയായിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ. ഇക്കൊല്ലം എല്‍ഡിഎഫും ഒപ്പം യുഡിഎഫും ലീഡ് ഉയർത്തി. 55,427 വോട്ട് നേടി അബ്‌ദുള്ള കുട്ടി കണ്ണൂരിന്‍റെ എംഎല്‍എ ആയി. കടന്നപ്പള്ളിയ്‌ക്ക് 48,984 വോട്ടുകൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ബിജെപിയുടെ യുടി ജയന്ദൻ 4,568 വോട്ടുകള്‍ നേടി. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം തിരുത്തി. എല്‍ഡിഎഫിനായി മത്സരിച്ച രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി. 54,347 വോട്ട് നേടിയാണ് കടന്നപ്പള്ളി എംഎല്‍എ ആയത്. യുഡിഎഫിന്‍റെ സതീശൻ പാച്ചേനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ജയം. പാച്ചേനിയ്‌ക്ക് 53,151 വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ കെജി ബാബു 13,215 വോട്ടുകളും നേടി.

കണ്ണൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥികള്‍ (ETV Bharat)

2021ല്‍ കണ്ണൂർ വീണ്ടും കടന്നപ്പള്ളിയെ തുണച്ചു. 60,313 വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണ് അക്കൊല്ലം കടന്നപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തില്‍ ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത്. സതീശൻ പാച്ചേനി തന്നെയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് പാളയത്തില്‍ സ്ഥാനാർഥി. 58,568 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. ബിജെപിയ്‌ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച അർച്ചന വണ്ടിച്ചാല്‍ 11,581 വോട്ടുകളും നേടിയിരുന്നു.

തന്‍റെ നാലാം അങ്കത്തിനായാണ് കടപ്പള്ളി കണ്ണൂരിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ വിജയിച്ചാല്‍ കടന്നപ്പള്ളിയും ഹാട്രിക് അടിയ്‌ക്കും. എന്നാല്‍ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫില്‍ ചില അതൃപ്‌തികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. നിലവില്‍ കണ്ണൂർ എംപിയായിട്ടുള്ള കെ സുധാകരൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ തലേദിവസം, കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന്‍റെ പേരില്‍ പ്രചരിച്ച വ്യാജ കത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. കെ സുധാകരന് കണ്ണൂരില്‍ സീറ്റ് നല്‍കരുത് എന്ന ഉള്ളടക്കത്തോടെയാണ് കത്ത് പ്രചരിച്ചത്. എന്നാല്‍ അത് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പിന്നില്‍ പ്രവർത്തിച്ച മുൻ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ടിഒ മോഹനനാണ് യുഡിഎഫിനായി കണ്ണൂരില്‍ മത്സരിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള മോഹനന്‍റെ മത്സരം. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സി രഘുനാഥും മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കടന്നപ്പള്ളി മൂന്നാം ജയം തേടുമ്പോള്‍ മണ്ഡലം ടിഒ മോഹനന് പിടിക്കാനാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്‌ട്രീയ കേരളം.

