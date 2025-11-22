ETV Bharat / state

സ്ഥാനാർഥി നേരിട്ടെത്തിയിട്ടും ഒപ്പ് വ്യാജം! മലപ്പട്ടത്ത് പത്രിക തള്ളി; ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിപിഎമ്മിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഡിസിസി

എതിരില്ലാതെ ജയിക്കാൻ 'കുൽസിത നീക്കം', കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം. നിയമനടപടിക്ക് കോൺഗ്രസ്

Anthoor municipality election row Congress alleges CPM threat Malappattam panchayat poll issue Kerala Local Body Election 2025
അഡ്വ. മാർട്ടിൻ ജോർജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 6:08 PM IST

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കോട്ടകൾ എന്ന് അവർ കരുതുന്ന ആന്തൂർ നഗരസഭയിലും മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രികകൾ തള്ളിക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിൻ്റെ കുൽസിത നീക്കങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. മാർട്ടിൻ ജോർജ്. മലപ്പട്ടത്തെ ഒരു വാർഡിൽ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് മുന്നിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രികയാണ് ഒപ്പ് വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. സ്ഥാനാർഥി തന്നെ നേരിട്ട് ഹാജരായിട്ടും അത് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഒപ്പല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തു യുക്തിയാണുള്ളത്.

ജനാധിപത്യധ്വംസനവും ഭീഷണിയും

സിപിഎം ഓഫിസുകളിൽ തയാറാക്കിയ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള പരാതികളാണ് പത്രിക തള്ളിക്കാനായി നൽകിയത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ സീറ്റിലും സിപിഎം എതിരില്ലാതെ വിജയിക്കാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് യുഡിഎഫ് തയാറെടുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് സിപിഎം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നാടായ ആന്തൂരിൽ പത്രിക പിൻവലിപ്പിക്കാനായി വനിത സ്ഥാനാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവമുണ്ടായെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറയുന്നു. ആന്തൂരിലെ 26- അഞ്ചാംപീടിക വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥി ലിവ്യയെ വീട്ടിൽ തടഞ്ഞുവച്ച് സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി. ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ സമീപനം സുഗമമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തന്നെ ബാധിക്കുകയാണ്.

അഡ്വ. മാർട്ടിൻ ജോർജ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ തവണയും സമാന രീതിയിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രിക പിൻവലിപ്പിച്ചത്. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണം നേടാൻ എന്ത് അതിക്രമത്തിനും സിപിഎം മുതിരും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവനാളുകളും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ മതിയായ സംവിധാനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ഒരുക്കണമെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എക്കാലവും ചർച്ചാവിഷയമാകാറുള്ള പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെന്ന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ നാട് കൂടിയായ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലും മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലും എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക എന്നത് സിപിഎം ഒരു കീഴ്വഴക്കമായി കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണസമിതിയായിരുന്നു അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്.

ഒത്തുകളിയെന്ന് ആരോപണം

ഇത് വലിയ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയാണെന്നും ഇത്തവണ എന്ത് വിലകൊടുത്തും എല്ലാ വാർഡുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ചും കായികമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും സിപിഎം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സ്ഥാനാർഥി നേരിട്ട് ഹാജരായിട്ടും ഒപ്പ് വ്യാജമാണെന്ന വിചിത്രമായ ന്യായം പറഞ്ഞ് പത്രിക തള്ളിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണകക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൂക്ഷ്മപരിശോധന വേളയിൽ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ നിഷ്പക്ഷമായി പെരുമാറണമെന്ന ചട്ടം കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണെന്നും, സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നിർദേശാനുസരണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഡിസിസി ആരോപിക്കുന്നു.

സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും നിയമനടപടിയും

വനിത സ്ഥാനാർഥിയെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പത്രിക പിൻവലിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതി അതീവ ഗൗരവകരമാണ്. സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നിർഭയമായി മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ ആന്തൂർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊലീസ് നോക്കുകുത്തികളാകുന്നുവെന്നും പാർട്ടി കോടതികളാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പത്രിക സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും സ്ഥാനാർഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കില്ലെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.

ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനം. പത്രിക തള്ളിയതിനെതിരെയും സ്ഥാനാർഥിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഉടൻ പരാതി നൽകും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, ഭീഷണിയുള്ള വാർഡുകളിൽ കേന്ദ്ര സേനയുടെ സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടാനും യുഡിഎഫ് നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകർ ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തണമെന്നും, ഏകപക്ഷീയമായി പത്രിക തള്ളുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്ന കാര്യവും യുഡിഎഫിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ANTHOOR MUNICIPALITY ELECTION ROW
CONGRESS ALLEGES CPM THREAT
MALAPPATTAM PANCHAYAT POLL ISSUE
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KANNUR UDF NOMINATION ROW

