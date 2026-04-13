നിതിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; ഡെൻ്റൽ കോളജ് അധ്യാപകരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ

എസ്‌സി എസ്‌ടി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റവുമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്

NITHIN RAJ DEATH CASE KANNUR DENTAL COLLEGE LOAN APP HARASSMENT KERALA STUDENT SUICIDE
നിതിൻ രാജ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 7:00 AM IST

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകർക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആരോപണവിധേയരായ ഡോ. എം.കെ. റാം, ഡോ. കെ.ടി. സംഗീത എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകാതെ രേഖപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർഥികളുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

എസ്‌സി എസ്‌ടി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റവുമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള അധ്യാപകർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. നോട്ടിസ് നൽകിയ ശേഷം ഇരുവരെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. കണ്ണൂർ എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനാണ് കേസിൻ്റെ ചുമതല. ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു. കേസിൽ സൈബർ തെളിവുകൾ നിർണായകമാകും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സീനിയർ വിദ്യാർഥികളുടെ റാഗിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നത്.

ലോൺ ആപ്പിൻ്റെ ഭീഷണി
ലോൺ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പൊലീസ് സജീവമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിതിൻ എടുത്ത ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളജിലെ ലത എന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് നിരന്തരം ഭീഷണി കോളുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപിക ഇന്നലെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. അമ്മയുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യത്തിനായി ഡെൻ്റൽ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ നൽകിയ പണം ഉപയോഗിക്കുകയും, തുടർന്ന് 14,000 രൂപ ലോൺ ആപ്പിൽനിന്നും എടുക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് നിതിൻ്റെ സഹോദരി നികിത പറഞ്ഞു. അധ്യാപികയ്ക്ക് ലോൺ ആപ്പുകാരുടെ ഫോൺ വന്നുവെങ്കിൽ അത് രക്ഷിതാക്കളെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പകരം ഓഫിസ് മുറിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി നിതിനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരി ആരോപിച്ചു.

കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം
നിതിൻ്റേത് ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്നും പിതാവ് രാജൻ ആരോപിച്ചു. മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വീണതിൻ്റെ യാതൊരു പരിക്കുകളും വിദ്യാർഥിയുടെ ശരീരത്തിലില്ല. മെറിറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന നിതിനെ ഒഴിവാക്കി, മാനേജ്മെൻ്റ് ലക്ഷങ്ങൾ കോഴ വാങ്ങി മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിക്ക് സീറ്റ് നൽകാൻ ഇല്ലാതാക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബം കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

അതേസമയം വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്‌യു, ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ഇന്ന് കോളജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി ആരോപണവിധേയരായ അധ്യാപകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ബാച്ചുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അവസാനത്തെ ഇരയാണ് നിതിനെന്ന് റാപ്പർ വേടൻ പ്രതികരിച്ചു.

