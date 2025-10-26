ETV Bharat / state

നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം: ദിവ്യക്കും പ്രശാന്തനുമെതിരെ മാനനഷ്‌ടക്കേസ്; 65 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം

നവീൻ ബാബുവിനെ അഴിമതിക്കാരനായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം

NAVEEN BABU DEATH DEFAMATION CASE against P P Divya and T V Prashanthan
പി പി ദിവ്യ, ടി വി പ്രശാന്തന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: അന്തരിച്ച കണ്ണൂർ മുൻ എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി പി ദിവ്യയ്ക്കും ടി വി പ്രശാന്തനുമെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കുടുംബം. 65 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പത്തനംതിട്ട സബ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി ദിവ്യയ്ക്കും പ്രശാന്തനും നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഹർജി അടുത്ത മാസം 11-ന് പരിഗണിക്കും.

നവീൻ ബാബുവിനെ അഴിമതിക്കാരനായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. മരണശേഷം പലതവണ പ്രശാന്തൻ ഈ ആരോപണം ആവർത്തിച്ചതായും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നതിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെയും വിജിലൻസിൻ്റെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പ്രശാന്തൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുതയും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ബാറിലെ അഭിഭാഷകൻ അജിത്ത് പ്രഭാവ് മുഖേനയാണ് കുടുംബം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.

2024 ഒക്ടോബർ 14 ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയ നവീൻ ബാബുവിന് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റില്‍ യാത്രയയപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി പി ദിവ്യ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തില്‍ ക്ഷണിക്കാതെയെത്തി നവീൻ ബാബുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയില്‍ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നവീൻ ബാബു മാനസിക വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരിന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പള്ളിക്കുന്നിലെ ക്വാർട്ടേഴ്‌സില്‍ നവീൻ ബാബുവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയയൊരുന്നു. തലേന്ന് രാത്രി മലബാർ എക്സ്‌പ്രസിന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബം കാത്തുനിന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് എത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പി പി ദിവ്യയെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.

നവീൻ ബാബുവിന്‍റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്‍റെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഈ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണമില്ലെന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്‍റെയും സർക്കാരിന്‍റെയും നിലപാടുകള്‍ കോടതികള്‍ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെയും ഹർജി

നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലെ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷയും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന സാക്ഷിമൊഴികൾ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഈ ഹർജി ഡിസംബറിൽ സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും.

Also Read: ചരിത്രം തിരുത്തി കുറ്റ്യാട്ടൂർ; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ അതിദാരിദ്ര്യരഹിത പഞ്ചായത്ത്

