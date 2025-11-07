പുലർച്ചെ 3 മണിക്കൂർ ജോലി, പിന്നെ ജനസേവനം: 1.45 കോടി രൂപയുടെ വികസനം; വിജയൻ്റെ ജനകീയ ശൈലി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു
കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ വയറിങ് തൊഴിലാളിയും സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഒ വി വിജയൻ. ലളിതമായ ഇടപെഴകലും പ്രവർത്തനവും മുഖമുദ്ര
November 7, 2025
കണ്ണൂർ: കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് വയറിങ് തൊഴിലാളിയായ ഒ വി വിജയൻ. ചുണ്ടയിലെ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അദ്ദേഹം, ജനകീയ ആസൂത്രണം വന്നതുമുതൽ പഞ്ചായത്തുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ അഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് വിജയൻ കാഴ്ച്ച വച്ചത്.
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന വിജയൻ, 6 മണിയോടെ ചട്ടുകാപറയിലെ തൊഴിലിടത്തിൽ എത്തി ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു. മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്വന്തം തൊഴിലെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം നേരെ പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. തൻ്റെ വാർഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം വാർഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാകും. പ്രസംഗത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ഓളം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശൈലി വിജയന് പരിചിതമല്ല. പകരം ലളിതമായ ഇടപെഴകലും പ്രവൃത്തികളുമാണ് അദ്ദേഹം വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്.
വികസനനേട്ടങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും, പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് തൻ്റെ ശക്തിയെന്നും വിജയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1049 വോട്ടർമാരുള്ള വാർഡിൽ 245 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. 2020-2025 കാലയളവിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡിൽ മാത്രം ഒരു കോടി 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ചാരിതാർഥ്യം വിജയൻ പങ്കുവച്ചു.
ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ ശ്രദ്ധേയ പദ്ധതികൾ
ചുണ്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പൊതു നന്മ ഫണ്ടിൽനിന്ന് 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചത്. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ക്ലാസ് റൂം, ടോയ്ലെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്നിവ നിർമിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം ഏറെ സന്തോഷവാനാണ്.
തുടർന്നുള്ള നിലപാടും കുടുംബവും
താൻ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറയുമ്പോഴും ഇനി മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇല്ലെന്ന് വിജയൻ തുറന്നുപറയുന്നു. ഈ ചെറിയ തൊഴിലിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വാർഡിൽ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പാർട്ടിയും കുടുംബവും നൽകിയ പിന്തുണകൊണ്ടാണ്. തനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ പാർട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാര്യ എം സുജാത, മക്കളായ ഒ വി സുവിന, ഒ വി സുവീഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് വിജയൻ്റെ കുടുംബം.
