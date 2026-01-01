ETV Bharat / state

കാലം മാറിയാലും കോലം മാറില്ല; പഴമക്കാര്‍ക്ക് ഗൃഹാതുരത്വവും പുതുതലമുറയ്‌ക്ക് കൗതുകവും, സജീവം കണ്ണാടിക്കല്‍ ചന്ത

പഴമയുടെ പെരുമ വിളിച്ചോതി കണ്ണാടിക്കല്‍ ചന്ത. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ. കാണാം കണ്ണാടിക്കലിലെ ഈ കൗതുകം.

കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത KANNADIKKALL MARKET LATEST NEWS IN MALAYALAM OLD MARKET TURNS IN TO NEW MARKET
Kannadikkal Market (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പഴയകാല ഗ്രാമീണ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്‌ചകളാണ് ചന്തകൾ. വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വീട്ടിലേക്കാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ചന്തകളിൽ എത്തിയായിരുന്നു. വർഷത്തിലോ മാസത്തിലോ നടക്കുന്ന ധാരാളം ചന്തകൾ പല ഇടങ്ങളിലായി സജീവമായിരുന്നു. കാലം മാറുകയും എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും ഉയർന്നതോടെ ഗ്രാമ ചന്തകൾ മെല്ലെ വിസ്‌മൃതിയിലാണ്ടു പോയി.

കണ്ണാടിക്കല്‍ ചന്തയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാൽ ഇന്നും പഴയ തനിമ നിലനിർത്തി ഗ്രാമ ചന്ത നടക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ. കണ്ണാടിക്കൽ കൂറ്റഞ്ചേരി ശിവക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചന്തയാണ് പുതുതലമുറകളെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലിച്ചന്ത മാത്രമായി തുടങ്ങിയ കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത ഇന്നിപ്പോൾ ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ ലഭിക്കുന്ന വിപുലമായ മാർക്കറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ആറുമണി മുതലാണ് കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത സജീവമാകുന്നത്. നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളതെന്തും കണ്ണാടിക്കൽ ചന്തയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത KANNADIKKALL MARKET LATEST NEWS IN MALAYALAM OLD MARKET TURNS IN TO NEW MARKET
പഴയ കാലത്തെ കുട്ട, വട്ടി എന്നിവ. (ETV Bharat)

കണ്ണടിക്കൽ അങ്ങാടിയിലെ റോഡുകൾക്ക് ഇരുവശത്തും താത്കാലികമായി കെട്ടിയുയർത്തിയ പന്തലുകൾക്ക് കീഴിലാണ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൺപാത്രങ്ങളും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പണിയായുധങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കളിക്കോപ്പുകളും സൗന്ദര്യ വർധക വസ്‌തുക്കളും ഫാൻസി സാധനങ്ങളും തുടങ്ങി മലബാറിൻ്റെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന രുചികരമായ വിഭവങ്ങളും അടക്കം കണ്ണാടിക്കൽ ചന്തയെ സമൃദ്ധമാക്കുന്നു.

വമ്പൻ അമ്യൂസ്‌മെൻ്റ് പാർക്കുകൾ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ പ്രതീതിയും കണ്ണാടിക്കൽ ചന്തയിൽ എത്തിയാൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായം. "കുറ്റഞ്ചേരി ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ചന്ത ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. 65 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ചന്തയ്ക്ക്. പണ്ടുകാലത്ത് ഇത് കന്നുകാലി ചന്തയായിരുന്നു. വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാലികളെ മേച്ച് ഇവിടെയെത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലക്രമേണ അതിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പുതിയ ചന്തയുടെ രൂപത്തിലെത്തിയതെന്ന്" പ്രദേശവാസിയായ സജിത്ത് പറഞ്ഞു.

കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത KANNADIKKALL MARKET LATEST NEWS IN MALAYALAM OLD MARKET TURNS IN TO NEW MARKET
മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നയിടം. (ETV Bharat)

ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചന്തയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൂരെ ദേശത്ത് നിന്നുപോലും സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന പലവിധ റൈഡുകളും സാഹസിക വിനോദങ്ങളും കണ്ണാടിക്കലിലെ ഓരോ റോഡുകൾക്ക് സമീപവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത KANNADIKKALL MARKET LATEST NEWS IN MALAYALAM OLD MARKET TURNS IN TO NEW MARKET
കണ്ണാടിക്കൽ ചന്തയിലെ വിവിധ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ചന്തയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ സായാഹ്നങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കണ്ണാടിക്കലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. കണ്ടും ആസ്വദിച്ചും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞും കണ്ണാടിക്കൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പഴമക്കാർക്ക് ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും പുതുതലമുറകൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവവുമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇനിയും കാലമെത്ര പുരോഗമിച്ചാലും പഴമയുടെ തിരുശേഷിപ്പായി കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത ഒരുപാട് നാൾ നിലനിൽക്കുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കിലൂടെ മനസിലാക്കാനാകുന്നത്.

ALSO READ: കാർഷിക പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതി വിത്തുവേലി ചന്ത: സന്ദശകരെ ആകർഷിച്ച് പാളത്തൈര്- വീഡിയോ

TAGGED:

കണ്ണാടിക്കൽ ചന്ത
KANNADIKKALL MARKET
LATEST NEWS IN MALAYALAM
OLD MARKET TURNS IN TO NEW MARKET
KANNADIKKAL MARKET IN KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.