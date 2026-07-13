സ്വന്തം ഭൂമിക്കായുള്ള പോരാട്ടം; കാഞ്ഞിരത്തിനാല് കുടുംബത്തിന്റെ സമരത്തിന് 50 വയസ്
കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂമിക്കായി പോരാട്ടം തുടര്ന്ന് ജെയിംസ്. വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം 50 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാകുന്നു. കുടുംബത്തിന് വിനയായത് 1976 ജൂലൈ 12ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം.
Published : July 13, 2026 at 5:04 PM IST
വയനാട്: അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും അവസാനിക്കാത്ത ഭൂമിക്കായുള്ള പോരാട്ടം. വയനാട് തൊണ്ടർനാട്ടിലെ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് 50 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. രേഖകളിലെ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുടുംബത്തിന്റെ സമരം ഇന്നും തുടരുകയാണ്.
വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത കുടുംബ ഭൂമി തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണിപ്പോഴും കര്ഷകനായ ജെയിംസ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവായ ജോര്ജ് കാഞ്ഞിരത്തണലിന്റെ ഭൂമിയാണ് വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത്. 1976 ജൂലൈ 12ന് വനം വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനമാണ് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നിയമ-സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം.
തൊണ്ടർനാട് വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 238/1ൽപ്പെട്ട 393.23 സെന്റ് ഭൂമിയാണ് അന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. വനഭൂമിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ നടപടി. എന്നാൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂമി ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന യഥാർഥ ഭൂമി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വാദം.
പിന്നീട് 1985 ഫെബ്രുവരി 18ലെ ഫോറസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു. നോർത്ത് വയനാട് വനം ഡിവിഷൻ ഓഫിസിലെ സബ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ ജോർജിന്റെ ഭൂമിയുടെ സർവേ നമ്പറും വിസ്തൃതിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്നാണ് കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം.
രേഖകളിലെ ഈ വൈരുധ്യം പരിശോധിച്ച് യഥാർഥ വസ്തുത പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായി കുടുംബം വിവിധ തലങ്ങളിൽ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. നീതിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടെ 2009ൽ ജോര്ജിന്റെ ഭാര്യം ഏലിക്കുട്ടിയും 2012 ഡിസംബർ 13ന് ജോർജും മരിച്ചു. ഇവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് വനം വകുപ്പ് ജണ്ട സ്ഥാപിച്ചതെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു.
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വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതോടെ പുതിയ സർക്കാർ വിഷയം പരിഗണിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം.
കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലെ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ അനിശ്ചിതകാല സമരം 3985 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രേഖകളിലെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തിരുത്തലുകളുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവരാൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം അനിവാര്യമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ നിലപാട്. അരനൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് നീതിപൂർവമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബം.
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