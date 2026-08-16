"ആരും സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരില്ല"; കൃഷി ഭൂമി വനമായി വിജ്ഞാപനം, കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമരത്തിന് 11 വയസ്
വനംവകുപ്പ് അന്യായമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി തിരികെ നല്കണമെന്നാവശ്യം, കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമരത്തിന് 11 വയസ്, തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ അധികൃതര്, സര്ക്കാരില് പ്രതീക്ഷയര്പ്പിച്ച് കുടുംബം
Published : August 16, 2026 at 3:02 PM IST
വയനാട്: വനംവകുപ്പ് അന്യായമായി പിടിച്ചെടുത്ത 12 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി വിട്ടുനൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബം വയനാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ 12 ഏക്കർ ഭൂമി 1976-ലാണ് വനംവകുപ്പ് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്.
അന്ന് മുതൽ ഈ കുടുംബം കടുത്ത നിയമപോരാട്ടത്തിലാണ്. പിന്നീട് 2005-ൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സമരം വയനാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു.
2015 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതലാണ് കെ.കെ. ജെയിംസും കുടുംബവും കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കാനല്ലെന്നും, കേവലം 'നീതി' ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും ജെയിംസ് പറഞ്ഞു. പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നില് നീതിയ്ക്കായി അരനൂറ്റാണ്ടോളം പോരാടേണ്ടി വരുമെന്ന് സ്വപ്നത്തില് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ജെയിംസ് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ പറഞ്ഞു.
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എട്ട് കലക്ടർമാർ മാറി വന്നു.... സമരം തുടരുന്നു
നിലവിലെ വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടര് ഡി.ആർ. മേഘശ്രീക്ക് കേസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ കലക്ടർ തങ്ങളെ മൂന്ന് തവണ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വിശദമായി തങ്ങളുടെ നിലപാട് കേട്ടിരുന്നു. കേസിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെയോ റീസർവ്വേ കമ്മിഷനെയോ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിലവിലെ ജില്ലാ കലക്ടർ 2025 മെയ് 28-ന് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നതായി കെ.കെ. ജെയിംസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും, കമ്മിഷനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
തങ്ങളുടെ സമരകാലയളവിനിടയിൽ എട്ട് കലക്ടർമാർ മാറിയതായും, അതിൽ ഏഴ് പേരും വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ് മോശമായി പെരുമാറിയതെന്നും ജെയിംസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ കലക്ടർ തങ്ങളുടെ വിഷയം പഠിക്കാൻ നല്ല സന്മനസ് കാണിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീരേണ്ട പ്രശ്നം പതിനൊന്ന് വര്ഷം കടന്നിട്ടും തീര്ന്നിട്ടില്ല. ആള്ബലവും സ്വാധീനവും പണവുമില്ലാത്തതിനാല് ഫലം ലഭിച്ചതുമില്ല. ഇന്നും സമരം തുടരുന്നു. സമരം 11 വര്ഷം പൂര്ത്തിയായി 12 ലേക്ക് കടക്കുന്നു. ജില്ലാ പേജില് മാത്രമാണ് വാര്ത്തകള് വരുന്നത്. മുന് നിരവാര്ത്തകളിലേക്ക് എത്താത്തതിനാല് അധികാരികളിലേക്ക് പെട്ടന്ന് എത്താനും കഴിയുന്നില്ല" ജെയിംസ് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ വ്യക്തമാക്കി.
12 ഏക്കർ ഭൂമി വനമായി
1967-ൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ ജോർജും സഹോദരൻ ജോസും ചേർന്ന് തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ വാങ്ങിയ 12 ഏക്കർ ഭൂമി, 1974-ലെ സ്വകാര്യ വന നിയമപ്രകാരം നിക്ഷിപിത വനമാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടതോടെയാണ് തർക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം. കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കർഷകർക്കെതിരെ ആൾമാറാട്ടം നടന്നതായി കുടുംബം മുമ്പേ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. 1978-ൽ ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിന്ന് കർഷകന് അനുകൂലമായി വിധി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്മേൽ പിന്നീട് വന്ന രണ്ടാമത്തെ വിധിയുടെ പകർപ്പ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ (എക്സ്-പാർട്ടി) വിധി ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കുടുംബം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്.
കുടുംബം അറിയാതെ അവരുടെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാണ് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തതെന്ന് ജെയിംസ് ആരോപിച്ചു. അന്നത്തെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജഡ്ജിയുടെ കാർബൺ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് കർഷകരുടെ വ്യാജ ഒപ്പോടെ അപ്പീൽ നൽകിയതെന്ന് തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജോർജ് വിധിപ്പകർപ്പിന് അപേക്ഷിച്ച തീയതിയും അത് ലഭിച്ച തീയതിയും ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ മറുപുറത്ത് കൃത്യമായുണ്ട്. ഇതിന് ആറുമാസം മുൻപേ കർഷകരുടെ പേരിൽ എക്സ്-പാർട്ടി വിധി വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വഴി അടച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേസ് സുപ്രീം കോടതിയില്
പിന്നീട് അഡ്വ. പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ മുഖേന ഹൈക്കോടതിയിൽ 24 വർഷത്തെ കാലതാമസം മാപ്പാക്കി കേസ് (MFA 470/2009) പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് എടുപ്പിച്ചെങ്കിലും, പഴയ തെറ്റായ അപ്പീൽ വിധി റദ്ദാക്കുന്നതിന് പകരം വക്കീൽമാർ പഴയ ഫയലുകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചതെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. അഡ്വ. പി.സി. തോമസ് സുപ്രീം കോടതി വരെ കേസ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും (SLP 1495/2018) പുതിയ ഹർജിക്ക് പകരം പഴയ എം.എഫ്.എ (MFA 499/1985) നമ്പറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കാരണത്താൽ അത് പിന്നീട് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നതായും കുടുംബം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പോലുമില്ലാതെയാണ് വനംവകുപ്പ് തങ്ങളുടെ ഭൂമി കൈയടക്കിയതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വാദം. നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകനായ ജോർജ് 2012 ഡിസംബറിൽ ഒരനാഥാലയത്തിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ 2013-ലാണ് വനംവകുപ്പ് ഈ 12 ഏക്കർ ഭൂമി നിക്ഷിപ്ത വനമാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്. മുൻപ് മറ്റൊരു വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ ഭൂമിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന വനംവകുപ്പ്, കർഷകൻ്റെ മരണശേഷം പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് കുടുംബം ചോദ്യമുയർത്തുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥര് ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന 112 ഏക്കർ യഥാർത്ഥ വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ ഭൂമി ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുമ്പോൾ, ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി മുമ്പ് പല ഉന്നത റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ അന്നത്തെ വിജിലൻസ് എസ്.പി. ടി. ശ്രീസുകൻ സമർപ്പിച്ച 91 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട വനഭൂമിയല്ല ജോർജിൻ്റേതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ 2016-ൽ മാനന്തവാടി സബ് കലക്ടര് സീറാം സാംബശിവറാവു ഐ.എ.എസ് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും ചില വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിനെയും കോടതിയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കർഷകൻ്റെ പക്കൽ കൃത്യമായ പർച്ചേസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകന് ഭൂമി തിരികെ നൽകണമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
പുതിയ സര്ക്കാരില് പ്രതീക്ഷയര്പ്പിച്ച് കുടുംബം
സമരം പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ദീർഘകാല പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും കുടുംബത്തിന് ന്യായമായ തീർപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പുതിയ കൃഷി മന്ത്രിയും വയനാട് കൽപ്പറ്റ എം.എൽ.എയുമായ ടി. സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
തലമുറകളായി നീളുന്ന ഈ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് കെ.കെ. ജെയിംസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് "കോവിഡും വെള്ളപ്പൊക്കവും എല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് തങ്ങൾ ഈ തെരുവിൽ കഴിയുന്നത്. ഈ സമരം കൊണ്ട് താൻ പഠിച്ച വലിയൊരു പാഠം, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരും സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരില്ല എന്നത് മാത്രമാണെന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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