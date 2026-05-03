ETV Bharat / state

റബ്ബർ മണ്ണിലെ അങ്കത്തട്ട്: ഡോക്‌ടറും പ്രൊഫസറും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നേർക്കുനേർ; കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കടുത്ത ത്രികോണ മത്സരത്തിലെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇതാ!

റബ്ബറിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ യും ഈറ്റില്ലമായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ മണ്ണിൽ ഇത്തവണ ഇലക്ഷൻ ചൂട് അണപൊട്ടി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ച ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ പ്രവചനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണ്...

KANJIRAPPALLY ELECTION RESULT 2026 kerala assembly election 2026 assembly election result 2026 KANJIRAPPALLY constituency analysis
Kanjirappally assembly Election 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 7:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും സവിശേഷമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. 'ഹൈറേഞ്ച് കവാടം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മണ്ഡലം, എന്നും രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. മുൻപ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പിന്നീട് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഉറച്ച തട്ടകമായിരുന്ന ഇവിടം, ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്.

റബ്ബർ മണക്കുന്ന മണ്ണും കുരുമുളക് വള്ളികൾ പടർന്ന മലനിരകളും ഇത്തവണയും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചൂടിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വിജയം ആവർത്തിക്കാനുറച്ച് എൽ.ഡി.എഫിനായി ഡോ. എൻ. ജയരാജ് (കേരള കോൺഗ്രസ് - എം) വീണ്ടും ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു.ഡി.എഫ് മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തവണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മത്സരിപ്പിച്ചത് പ്രൊഫ. റോണി കെ. ബേബിയാണ്. ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ മത്സരിച്ചത് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി കൂടിയായ അഡ്വ. ജോർജ് കുര്യനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു വി.ഐ.പി പോരാട്ടവേദിയാക്കി മാറ്റി.

അതേസമയം, മണ്ഡലത്തിലെ സുപരിചിതനായ മുഖം എന്ന നിലയിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുമാണ് ജയരാജും എൽ.ഡി.എഫും മുന്നേറിയത്. മുന്നണി മാറ്റത്തിന് ശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ള സ്വാധീനം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുക എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പഴയ കോട്ട തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സർവ്വസജ്ജമായിരുന്നു. പ്രാദേശികമായ ജനസ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളെ അണിനിരത്തിയും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തെ വോട്ടാക്കി മാറ്റിയുമാണ് യു.ഡി.എഫ് നീക്കം നടത്തിയത്. മണ്ഡലത്തിലെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾ ചോരാതെ കാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തു. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ്, യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പോരായ്മകൾ എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് വോട്ട് തേടിയത്. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു യുവനേതാവ് എന്ന പ്രതിച്ഛായ റോണിക്ക് അനുകൂല ഘടകമായി.

ഇതിനിടെ കളി മാറ്റുന്ന ശക്തിയായി എൻ.ഡി.എയുമെത്തി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ മത്സരത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ ത്രികോണ പോരാട്ടമാക്കി മാറ്റിയതില്‍ എൻ.ഡി.എയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് കണ്ടത്. ക്രൈസ്തവ മേഖലകളിൽ ബി.ജെ.പി നടത്തുന്ന സ്വാധീനമുറപ്പിക്കൽ നീക്കങ്ങൾ ഇത്തവണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ വലിയ അടിയൊഴുക്കുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും, റബ്ബർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് എൻഡിഎ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

മണ്ഡലത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായ റബ്ബറിന്റെ വിലയിടിവ് ഇത്തവണ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായിരുന്നു. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളും ബഫർ സോൺ വിഷയങ്ങളും മലയോര മേഖലയിലെ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്കാ സഭയുൾപ്പെടെയുള്ള സമുദായങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ വിജയപരാജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ എന്നും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻ ഫലങ്ങള്‍

2011ല്‍ അഡ്വ. എൻ. ജയരാജ് (കേരള കോൺഗ്രസ് - എം) യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് 12,206 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. സി.പി.ഐ-യിലെ വി.ബി ബിനുവായിരുന്നു അന്ന് പ്രധാന എതിരാളി. 2016ല്‍ ജയരാജ് തൻ്റെ വിജയം ആവർത്തിച്ചു. 3,890 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സി.പി.ഐ-യുടെ വി.ബി ബിനുവിനെത്തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത് അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

2021ലെ മുന്നണി മാറ്റവും രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് 2021-ലാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എൽ.ഡി.എഫിലേക്ക് ചേക്കേറിയതോടെ എൻ. ജയരാജ് ഇടത് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തെത്തി. അന്ന് 13,703 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ഡോ. എൻ. ജയരാജ് (LDF - കേരള കോൺഗ്രസ് എം) ചരിത്രം കുറിച്ചു. യു.ഡി.എഫിൽ നിന്ന് അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം (ബി.ജെ.പി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അങ്കത്തിനിറങ്ങിയെങ്കിലും, പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ജയരാജ് മണ്ഡലം ഇടത് കോട്ടയാക്കി മാറ്റി.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി ബി.ജെ.പി വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് മണ്ഡലത്തിലെ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുമ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. വികസനം ചർച്ചയാകുമോ അതോ രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകൾ വിധി മാറ്റുമോ? ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കവാടം ആർക്കായി തുറക്കുമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം.

Also Read: വി.എസിൻ്റെ മണ്ണിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതാൻ മൂവർസംഘം; മലമ്പുഴ ആര് ചൂടും?

TAGGED:

KANJIRAPPALLY ELECTION RESULT 2026
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
KANJIRAPPALLY CONSTITUENCY ANALYSIS
KANJIRAPPALLY VOTE SHARE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.