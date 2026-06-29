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'ഉടുമുണ്ടിന് ഒരു ജീവൻ്റെ വില!'; അന്ന് ഷാജിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സന്തോഷ്‌, തിരിച്ചുപിടിച്ചത് യുവാവിൻ്റെ ജീവന്‍

എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ തുണിയോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സലാം ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴാണ് സന്തോഷ് മുണ്ടുടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. "മുണ്ട് തരുമോ?" എന്ന് സലാം ചോദിച്ചതേയുള്ളൂ, ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ സന്തോഷ് സ്വന്തം മുണ്ട് ഊരി നൽകുകയായിരുന്നു

Kanhangad Youth Strips His Dhotis to Carry Bleeding Train Accident Victim to Safety
സന്തോഷ്, പരിക്കേറ്റ യുവാവ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 2:51 PM IST

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കാസർകോട്: ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിൽപെട്ട സ്ത്രീക്ക് നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഷാജി എന്ന യുവാവ് സ്വന്തം മുണ്ട് ഊരി നൽകി മാതൃകയായെങ്കിൽ, ഇതാ കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നിന്ന് സ്വന്തം മുണ്ടഴിച്ചു നൽകി ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച സന്തോഷ് എന്ന യുവാവിൻ്റെ നന്‍മ നിറഞ്ഞ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഉടുമുണ്ടിന് ഒരു ജീവൻ്റെ വിലയുണ്ടെന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും കാണിച്ചുതരികയാണ്.

ട്രാക്കിൽ നിന്നും ഉയർന്ന 'അമ്മേ' എന്ന വിളി

ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി ഒരാൾ വീണുകിടപ്പുണ്ടെന്ന് ലോക്കോ പൈലറ്റ് റെയിൽവേ പൊലീസിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവെ പൊലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്മ മരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായ സലാമും എത്തി. ട്രെയിൻ തട്ടി ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവരെ കണ്ടെത്താനും പൊലീസിനെ സഹായിക്കാനും നന്മ മരം അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഗേറ്റ് മാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് നിത്യാനന്ദ ആശ്രമത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ സന്തോഷും ട്രാക്കിൽ തിരച്ചലിന് എത്തിയിരുന്നു.

ഏറെ നേരത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ സൗത്ത് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും 'അമ്മേ' എന്നൊരു വിളിയാണ് സന്തോഷ് കേട്ടത്. ഉടന്‍ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ തട്ടിതലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ ഒരു യുവാവ് ട്രാക്കിനരികിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു.

​ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിച്ചില്ല, മുണ്ടഴിച്ചു നൽകി


​യുവാവിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. തലയിൽ നിന്നും അമിതമായി രക്തം വാർന്നുപോകുന്നതിനാൽ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആംബുലൻസിനോ ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങൾക്കോ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സ്ട്രെച്ചർ എടുത്തു വരുമ്പോഴേക്കും യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകും എന്ന അവസ്ഥ.

​എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ തുണിയോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സലാം ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴാണ് സുഹൃത്തായ സന്തോഷ് മുണ്ടുടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. "മുണ്ട് തരുമോ?" എന്ന് സലാം ചോദിച്ചതേയുള്ളൂ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിക്കാതെ സന്തോഷ് സ്വന്തം മുണ്ട് ഊരി നൽകുകയായിരുന്നു.

ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം, രക്ഷപെട്ടത് ഒരു വിലപ്പെട്ട ജീവൻ

​സന്തോഷ് ഊരി നൽകിയ ആ മുണ്ടിൽ യുവാവിനെ കിടത്തി സന്തോഷും സലാമും ചേർന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഓടിയത്. ട്രാക്കിന് പുറത്ത് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ ആംബുലൻസ് അപ്പോഴേക്കും തയാറായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ യുവാവിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും തുടർന്ന് കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിലവിൽ യുവാവിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല

ഗേറ്റ് മാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാണ് താൻ ട്രാക്കിൽ തിരച്ചലിന് എത്തുന്നതെന്നു സന്തോഷ്‌ പറഞ്ഞു. പൊലീസും സലീമും ഈ സമയത്ത് സമീപത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കാട്ടിൽ നിന്നും അമ്മേ എന്ന വിളി കേള്‍ക്കുന്നത്. അതു കേട്ടപ്പോള്‍ ജീവൻ ഉണ്ടെന്നു മനസിലായി. ഉടൻ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അവർക്ക് ഒപ്പമാണ് സലാമും എത്തിയത്. എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നും കാണാതായതോടെ സലാം എന്നോട് മുണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഉടൻ അഴിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും സന്തോഷ്‌ പറഞ്ഞു.

തക്കസമയത്ത് മാതൃകാപരമായ നന്മ പ്രകടിപ്പിച്ച സന്തോഷിനെയും സലാമിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാർ.

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TAGGED:

TRAIN ACCIDENT
TRAIN ACCIDENT VICTIM
LIFESAVER
SANTHOSH
SIMPLE DHOTI BECAME A LIFESAVER

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