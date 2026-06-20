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കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേ പട്രോളിങ്ങിനിടെ ദാരുണ അപകടം; 2 പൊലീസുകാരുടെ കാലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് ഐങ്ങോത്ത് ദേശീയപാതയിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായത്

POLICE INJURED IN CAR CRASH KASARGOD POLICE OFFICERS INJURED ACCIDENT IN HIGHWAY PATROL POLICE OFFICERS LEGS WERE AMPUTATED
അപകട സ്ഥലത്ത് പൊലീസുകാരെ ഇടിച്ച കാറിനരികിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 12:26 PM IST

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കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേ പട്രോളിങ്ങിനിടെ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരുടെ കാലുകൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മുറിച്ചുമാറ്റി. ഹൊസ്ദുർഗ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരായ സൂരജ് (32), അലോഷ്യസ് (39) എന്നിവരുടെ കാലുകളാണ് മംഗളൂരുവിലെ തേജസ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റിയത്.

അപകടത്തിൽ ഇരുവരുടെയും കാലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിലും കാലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അണുബാധയുണ്ടായി മറ്റ് അവയവങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഡോക്ടർമാർ ഈ വേദനജനകമായ തീരുമാനമെടുത്തത്. നിലവിൽ ഇരുവരും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

ദാരുണമായ അപകടം
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് ഐങ്ങോത്ത് ദേശീയപാതയിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായത്. ദേശീയപാതയോരത്ത് അപകടസാധ്യതയുയർത്തി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളോട് അവിടെനിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഈ സമയത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് കണ്ണൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ പോവുകയായിരുന്ന മാരുതി കാർ നിയന്ത്രണം തെറ്റി പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു.

റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന സൂരജിനെയും അലോഷ്യസിനെയും കാർ ക്രൂരമായി ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ച കാർ തൊട്ടുമുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് നിന്നത്. ഇതോടെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പെട്ടുപോയ പൊലീസുകാരുടെ കാലുകൾക്ക് മാരകമായി പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.

വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിലേക്ക്
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും മറ്റ് യാത്രക്കാരും ചേർന്നാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇവരെ വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉടൻ തന്നെ മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

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ഡോക്ടർമാരുടെ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലും കാലുകളിലെ രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കാലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പൊലീസ് ക്ലബ്ബിലെ മുൻ ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയാണ് പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായ സൂരജ്. മികച്ചൊരു കായികതാരമായ സൂരജിന് ഈ അപകടം വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഈ ദുരന്തം പൊലീസ് സേനയെ ഒന്നാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

സഹായവുമായി ജനപ്രതിനിധികൾ
ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും സന്ദീപ് വാര്യർ എം.എൽ.എയും ആശുപത്രി അധികൃതരെ വിളിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സയും കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ഇരുവരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനത്തിനും ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അമിതവേഗമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഹൈവേ പട്രോളിങ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

POLICE INJURED IN CAR CRASH
KASARGOD POLICE OFFICERS INJURED
ACCIDENT IN HIGHWAY PATROL
POLICE OFFICERS LEGS WERE AMPUTATED
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