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ഹൈവേ പട്രോളിങ്ങിനിടെ ദാരുണ അപകടം: ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരൻ്റെ രണ്ടു കാലുകളും മുറിച്ചുമാറ്റി

കാര്‍ ഇടിച്ച് പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലും മുറിച്ചു മാറ്റി. സൂരജിന് ഒപ്പം പരുക്കേറ്റ കുന്നുംകൈയിലെ അലോഷ്യസ് മാത്യുവിനെ ഐസിയുവിൽനിന്ന് മുറിയിലേക്കു മാറ്റി.

KASARGOD POLICE OFFICERS INJURED KANHANGAD HIGHWAY PATROL ACCIDENT ACCIDENT IN HIGHWAY PATROL POLICE INJURED IN CAR CRASH
police officer's legs were amputated after kanhangad highway accident. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 28, 2026 at 11:06 AM IST

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കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേ പട്രോളിങ്ങിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ രണ്ടാമത്തെ കാലും മുറിച്ചുമാറ്റി. പിലിക്കോട് സ്വദേശിയും കാസർകോട് ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറുമായ കെ എം സൂരജിൻ്റെ കാലുകളാണ് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു പൊലീസുകാരനായ അലോഷ്യസ് മാത്യുവിൻ്റെ ഒരു കാലും നേരത്തെ മുറിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു.

മംഗളൂരു തേജസ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് സൂരജ്. അപകടത്തിൽ സൂരജിൻ്റെ ഇടതുകാൽ നേരത്തെ മുറിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. 70 ശതമാനത്തോളം പരിക്കേറ്റ വലതുകാൽ രക്ഷിക്കാനായി ഒന്നിലേറെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കാണാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഈ കാലും മുറിച്ചുമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പൊലീസ് ക്ലബ്ബിലെ മുൻ ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയാണ് സൂരജ്.

അതേസമയം, സൂരജിനൊപ്പം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുന്നുംകൈ സ്വദേശിയായ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ അലോഷ്യസ് മാത്യുവിനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹവും തേജസ്വിനി ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

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ജില്ലാ ഹെഡ്‌ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരാണ് സൂരജും അലോഷ്യസും. വാഹനപരിശോധനയ്ക്കായി റോഡരികിൽ പൊലീസ് ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ടശേഷം അതിനു പിറകിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഇവരുടെ ദേഹത്ത് നിയന്ത്രണംവിട്ടെത്തിയ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ചികിത്സച്ചെലവ് പൊലീസ് വെൽ ഫെയർ ഫണ്ടിൽനിന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ദാരുണമായ അപകടം
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് ഐങ്ങോത്ത് ദേശീയപാതയിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായത്. ദേശീയപാതയോരത്ത് അപകടസാധ്യതയുയർത്തി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളോട് അവിടെനിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഈ സമയത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് കണ്ണൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ പോവുകയായിരുന്ന മാരുതി കാർ നിയന്ത്രണം തെറ്റി പാഞ്ഞെത്തുകയായിരുന്നു.

റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന സൂരജിനെയും അലോഷ്യസിനെയും കാർ ക്രൂരമായി ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ച കാർ തൊട്ടുമുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് നിന്നത്. ഇതോടെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പെട്ടുപോയ പൊലീസുകാരുടെ കാലുകൾക്ക് മാരകമായി പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.

സഹായവുമായി ജനപ്രതിനിധികൾ

ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും സന്ദീപ് വാര്യർ എംഎൽഎയും ആശുപത്രി അധികൃതരെ വിളിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സയും കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ഇരുവരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനത്തിനും ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അമിതവേഗമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഹൈവേ പട്രോളിങ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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