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കനത്ത മഴയിൽ സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു; ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്, ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങൾ

ഇന്ന് പെയ്‌ത കനത്ത മഴയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ പള്ളി മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. സംഭവം വിശദീകരിച്ച് നാട്ടുകാർ.

RAIN ALERT NEAR SCHOOL ACCIDENT കാഞ്ഞങ്ങാട് അപകടം CHURCH WALL COLLAPSED HEAVY RAIN
Church wall collapsed cctv footage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 6:28 PM IST

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കാസർകോട്: കനത്ത മഴയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ പള്ളി മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. കാഞ്ഞങ്ങാട് യു ബി എം സി സ്‌കൂളിനു സമീപമുള്ള ചുറ്റുമതിലാണ് ഇടിഞ്ഞ് വീണത്. മതിൽ തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ സമീപത്തൊന്നും കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ സമീപത്തെ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ആശ്വാസകരമായി.

മതിൽ ഇടിയുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ഇതുവഴി പോയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പേ ആണ് ഓട്ടോയിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയതെന്നും വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോഴേക്കും മതിലിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അതിശക്തമായി നിലം പതിച്ചുവെന്നും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പ്രദീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ദിനംപ്രതി വിദ്യർഥികളടക്കം നിരവധിപേർ ഈ വഴിയിലൂടെ കാൽനടയായും വാഹനങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്. സ്‌കൂൾ വിട്ട സമയം ആല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു," പ്രദീഷ് പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയിൽ സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു; ഭയാനക ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

വലിയ മതിൽ കെട്ടിന് അകത്താണ് പള്ളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പള്ളിയുടെ സമീപമാണ് കൂറ്റൻ മതിൽ. ഇതിനു സമീപമുള്ള മറ്റൊരു മതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇടിഞ്ഞു വീണിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മതിൽ കെട്ടിയതിൽ അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടെന്നു കാണിച്ചു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമിച്ച മതിൽ ആണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. അടുത്തിടെ ആണ് മതിൽ കെട്ടിയത്. ഈ വഴിയിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യർഥികളടക്കം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ അപകടത്തിൽ തലനാരിഴയ്‌ക്കാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രക്ഷപെട്ടതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ഷാജി പറഞ്ഞു.

ഇതിനു സമീപമുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടവും ഇടിഞ്ഞുവീഴറായ നിലയിലാണ്. അത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നിലംപൊത്താം. വലിയൊരു അപകട ഭീതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ. ഏകദേശം മൂന്നോറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത്. ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഉടൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

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സംസ്ഥാനത്ത് പല ഇടങ്ങളിലായി രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. നാളെ റെഡ് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പും ജില്ലയിൽ ഉണ്ട്. ഇന്ന് കാസർകോട് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണുള്ളത്. ജൂൺ 7-ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും എറണാകുളം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ്. ഇന്നലെയാണ് (04.06) കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

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TAGGED:

RAIN ALERT
NEAR SCHOOL ACCIDENT
കാഞ്ഞങ്ങാട് അപകടം
CHURCH WALL COLLAPSED HEAVY RAIN
KANHANGAD CHURCH WALL COLLAPSED

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