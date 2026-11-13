കൂലി പോലും വാങ്ങിയില്ല, സ്വന്തം പണവും മുടക്കി; കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ അതിജീവന ശില്പ്പം യാഥാര്ഥ്യമായി
കൂലി പോലും വാങ്ങാതെ സ്വന്തം പണം കൂടി ചെലവഴിച്ചാണ് കാനായി കലാസൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കിയത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു കലാസൃഷ്ടി നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു.
Published : November 13, 2026 at 4:38 PM IST
കാസര്കോട്: കേരളത്തില് കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് ഇതുവരെ നിര്മിച്ചതില് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ശില്പ്പം നാടിന് സമര്പ്പിച്ചു. 40 അടി ഉയരമുള്ള ഈ സ്മാരകം എന്ഡോസള്ഫാന് ദുരന്തത്തിന്റെ ഓര്മകള്ക്കൊപ്പം അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് പകരുന്നത്. അതേസമയം ശില്പ്പം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാന് സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് എത്താത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.
ഇന്ന് സ്പീക്കര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ച് നിശ്ചയിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്. മഹാനായ കലാകാരനോട് അവഹേളനം എന്നാണ് കലാകാരന്മാര് പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം കലയില് രാഷ്ട്രീയം കാണരുതെന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് പ്രതികരിച്ചു. 18 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് കാസര്കോട്ടെ എന്ഡോസള്ഫാന് സ്മാരക ശില്പ്പങ്ങളായ 'വിക്ടിം', 'ഫ്രീഡം' ശില്പ്പങ്ങള് യാഥാര്ഥ്യമായത്.
യക്ഷി, ജലകന്യക, ശംഖ്, അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ശില്പ്പങ്ങള്. ദുരിതബാധിതരായ കുട്ടികളെ ചേര്ത്തുപിടിക്കുന്ന അമ്മയുടെ രൂപമാണ് 'വിക്ടിം'. ഒപ്പം ക്യൂബിക് ഘടനയിലുള്ള 'ഫ്രീഡം' ശില്പ്പം ദുരിതത്തിന്റെ ഓര്മകള്ക്കൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്ദേശവും നല്കുന്നു. 2006-ല് തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി 2008-ല് കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പലവിധ കാരണങ്ങളാല് നീണ്ടുപോയി. 2024 ഡിസംബറില് പുനരാരംഭിച്ച നിര്മാണം തന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കിടയിലും ഒടുവില് പൂര്ത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ശില്പ്പക്കൂലി പോലും വാങ്ങാതെ സ്വന്തം പണം കൂടി ചെലവഴിച്ചാണ് കാനായി കലാസൃഷ്ടി പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. സ്വന്തം നാട്ടില് ഒരു കലാസൃഷ്ടി നല്കാന് സാധിച്ചതില് സന്തോഷമെന്ന് കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് പറഞ്ഞു.
വലിയ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് എ.കെ.എം. അഷ്റഫ്
കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കാസര്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നില് നിര്മിച്ച എന്ഡോസള്ഫാന് സ്മാരകമായ 'വിക്ടിം', 'ഫ്രീഡം' ത്തിന്റെ പരിപാടിയില് സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് എത്താത്തതില് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് എ.കെ.എം. അഷ്റഫ് എം.എല്.എ. വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടെന്നും കാസര്കോട് ആകുമ്പോള് ഇതൊക്കെ മതിയോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സമാനമായ പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കില് മന്ത്രിമാരുടെ നിര കാണുമായിരുന്നു എന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കോഴിക്കോട് വരെ എല്ലാവര്ക്കും വരാന് പറ്റുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് ഇത് മതി എന്ന ധാരണ തിരുത്തണം. ഉദ്യോഗസ്ഥര് വരുന്നു, ഭയത്തോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഭയക്കുന്നത്. എന്ത് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാലും തലേ ദിവസം നെഞ്ചിടിപ്പാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ക്യാന്സല് ആക്കുന്ന പരിപാടി പതിവാണ്. ഇത്തരത്തില് നൂറുകൂട്ടം ഉദാഹരണങ്ങള് കണ്മുന്നിലുണ്ട്.
ഞാന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാസര്കോടുകാര്ക്ക് എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും കണ്കുളിര്ക്കേ കാണാന് അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ഒരു മന്ത്രിസഭാ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കണം. കാനായി കുഞ്ഞിരാമനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ പരിപാടിയില് നമുക്ക് ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് വലിയ സങ്കടമാണ്. മന്ത്രിമാരെ കിട്ടിയാല് നട്ടുച്ച ആയാലും രാത്രി ആയാലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നമ്മുടെ ജില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇരട്ട ശില്പ്പങ്ങള്
എന്ഡോസള്ഫാന് ദുരന്തം തകര്ത്ത ജീവിതങ്ങളുടെ നേര്ചിത്രമാണ് 'വിക്ടിം' എന്ന ശില്പ്പം. ദുരന്തബാധയേറ്റ് വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേദനയും അവരെ ചേര്ത്തുപിടിക്കുന്ന അമ്മയുടെ നൊമ്പരവുമാണ് ശില്പ്പത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ ശിരസുകളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേര്ത്തുപിടിക്കുന്ന അമ്മയുടെ രൂപം കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസില് ആഴത്തിലുള്ള വേദനയുണര്ത്തും.
വേദനയുടെ മറുവശത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ സന്ദേശവുമായി 'ഫ്രീഡം'. ക്യൂബിക് ഘടനയില് ഒരുക്കിയ ഈ ശില്പ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ദുരന്തത്തിന്റെ ഓര്മകളെ മായ്ച്ചുകളയാതെ, അതിനെ അതിജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ആദരമര്പ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഇരട്ട ശില്പ്പങ്ങള്.
2008-ല് നിര്മാണം ആരംഭിച്ചു
2006-ല് അന്നത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.വി. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭരണകാലത്താണ് എന്ഡോസള്ഫാന് ദുരന്തത്തിന്റെ ഓര്മയ്ക്കായി സ്മാരക ശില്പ്പമെന്ന ആശയം ഉയര്ന്നത്. 2008-ല് കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് നിര്മാണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാല് പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികള് പദ്ധതിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര തടസപ്പെടുത്തി. തുടക്കത്തില് 25 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ചെലവ്. വര്ഷങ്ങള് നീണ്ടതോടെ അത് ഏകദേശം 65 ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നു. ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയും നിയമക്കുരുക്കുകളും കോവിഡും കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികളും നിര്മാണം വൈകിപ്പിച്ചു.
ശില്പ്പക്കൂലി പോലും പൂര്ണമായി പരിഗണിക്കാതെ സ്വന്തം കൈയില് നിന്ന് ലക്ഷങ്ങള് ചെലവഴിച്ചാണ് കാനായി ഈ ദൗത്യം തുടര്ന്നത്. ഒടുവില് 2024 ഡിസംബറില് നിര്മാണം വീണ്ടും സജീവമായി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കനത്ത മഴയും വെല്ലുവിളിയായെങ്കിലും ഭാര്യ നളിനിയുടെയും അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെയും പിന്തുണയോടെ 2026 ഏപ്രിലില് ശില്പ്പ നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി.
ആഗ്രഹം ഒരു ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളേജെന്ന് കാനായി
തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളേജ് എന്ന് കാനായി പറയുന്നു. ചിത്രകലയിലും ശില്പ്പകലയിലും ഉപരിപഠനം നടത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാസര്കോട്ടെ കുട്ടികള്ക്ക് സ്വന്തം ജില്ലയില് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ല. ബെംഗളൂരുവിലേക്കോ മദ്രാസിലേക്കോ കേരളത്തിന്റെ തെക്കന് ജില്ലകളിലേക്കോ പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കാസര്കോട് ജില്ലയില് സര്ക്കാര് ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളേജ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കലാപഠനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങള് ഇവിടെത്തന്നെ ഒരുക്കിയാല് പുതിയ തലമുറയില്നിന്ന് മികച്ച കലാകാരന്മാര് വളര്ന്നുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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