'കമ്പിളികണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ' രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു; 'സ്ത്രീയേ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ', സെപ്റ്റംബർ 16ന് പുറത്തിറങ്ങും
പാരീസിൽ അധ്യാപകനായ ബാബു ഏബ്രഹാമിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ കമ്പിളികണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള തീഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു.
Published : July 23, 2026 at 4:21 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിൽപന നേടിയതും പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തതുമായ കമ്പിളികണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ എന്ന് പുസ്തകത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. പാരീസിൽ അധ്യാപകനായ ബാബു ഏബ്രഹാമിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ കമ്പിളികണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള തീഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 26-ാം വയസ് മുതൽ നിലവിലെ ജീവിതം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ചെന്നുപെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമടക്കം ഒരു തുറന്നെഴുത്താണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ബാബു ഏബ്രഹാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പൊതുവിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ തുറന്നെഴുതാറില്ല. എന്നൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയുകയാണ്.
നമ്മൾ വന്ന വഴികളും എങ്ങനെ ജീവിച്ച് കരകയറിയെന്നതും കമ്പിളികണ്ടത്ത് നിന്നുള്ള രൂപാന്തരം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ജീവിത വഴിയിൽ എന്തെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കും തന്നെപ്പറ്റി അറിയാനാവൂ എന്ന് ബാബു ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
പ്രവാസികളായ ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾ തൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനക്കാരാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോകുന്ന കുട്ടികൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാതെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടാം കിട പൗരൻമാരാണ്. തുല്യത, മനുഷ്യാവകാശം എന്നിവയൊക്കെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ സാമൂഹികമായ പ്രകടനം മാത്രമാണ്.
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വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്നത് പലതും സത്യമല്ല. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തുറന്നെഴുത്ത് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ വലിയ രാജ്യസ്നേഹം പറയുന്നവർ വിദേശത്ത് എത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിനകം അവിടങ്ങളിലെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ രാജ്യസ്നേഹമെന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമാവും.
നിലവിൽ 27 വർഷമായി താൻ ഫ്രാൻസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താനും ഭാര്യയും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിലാണ് തുടരുന്നത്. തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തേയാൾക്കും അവിടുത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റും ഇളയ മകൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
പുസ്തകം 320 പേജിൽ 72 അധ്യായങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 16ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന 'സ്ത്രീയേ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ' എന്ന 320 പേജിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന് 72 അധ്യായങ്ങളാവും ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 600ൽപ്പരം പേജുകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീണ്ടും ചുരുക്കിയാണ് 300 പേജുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്. ഒരു ഫ്രഞ്ച് മന്ത്രിയുമായി ഉണ്ടായ ഉരസലുകളും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കേസുമടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ പുസ്തകം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില വിവാദങ്ങൾ തന്നെക്കുറിച്ചുണ്ടായി. തൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ച് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താനെന്താണ് എന്ന് അവരോട് തുറന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ കാരണം. വിവാദങ്ങളൊക്കെ തൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായതാണെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് തനിക്ക് മാറി നിൽക്കാം. എന്നാൽ അതു ശരിയല്ലെന്നും ബാബു ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു.
'കമ്പിളികണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ' 100-ാം പതിപ്പിലേക്ക്
തൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ 'കമ്പിളികണ്ടത്തെ കൽഭരണികൾ' നൂറാം പതിപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2023 നവംബറിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതം കടന്ന് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്. അന്ന് ഒരു കേസടക്കം തനിക്കെതിരെ വന്നിരുന്നു.
ഇതിൽ മനസ് മടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പഴയകാല ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത്. അങ്ങനെ മനസിൽ വന്ന അനുഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരധ്യായം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതാണ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ആ സമയത്ത് തനിക്കുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇനി നോവലും, ഇംഗ്ലീഷിലും ഫ്രഞ്ചിലും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും
ഈ പുസ്തകത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വലിയൊരു നോവലാണ് തൻ്റെ മനസിലുള്ളത്. ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതും എഴുതാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും അതിനെയൊന്നും താൻ ഭയക്കുന്നില്ല. 2027ൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഫ്രഞ്ചിലും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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