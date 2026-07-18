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കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; കമ്പംമെട്ട്-കമ്പം മലയോര പാത തുറന്നു, ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം

ഇടുക്കി, തേനി ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം. കമ്പംമെട്ട്-കമ്പം മലയോര പാത തുറന്നു. പൂർത്തിയായത് വിപുലമായ നവീകരണ ജോലികൾ.

KAMBAMMETTU KAMBAM MOUNTAIN PASS കമ്പംമെട്ട് കമ്പം മലയോര പാത റോഡ് നിര്‍മാണം ഇടുക്കി IDUKKI TOURISM
Kambammettu-Kambam mountain pass road. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 1:06 PM IST

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ഇടുക്കി: കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ വിരാമം. പുനർ നിർമാണ ജോലികൾക്കായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന കമ്പംമെട്ട്-കമ്പം മലയോര പാത ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ഇന്ന് (ജൂലൈ 18) രാവിലെ 6 മണിയോടെയാണ് പാതയിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചത്.

ജൂലൈ 7ന് പാത തുറക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് റോഡ് വിഭാഗം അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിർമാണ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗത അനുമതി നീളുകയായിരുന്നു. പാത വീണ്ടും തുറന്നത് ഇടുക്കി, തേനി ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകും.

കമ്പംമെട്ട്-കമ്പം മലയോര പാതയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

പൂർത്തിയായത് വിപുലമായ നവീകരണ ജോലികൾ

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയെ കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലയോര പാതകളിലൊന്നാണിത്. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. 18 ഹെയർപിൻ വളവുകളുള്ള ഈ അപകടമേറിയ ചുരം പാതയിൽ ഡ്രെയിനേജ് നിർമാണമാണ് പ്രധാനമായും പൂർത്തിയാക്കിയത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയുന്നതിനായി ശക്തമായ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ (Retaining Wall) നിർമാണവും ഇതോടൊപ്പം പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് പൂർണമായി അടച്ചിട്ട് നിർമാണം നടത്തിയതിനാൽ, നിത്യേന ഈ പാതയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തോട്ടം തൊഴിലാളികളും പൊതുജനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി കടുത്ത യാത്രാദുരിതത്തിലായിരുന്നു.

ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് 20 ദിവസത്തേക്ക് വിലക്ക്

പാത ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്ന് നൽകിയെങ്കിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ കോൺക്രീറ്റിങ് ജോലികളും പാലങ്ങളുടെ നിർമാണവും ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്.

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അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പ്

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഭാരവാഹനങ്ങൾക്കും അടുത്ത 20 ദിവസത്തേക്ക് കർശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കെഎസ്ആർടിസി, തമിഴ്‌നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസുകൾ, ജീപ്പുകൾ, കാറുകൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പൊതു-സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പാതയിലൂടെ തടസമില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്ന് തമിഴ്‌നാട് റോഡ് വിഭാഗം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണെങ്കിലും പാത തുറന്നത് അതിർത്തി മേഖലയിലെ വ്യാപാര-കർഷക മേഖലയ്ക്കും വലിയ ഉണർവേകും.

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TAGGED:

KAMBAMMETTU KAMBAM MOUNTAIN PASS
കമ്പംമെട്ട് കമ്പം മലയോര പാത
റോഡ് നിര്‍മാണം ഇടുക്കി
IDUKKI TOURISM
KAMBAMMETTU KAMBAM ROAD OPENED

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