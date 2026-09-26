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'അക്കാദമിയെ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിർത്തും'; ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കൽപറ്റ നാരായണൻ

മികച്ച സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രതിഭാ സാന്നിധ്യങ്ങളും കേരളത്തിലുടനീളം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൽപറ്റ നാരായണൻ

KERALA SAHITYA ACADEMY CHAIRMAN KALPPATTA NARAYANAN KERALA SAHITYA ACADEMY WRITER KALPPATTA NARAYANAN
കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 12:13 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റത് സാഹിത്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അംഗീകാരമായി കാണുന്നുവെന്ന് പ്രശസ്‌ത എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ കൽപറ്റ നാരായണൻ. മലയാളികളുടെ ഭാവുകത്വത്തെയും സാഹിത്യ അഭിരുചിയെയും കാലികമായി ഉയർത്തുക എന്നതാണ് താൻ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മികച്ച സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രതിഭാ സാന്നിധ്യങ്ങളും കേരളത്തിലുടനീളം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അക്കാദമിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകാല വിവാദങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. തൻ്റെ അക്കാദമി സ്ഥാനത്ത് ഇടപെടാൻ ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞതുപോലെ, തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും സർഗാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടമായി അക്കാദമിയെ നിലനിർത്താനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവിയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന കൽപ്പറ്റ നാരായണന്‍ (ETV Bharat)

അക്കാദമിക്ക് പുതിയൊരു മുഖം നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു ഗാന്ധിയൻ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്‌ചകളിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ സാംസ്കാരിക അക്കാദമികളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതികൾ നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനായ കൽപറ്റ നാരായണനെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷനായി സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. എഴുത്തുകാരനായ എം.പി സുരേന്ദ്രനാണ് പുതിയ സെക്രട്ടറി.

സാഹിത്യ സംഭാവനകളും പുരസ്‌കാരങ്ങളും
മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തെ പ്രമുഖനായ കവിയും ഉപന്യാസകാരനും നോവലിസ്റ്റും മികച്ച സാഹിത്യവിമർശകനുമാണ് കൽപറ്റ നാരായണൻ. 1952 ജനുവരിയിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപറ്റയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ നൽകിയ ആഴത്തിലുള്ള സംഭാവനകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായി. സമയപ്രഭു, ഒരു മുടന്തൻ്റെ സുവിശേഷം, കറുത്ത പാൽ, ഓർക്കാപ്പുറങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ. ഇത്രമാത്രം, എവിടെവിടെ, എന്താ കഥ എന്നിവ പ്രധാന നോവലുകളാണ്. ഇതിൽ വായനക്കാർക്കിടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഇത്രമാത്രം എന്ന നോവൽ പിന്നീട് ഇതേ പേരിൽ തന്നെ സിനിമയായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

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കവിതയുടെ ജീവചരിത്രം, തത്സമയം, സൗന്ദര്യം വെളുപ്പുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിലും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ ബഷീർ, അടരടരായ് ആശാൻ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിമർശന പഠനങ്ങളാണ്. കവിതയ്ക്കും വിമർശനത്തിനും വെവ്വേറെയായി രണ്ടുതവണ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്മപ്രഭാ പുരസ്‌കാരം, ബഷീർ അവാർഡ്, ടി. ഭാസ്‌കരൻ അവാർഡ്, എ. അയ്യപ്പൻ അവാർഡ്, സി.പി ശിവദാസൻ അവാർഡ് തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അക്കാദമിക് ജീവിതം
തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻ്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളജ്, തൻ്റെ പൂർവവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസറായും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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KERALA SAHITYA ACADEMY CHAIRMAN
KALPPATTA NARAYANAN
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WRITER KALPPATTA NARAYANAN
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