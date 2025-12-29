ETV Bharat / state

രാജ്യത്ത് ആദ്യം, ചരിത്രനേട്ടം; പണിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നഗരസഭ ഭരിക്കാൻ വിശ്വനാഥൻ, കൽപ്പറ്റയിൽ അഭിമാനനിമിഷം

പണിയ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ നഗരസഭ അധ്യക്ഷനായി. കൽപ്പറ്റയിൽ ജനറൽ സീറ്റിൽ വിജയിച്ചാണ് വിശ്വനാഥൻ്റെ നേട്ടം. അറിയപ്പെടുന്ന നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

P Viswanathan Becomes First Paniya Community Member to Head Municipality (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 12:45 PM IST

വയനാട്: പണിയ വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ വ്യക്തിയെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട് കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ പി വിശ്വനാഥൻ. സിപിഎം കൽപ്പറ്റ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതി വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റുമാണ് വിശ്വനാഥൻ.

വിജയം ഇങ്ങനെ

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ വാർഡ് 28 എടകുനി ഡിവിഷനിൽനിന്ന് ജനറൽ സീറ്റിലാണ് വിശ്വനാഥൻ വിജയിച്ചത്. 196 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു വിജയം. 17 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 30 ഡിവിഷനുകളിൽ 17 എണ്ണവും നേടി യുഡിഎഫിൽനിന്ന് എൽഡിഎഫ് നഗരസഭ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞതവണ 15 സീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ 11 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.

First Paniya municipality chairman P Viswanathan takes charge (Special Arrangement)

മുൻഗണന നൽകും

2015-2020 കാലയളവിലും നഗരസഭ കൗൺസിലറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പട്ടികവർഗ സംവരണമായതോടെയാണ് ഇടതുമുന്നണി വിശ്വനാഥനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുശേഷം ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിരുന്നു. ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവരുടെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

First Paniya municipality chairman P Viswanathan takes charge (Special Arrangement)

അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ജനകീയ ഇടപെടലായി കാണുന്നത് കൽപ്പറ്റയിലെ മഴക്കെടുതിയാണ്. മഴ പെയ്താൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ കൽപ്പറ്റ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത് പതിവാണ്. അതിന് എന്ത് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും എന്നതിനാണ് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുകയെന്ന് വിശ്വനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ

മുൻപ് വാച്ച്മാനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിശ്വനാഥൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ കൂടിയാണ്. നവധാര എന്ന ട്രൂപ്പിൻ്റെ കോഓർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. തുടി, നാസിക് ഡോൾ എന്നിവ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. വിശ്വനാഥൻ്റെ മകനടക്കം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമാണ്.

First Paniya municipality chairman P Viswanathan takes charge (Special Arrangement)

"മോറഴകിലേല്ലും എങ്ങള് നേരറിവുള്ളോരാ… മേനി കറുത്താലും എങ്ങളെ ഉള്ളു വെളുത്തിട്ടാ… വിത്തു വിതച്ചോരാ... കാവലിരുന്നോരാ… ഒരുപിടി വറ്റു കൊതിച്ചോരാ..." വിശ്വനാഥൻ്റെ നാടൻപാട്ടിലെ വരികളാണിത്. കടന്നുവന്ന കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളുടെ കയ്പ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് വിശ്വനാഥൻ്റെ പാട്ടിലുള്ളത്. പാട്ടിലെ കയ്പ്പ് പുതുതലമുറകൂടി ജീവിതത്തിൽ രുചിക്കേണ്ടെന്ന ഉറപ്പിൽ വിശ്വനാഥൻ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുകയാണ്.

ഉന്നതിയിലെ ഉന്നതി

കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിൽ പിണങ്ങോട് റോഡിനോടുചേർന്നുള്ള എടഗുനി കുരുന്തൻ ഉന്നതിയിൽനിന്ന് ഭരണത്തിൻ്റെ 'ഉന്നതിയിൽ' എത്തുമ്പോൾ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് അത് വലിയ അംഗീകാരമാണ്. "എനിക്ക് തുണയായി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉന്നതിക്കാർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്നത് ഇവിടെയാണ്.

P Viswanathan Becomes First Paniya Community Member to Head Municipality (Special Arrangement)

ആദ്യം രണ്ടു വീടുകളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ നാലു വീടായി. ആദ്യം വലിയ വികസനം വേണ്ടത് ഇവിടെത്തന്നെയാണ്. ടാർപോളിൻ ഷീറ്റും ചാക്കും വിരിച്ചു മറച്ച ഷെഡുകൾക്ക് മാറ്റം വരണം. ഏഴു കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് മോചനം വേണം. ആദിവാസിയുടെ പേരിലുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ വാങ്ങി നിർമിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഘടനതന്നെ ആദ്യം മാറ്റണം. നല്ല വീടുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകും".

മാതാപിതാക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ച്

അമ്മ രാധയെയും അച്ഛൻ കിളിയെയും എപ്പോഴും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശ്വനാഥൻ. "ഇത് വലിയ അഭിമാനമാണ്. അതിന് കാരണക്കാർ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ഒരുപാട് സഹിച്ചാണ് അവർ എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവരെത്തന്നെയല്ലേ ആദ്യം ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ടത്", വിശ്വനാഥൻ ചോദിക്കുന്നു.

First Paniya municipality chairman P Viswanathan takes charge (Special Arrangement)

2013ൽ പാർട്ടിയംഗത്വം ലഭിച്ചു. 2015ൽ കൗൺസിലിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകി. ഇപ്പോൾ ചെയർപേഴ്സണാക്കിയതും പാർട്ടി നൽകിയ വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് പി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വികസനങ്ങൾ എത്തിച്ച് നിർവഹിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അതിനായി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ചേർത്തുനിർത്തുമെന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്നുമുണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. സുനിതയാണ് വിശ്വനാഥൻ്റെ ഭാര്യ. വൈഷ്ണവ്, വൈഷ്ണവി എന്നിവർ മക്കളാണ്.

