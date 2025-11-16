ETV Bharat / state

വേദ മന്ത്രങ്ങളുണരുന്ന കൽപ്പാത്തി തെരുവിൽ ദേവരഥ സംഗമം; ഭക്തി സാന്ദ്രമായി കൽപ്പാത്തി

അഗ്രഹാരത്തെരുവ് ഭക്തിമുഖരിതമാക്കാൻ ദേവരഥ പ്രദക്ഷിണം. ഹാരത്തില്‍ക്കൊരുത്ത പൂക്കള്‍ക്ക് സമാനമായി ജനം ആഗ്രഹാരത്തെരുവുകളിലേയ്‌ക്ക് ഇറങ്ങും

Kalpathy ratholsavam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
പാലക്കാട്: അഗ്രഹാരങ്ങളേയും ഭക്തരേയും സാക്ഷി നിർത്തി കൽപ്പാത്തി ദേവരഥസംഗമം ഇന്ന് നടക്കും. വെങ്കിടേശ സുപ്രഭാതവും വേദ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും ലക്ഷ്‌മി സഹസ്രനാമങ്ങളും കേട്ടുണരുന്ന തെരുവ്, ഉമ്മറക്കോലായിൽ അരിമാവിൽ വിരിയുന്ന കോലങ്ങൾ, ഇവയ്‌ക്ക് സൗന്ദര്യം പകരാൻ കൽപ്പാത്തി രഥ സംഗമവും. വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു മുൻവശത്ത് ത്രിസന്ധ്യയ്‌ക്ക് ദേവരഥങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെ കൽപാത്തി രഥ സംഗമം സാധ്യമാകും. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഇടയിലൂടെ ദേവരഥങ്ങൾ ഉരുളും.

വിശാലാക്ഷി സമേതനായ വിശ്വനാഥ സ്വാമി, ഗണപതി, വള്ളിദൈവാന സമേതൻ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി, മന്തക്കര മഹാഗണപതി എന്നിവയുടെ തേരുകളാണ് പ്രദക്ഷിണ വഴികളിലുള്ളത്. പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്‌മി നാരായണ പെരുമാൾ, ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ രഥാരോഹണം നടന്നു. തേരുമുട്ടിയില്‍ ത്രിസന്ധ്യയ്‌ക്ക് നടക്കുന്ന രഥസംഗമം കാണാൻ ജനം ഒഴുകിയെത്തും.

കൽപ്പാത്തി തെരുവിൽ ദേവരഥ സംഗമം (ETV Bharat)

ഒരു മണൽത്തരി പോലും വീഴാത്തത്ര ജനത്തിരക്ക് കൽപ്പാത്തിയിൽ കാണാം. ഹാരത്തില്‍ക്കൊരുത്ത പൂക്കള്‍ക്ക് സമാനമായി ജനം ആഗ്രഹാരത്തെരുവുകളിലേയ്‌ക്ക് ഇറങ്ങും. നാദസ്വരങ്ങളുടേയും മൃദംഗങ്ങളുടേയും അകമ്പടിയോടെ തേവർ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളും. വേദങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഉണരുന്ന ബ്രാഹ്മണ തെരുവുകൾ ഇന്ന് ഭക്തിസാന്ദ്രമാകുന്ന കാഴ്‌ച.

കൽപ്പാത്തി തെരുവിൽ രഥോത്സവം (ETV Bharat)

ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിലെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഭയ, ഭക്തി, ബഹുമാനത്തോടെ ഭക്തർ ദേവനെ തൊഴും. ഭഗവാനെ ഭക്തരുടെ അടുത്ത് എത്തിയ്‌ക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ നൂറു കണക്കിന് പേരാണ് ദേവൻ്റെ തേര് വലിയ്‌ക്കാൻ എത്തുക. രുദ്രാഭിഷേകം, യാഗശാല പൂജ തുടങ്ങി നിരവധി ചടങ്ങുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. നാദസ്വരത്തോടെ പുഷ്‌പപല്ലക്കില്‍ ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണം കഴിയുന്നതോടെ ഈ സുന്ദരക്കാഴ്‌ചകൾക്ക് സമാപനമാവും.

കൽപ്പാത്തി തെരുവ് (ETV Bharat)

കൽപ്പാത്തി തെരുവുകൾ ഉണർന്നു

രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയുയർന്നതോടെ കൽപ്പാത്തി തെരുവിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തരെ കാത്ത് വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ സജീവമാണ്. കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത ശിൽപ്പങ്ങൾ ഇവിടെ ഭക്തരെ കാത്ത് ഇരിക്കുന്നു. പല തരം ചായങ്ങൾ പൂശിയ കൃഷ്‌ണനും രാമനും ഹനുമാനും ഇവിടെയുണ്ട്.

കൽപ്പാത്തി തെരുവിൽ രഥോത്സവം (ETV Bharat)

ഗണപതിയും ഹനുമാനും ശിവപാർവതിമാരും രാമലക്ഷ്‌മണന്മാരുമെല്ലാം കലാകാരന്മാർ ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ തത്തയും മയിലും കുരുവിയുമൊക്കെ ഈ ശില്‌പ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. കരിവളകളും പൊട്ടും കണ്‍മഷിയും എല്ലാമായി സ്‌ത്രീ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ പകരുന്ന കാഴ്‌ചകളും സുലഭമാണ്. കൂടാതെ പല തരം പാത്രങ്ങളും, മൺചിരാതുകളും, ഭരണികളും വിൽപ്പനക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

