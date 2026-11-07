വേദ മന്ത്രങ്ങളുണരുന്ന അഗ്രഹാര വീഥികള്; പുണ്യം പകരും കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് നാളെ തുടക്കം
കൽപ്പാത്തിയുടെ പാരമ്പര്യവും ആത്മീയ ഐക്യവും വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ചടങ്ങിനായി ഭക്തർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 14 ന് ഒന്നാം തേരുത്സവദിനത്തിൽ വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രഥാരോഹണത്തോടെ ദേവരഥപ്രദക്ഷിണത്തിന് തുടക്കമാകും.
Published : November 7, 2026 at 7:21 PM IST
പാലക്കാട്: വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും ആചാരപ്പെരുമയും ഒത്തുചേരുന്ന കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും. രഥോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഒരുങ്ങി. ക്ഷേത്രവീഥികളിൽ ഇനി രഥചക്രങ്ങൾ ഉരുളുന്ന പുണ്യനാളുകളാണ് വരുന്നത്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ദേവരഥങ്ങളെ തേരുമുട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കൽപ്പാത്തിയിൽ രഥോത്സവ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായത്.
നാളെ (നവംബർ 8) രാവിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊടിയേറ്റത്തോടെ രഥോത്സവച്ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും. ഇതോടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വേദപാരായണവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉത്സവമൂർത്തികളുടെ എഴുന്നള്ളത്തും ആരംഭിക്കും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം സജീവമാകും. 12ന് അർധരാത്രിയാണ് ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലൊന്നായ അഞ്ചാംതിരുനാൾ രഥസംഗമം.
കൽപ്പാത്തിയുടെ പാരമ്പര്യവും ആത്മീയ ഐക്യവും വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ചടങ്ങിനായി ഭക്തർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 14ന് ഒന്നാം തേരുത്സവദിനത്തിൽ വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രഥാരോഹണത്തോടെ ദേവരഥപ്രദക്ഷിണത്തിന് തുടക്കമാകും. ശിവപാർവതിമാരുടെ ദേവരഥം അഗ്രഹാരവീഥികളിലൂടെ പ്രദക്ഷിണം നടത്തും. 15ന് രണ്ടാം തേരുത്സവദിനത്തിൽ പുതിയ കൽപ്പാത്തി മന്ദക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രഥാരോഹണം നടക്കും.
വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപാർവതിമാരുടെ രഥമുൾപ്പെടെയുള്ള ദേവരഥങ്ങൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പുതിയ കൽപ്പാത്തി മന്ദക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെയും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെയും രഥങ്ങളിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയായി.
ഒന്നാം തേരുത്സവത്തിന് മുൻപായിട്ടാണ് എല്ലാ രഥങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക. രഥങ്ങളുടെ തടിപ്പണികൾ, ചക്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുടെയും പരിശോധന, ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവവിഗ്രഹങ്ങളെയും വഹിച്ച് അഗ്രഹാരവീഥികളിലൂടെ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന രഥങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായും സുഗമമായും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. രഥത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീസിട്ട് കട്ടകളെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് തൊഴിലാളിയായ വേലായുധൻ പറഞ്ഞു. പത്താം തീയതിയോടെ രഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിക്കും. പഴയ കട്ടകളെല്ലാം മാറ്റി പുതിയത് വച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
16ന് മൂന്നാം തേരുത്സവദിനത്തിൽ രാവിലെ പഴയ കൽപ്പാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിലും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലും രഥാരോഹണം നടക്കും. വൈകുന്നേരം ത്രിസന്ധ്യയ്ക്കാണ് തേരുമുട്ടിയിൽ എല്ലാ ദേവരഥങ്ങളും സംഗമിക്കുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രഥസംഗമം. വിവിധ അഗ്രഹാരങ്ങളിലെ ദേവരഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ഈ കാഴ്ചയാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്ന്. 17ന് ധ്വജാവരോഹണത്തോടെ ഈ വർഷത്തെ രഥോത്സവച്ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമാകും.
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വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപാർവതിമാരുടെ ദേവരഥത്തിന് ഈ വർഷം ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ 31-ാം വർഷമാണ്. പഴയ രഥത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കവും ഉപയോഗത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്ത് 1996ലാണ് പുതിയ രഥം നിർമിച്ചത്. നിർമാണം പൂർത്തിയായ അതേ വർഷം തന്നെ പുതിയ രഥത്തിലായിരുന്നു ശിവപാർവതിമാരുടെ രഥോത്സവ ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണം. പുതിയ രഥത്തിൻ്റെ നിർമാണവും ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണവും കൽപ്പാത്തിയുടെ ഉത്സവചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമാണെന്ന് വലിയ കോണിക്കലിടത്തെ ശങ്കരവർമ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പുതിയ രഥം കൽപ്പാത്തിയുടെ രഥോത്സവ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
രഥോത്സവത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രം
ഏകദേശം എഴുന്നൂറിലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിനുള്ളത്. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മായാവരം (മയിലാടുതുറൈ) ഭാഗത്തുനിന്നും കുടിയേറിപ്പാർത്ത തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ് കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകർ. അന്നത്തെ പാലക്കാട് രാജാവായിരുന്ന ശേഖരിവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമിയും നൽകി. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവുമായി കൽപ്പാത്തിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. കാശിയിൽ പോയി ഗംഗാ നദിയിൽ മുങ്ങി പ്രാർഥിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ ഈ പ്രദേശം കാശിയിൽ പകുതി കൽപ്പാത്തി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായി.
കാലക്രമേണ കൽപ്പാത്തിയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമേ സമീപത്തെ മറ്റ് അഗ്രഹാര ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ രഥങ്ങളും ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. ഉത്സവത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഭീമാകാരമായ മരരഥങ്ങൾ അഗ്രഹാര തെരുവുകളിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വനാഥസ്വാമിയും വിശാലാക്ഷിയമ്മയും ഗണപതിയും മുരുകനുമെല്ലാം അലങ്കരിച്ച ദേവരഥങ്ങളിൽ ഏറി ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു. ഉത്സവത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം നാല് അഗ്രഹാരങ്ങളിലെയും ആറ് രഥങ്ങളും കൽപ്പാത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഒരുമിച്ചുചേരുന്ന 'ദേവരഥസംഗമം' കാണാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പാലക്കാട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും തമിഴ്-മലയാള പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ സംയോജനവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവം.
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