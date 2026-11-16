ഭക്തിസാന്ദ്രമായി അഗ്രഹാര വീഥികൾ; കൽപാത്തി രഥോത്സവത്തിന് തിരശീല വീണു
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്ഷേത്രരഥങ്ങൾ സംഗമവേദിയിലെത്തിയതോടെ കൽപ്പാത്തി അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഉത്സവലഹരിയിലായി
Published : November 16, 2026 at 8:22 PM IST
പാലക്കാട്: നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിനും മാറ്റുകൂട്ടി കൽപ്പാത്തിയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ദേവരഥ സംഗമം ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂർത്തിയായി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്തും വിളിച്ചോതിയ സംഗമത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് കൽപ്പാത്തിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്ഷേത്രരഥങ്ങൾ സംഗമവേദിയിലെത്തിയതോടെ കൽപ്പാത്തി അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഉത്സവലഹരിയിലായി. ദേവരഥങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച ഭക്തരിൽ ആവേശവും ആത്മീയാനുഭൂതിയും നിറച്ചു.
ഇന്നു ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക്, ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനുമുന്നിൽ തേരുമുട്ടിക്കു സമീപത്താണ് ആ സംഗമം നടന്നത്. ഒരാണ്ട് കാത്തിരുന്ന ദേവരഥ സംഗമ കാഴ്ച്ച കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണിൽ, മനസ്സിൽ അടുത്ത ഒരാണ്ടിലേക്ക് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതായി. പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്മി നാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നു രാവിലെ രഥാരോഹണം ആരംഭിച്ചു.
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വിഗ്രഹങ്ങൾ രഥത്തിലേറ്റിയ ശേഷം വൈകിട്ടു 4നു ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണം ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ ഗ്രാമങ്ങൾ ദേവരഥ സംഗമത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലായി. ഈ തേരുകൾ പുതിയ കൽപാത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് സന്ധ്യയോടെ തേരുമുട്ടിക്കു സമീപമെത്തി. അതിനിടെ മന്ദക്കര മഹാഗണപതിയുടെ തേര് ഇവിടെനിന്ന് തിരിച്ചെഴുന്നളളി വന്നതോടെ ദേവരഥ സംഗമഭൂമിയായി കൽപ്പാത്തി മാറി. ദേവരഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാരും ഭക്തരും കുടി സംഗമിച്ചതോടെ കൽപ്പാത്തിയിൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി.
ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണവും ദേവരഥ സംഗമവും
പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രഥാരോഹണം നടന്നു. വിഗ്രഹങ്ങൾ രഥത്തിലേറ്റിയ ശേഷം വൈകിട്ട് നാലിനാണ് ഗ്രാമപ്രദക്ഷിണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതോടെ കൽപാത്തിയിലെ അഗ്രഹാര ഗ്രാമങ്ങൾ ദേവരഥ സംഗമത്തിലേക്കുള്ള ഭക്തിനിർഭരമായ പ്രയാണത്തിലായി. ഈ തേരുകൾ പുതിയ കൽപാത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് സന്ധ്യയോടെ തേരുമുട്ടിക്ക് സമീപമെത്തും. അതിനിടെ മന്ദക്കര മഹാഗണപതിയുടെ തേര് ഇവിടെനിന്ന് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളി.
ഇന്നലെ പഴയ കൽപാത്തിയിൽ പ്രദക്ഷിണം അവസാനിപ്പിച്ച മൂന്ന് തേരുകൾ അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സന്ധ്യയോടെ തേരുമുട്ടിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദേവരഥ സംഗമമായി മാറുന്നു. ഇവിടെ അലങ്കരിച്ച ദേവരഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാരും ഭക്തജനങ്ങളും കൂടിയാണ് ഭക്തിയോടെ ഒന്നിച്ചു സംഗമിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തുലാം മാസം പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ദേവരഥ ദർശനങ്ങളുടെ സുകൃതവും പുണ്യവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഭക്തരുടെ കൽപാത്തിയിൽനിന്നുള്ള പടിയിറക്കം.
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