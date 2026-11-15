അഗ്രഹാരവീഥികളിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കല്പ്പാത്തി രഥോത്സവം, നാളെ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
നാളത്തെ സൂര്യനസ്തമിക്കുന്നതോടെ കൽപ്പാത്തിയിലെ അഗ്രഹാരവീഥികൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസാഗരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. നാളെ ത്രിസന്ധ്യയിൽ നടക്കുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദേവരഥസംഗമമാണ് ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. Kalpathi Ratholsavam 2026 holiday
Published : November 15, 2026 at 12:54 PM IST
പാലക്കാട്: ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും ഇഴചേരുന്ന കൽപാത്തി ഗ്രാമവീഥികൾ വീണ്ടും രഥോത്സവ ലഹരിയിൽ. ജനസാഗരമായി കൽപാത്തി. വിശ്വാസികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്നാം തേരുത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. അലങ്കരിച്ച രഥങ്ങളിൽ ദേവതകൾ ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ എഴുന്നള്ളുന്നതോടെ അഗ്രഹാരങ്ങൾ ഉത്സവച്ചാരുതയിലമർന്നു. നാളെ ത്രിസന്ധ്യയിൽ നടക്കുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ദേവരഥസംഗമമാണ് ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇന്ന് രഥാരോഹണത്തോടെ ആരംഭിച്ച തേരോട്ടം ദേവരഥസംഗമത്തിനും തുടർന്ന് രഥങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുന്നതിനും ശേഷമേ സമാപിക്കൂ.
വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ നടന്ന പൂജകൾക്കും തിരുകല്യാണ ഉത്സവത്തിനും ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രഥാരോഹണം നടന്നത്. രാവിലെ 11.45നും 12.15നും ഇടയിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമിയും ഗണപതിയും വള്ളി-ദൈവാന സമേത സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയും അലങ്കരിച്ച രഥങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിയതോടെ രഥപ്രദക്ഷിണത്തിന് തുടക്കമായി. പുതിയ കൽപാത്തി ഗ്രാമത്തിലൂടെ കുറച്ചുദൂരം രഥങ്ങൾ വലിച്ചുനീക്കിയതോടെ ആദ്യഘട്ട പ്രദക്ഷിണം അവസാനിച്ചു. വൈകിട്ട് നാലിന് രഥപ്രദക്ഷിണം വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. പുതിയ കൽപാത്തി മന്ദക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലെ പടിയിൽ രഥങ്ങൾ എത്തി നിലയുറപ്പിക്കും. ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെനിന്ന് വീണ്ടും രഥപ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കുക.
ഇന്ന് പുതിയ കൽപാത്തി മന്ദക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് രഥാരോഹണം. മന്ദക്കര മഹാഗണപതിയും രഥത്തിലേറി പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതോടെ ഉത്സവത്തിന് കൂടുതൽ ആവേശമേറും. തുടർന്ന് പഴയ കൽപാത്തി, ചാത്തപുരം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും തേരുത്സവത്തിൻ്റെ ആഘോഷപ്പെരുമയെത്തും. പഴയ കൽപാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിലും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലും നാളെയാണ് രഥാരോഹണം. അന്നേ ദിവസം ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക് കൽപാത്തിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ തേരുമുട്ടിയിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവരഥങ്ങൾ മുഖാമുഖം എത്തുന്നതോടെയാണ് ദേവരഥസംഗമം നടക്കുക.
അഗ്രഹാരവീഥികളിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ആവേശം; കൽപ്പാത്തിയിൽ നാളെ വിസ്മയക്കാഴ്ചയായി 'ദേവരഥ സംഗമം'
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി, ഉത്സവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായ മൂന്നാം തെരുവും ദേവരഥ സംഗമവും നാളെ (നവംബർ 16) അരങ്ങേറും. നാളത്തെ സൂര്യനസ്തമിക്കുന്നതോടെ കൽപ്പാത്തിയിലെ അഗ്രഹാരവീഥികൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസാഗരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.
"ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തുന്ന ദേവരഥ സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സുരക്ഷാ-യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുടിവെള്ള വിതരണം, താൽക്കാലിക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, കൽപ്പാത്തി പുഴ ശുചീകരണം, വിപുലമായ പോലീസ് സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണയും ഉത്സവം നടത്തുന്നത്." -നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു
ആവേശം വിതറി മൂന്നാം തെരുവ്
ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം നാളായ നാളെ കൽപ്പാത്തി വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ പ്രത്യേക പൂജകളും വേദപാരായണങ്ങളും നടക്കും. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ അലങ്കരിച്ച ഭീമാകാരമായ രഥങ്ങളിൽ ദേവതമാരെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രഥപ്രയാണം ആരംഭിക്കും. 'ഹര ഹര മഹാദേവ' വിളികളോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ വടംപിടിച്ച് രഥങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ അഗ്രഹാരവീഥികൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളും.
വിസ്മയമായി 'ദേവരഥ സംഗമം'
ഉത്സവത്തിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ നിമിഷമാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ദേവരഥ സംഗമം. വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന രഥങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സമീപത്തെ മറ്റ് അഗ്രഹാര ക്ഷേത്രങ്ങളായ പഴയ കൽപ്പാത്തി ലക്ഷ്മീനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം, ചാത്തപുരം പ്രസന്ന ഗണപതി ക്ഷേത്രം, പുതിയ കൽപ്പാത്തി മന്തക്കര മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രഥങ്ങളും നാളെ ഒത്തുചേരും.
ഈ ആറ് ഭീമൻ രഥങ്ങളും വിശ്വനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ പ്രധാന വീഥിയിൽ നേർക്കുനേർ വന്ന് അണിനിരക്കുന്ന അപൂർവ്വമായ കാഴ്ചയാണ് ദേവരഥ സംഗമം. ഈ പുണ്യമുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരും സഞ്ചാരികളുമാണ് പാലക്കാട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
പൈതൃക പെരുമയുടെ സുദിനം
കാശിക്കു പകുതി എന്ന് ഖ്യാതിയുള്ള കൽപ്പാത്തിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ആചാരപ്പെരുമയുടെ വിളംബരമാണ് ഈ രഥോത്സവം. നാളെ രാത്രിയോടെ രഥങ്ങൾ അതത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ രഥപ്രയാണത്തിന് സമാപനമാകും. തുടർന്ന് പ്രായശ്ചിത്ത അഭിഷേകവും പ്രശസ്തമായ പല്ലക്ക് കച്ചേരിയും നടക്കും.
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ആചാരപ്പെരുമയും ആത്മീയ പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന കൽപാത്തി രഥോത്സവം കാണാൻ വിവിധ നാടുകളിൽനിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരും സന്ദർശകരുമാണ് എത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊപ്പം അഗ്രഹാരങ്ങളുടെ തനിമയും പരമ്പരാഗത രഥനിർമാണ വൈദഗ്ധ്യവും ഒത്തുചേരുന്ന ഉത്സവം പാലക്കാടിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ സുപ്രധാന അടയാളം കൂടിയാണ്. ദേവരഥങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൽപാത്തിയും വിശ്വാസികളും.
'ദേവരഥ സംഗമം' കാണാൻ നാളെ പ്രാദേശിക അവധി!
'ദേവരഥ സംഗമം' പ്രമാണിച്ച് നാളെ (നവംബർ 16, തിങ്കളാഴ്ച) പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൽപ്പാത്തിയിലെ അഗ്രഹാരവീഥികളിലേക്ക് നാളെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്കും സന്ദർശകർക്കും ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനാണ് ഈ പ്രത്യേക അവധി. പാലക്കാട് താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കും. എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല. പരീക്ഷകൾ നിശ്ചയിച്ച ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം തന്നെ നടക്കും.
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