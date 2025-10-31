കലൂര് സ്റ്റേഡിയം കൈയേറി അനധികൃത നിര്മാണം നടത്തി; ആന്റോ അഗസ്റ്റ്യനും ചന്ദ്രന് പിള്ളയ്ക്കുമെതിരെ പരാതി നല്കി കോണ്ഗ്രസ്
അതേസമയം, കലൂർ ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന് ഡി.സി.സി. പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
Published : October 31, 2025 at 5:42 PM IST
എറണാകുളം: കലൂർ സ്റ്റേഡിയം കൈയേറി അനധികൃത നിർമാണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവി എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനും, ജി.സി.ഡി.എ. ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ പിള്ളക്കുമെതിരേ കോൺഗ്രസ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
എറണാകുളം ഡി.സി.സി. പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസാണ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. പൊതുസ്ഥലം കൈയേറി, പൊതുസ്വത്ത് അനധികൃതമായി നീക്കം ചെയ്തു, അനധികൃത നിർമാണ പ്രവർത്തനം നടത്തി തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രതികൾക്കെതിരേ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി.
അനധികൃതമായാണ് സ്റ്റേഡിയം കൈമാറിയതെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സീറ്റും ലൈറ്റും അനധികൃതമായി നീക്കം ചെയ്തു, പൊതുസ്ഥലം കൈയേറി അനധികൃത നിർമാണം നടത്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കലൂർ ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന് ഡി.സി.സി. പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
ജി.സി.ഡി.എ. നൽകിയ പരാതിയിൽ പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് ആണ് കേസെടുത്തത്. ഡി.സി.സി. പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയതിനു പിന്നാലെ ജി.സി.ഡി.എ. സെക്രട്ടറി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിന് നിലവിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി ടർഫ് നവീകരണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. ടർഫിലേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശിച്ചത് ഇതുവരെ ചെയ്ത മുഴുവൻ ജോലികളെയും നശിപ്പിക്കുകയും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്റ്റേഡിയവും പരിസരവും സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും ജി.സി.ഡി.എ. പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ നീക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടെന്ന മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി.യുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടും പുറത്തുവിടാതെ ജി.സി.ഡി.എ. മെസ്സിയെ എത്തിക്കാമെന്ന പേരിൽ വിവാദ സ്പോൺസർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നും, മെസ്സി വന്നാൽ മന്ത്രിക്ക് എത്ര പണം ലഭിക്കുമെന്നും, പണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിഗൂഢമായ നീക്കമാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നതെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു.
നേരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയതിലോ, സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിലോ പ്രവർത്തന പരിചയമില്ലാത്ത സ്പോൺസറെ മന്ത്രിക്ക് എവിടെനിന്ന് കിട്ടിയെന്നും, ഇതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക താത്പര്യം മാത്രമാണെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു. എഴുപത് കോടി മുടക്കുമെന്ന് വീമ്പു പറഞ്ഞതിനപ്പുറം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ പോലും സ്പോൺസർ മുടക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിന് ഉപകരാർ നൽകിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന്, സ്റ്റേഡിയം സ്പോർട് കേരള ഫൗണ്ടേഷന് നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ജി.സി.ഡി.എ. മറുപടി പറയണം. ഇതിലെ കരാറുകൾ എന്താണ്, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കം ജി.സി.ഡി.എ. മറുപടി പറയണം. ജി.സി.ഡി.എ. കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ പോലും അറിയാതെയാണ് സ്റ്റേഡിയം കൈമാറിയത്.
സ്പോർട് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ആരാണെന്നും, ഫൗണ്ടേഷന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് മന്ത്രിയുടെ തട്ടിപ്പാണ്, മന്ത്രിക്കും ഈ ഇടപാടിൽ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പോകുന്ന പോക്കിൽ സ്റ്റേഡിയവും ചെമ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മന്ത്രിയും സർക്കാരും നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പി.ആർ. വർക്കിന് വേണ്ടി കായിക പ്രേമികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് വിറ്റു തുലക്കാനുള്ളതല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസ്വത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കെ. കരുണാകരൻ സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത ആളുകളാണ് ഇന്ന് സ്റ്റേഡിയം വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നതെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു.
Also Read: അമേരിക്കൻ തീരുവ വർധന: സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി 70% ഇടിഞ്ഞു; മൂന്ന് മാസമായി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം