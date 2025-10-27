കലൂര് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണ വിവാദം; ലാഭം കൊയ്യാന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി ഉടന് തിരിച്ചു നല്കും- ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്
കരാര് നവംബര് 30 വരെ, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഓരോ നിര്മാണവും ജിസിഡിഎയുടെയും എസ്കെഎഫിന്റെയും അനുമതിയോടെയെന്നും ആന്റോ.
October 27, 2025
കൊച്ചി: കലൂർ അന്താരാഷ്ട്രാ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിലെ ആരോപണങ്ങളിൽ മറുപടിയുമായി അർജന്റീന- ഓസ്ട്രേലിയ സൗഹൃദ മത്സരത്തിന്റെ സ്പോൺസറായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ. ഹൈബി ഈഡൻ എം.പി ക്ക് പിന്നാലെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണത്തിൽ ദുരൂഹ ഇടപാടുകൾ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിസിസിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
അർജന്റീന ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരം നടത്തുന്നതിന് നവംബർ 30 വരെയാണ് തങ്ങൾൾക്ക് സ്റ്റേഡിയം കൈമാറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സ്പോൺസർ ആയ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. നവംബർ 30ന് മുമ്പ് കലൂർ ഇന്റര്നാഷണല് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ജിസിഡിയ്ക്ക് തന്നെ സ്റ്റേഡിയം കൈമാറുമെന്ന് ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇതൊരു സർക്കാർ പദ്ധതി ആണെന്നും താൻ അർജന്റീന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്പോൺസർ മാത്രമാണെന്നും ആന്റോ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഇതിൽ പ്രത്യേക അജണ്ട ഇല്ലെന്നും ലാഭം കൊയ്യാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും ആന്റോ വ്യക്തമാക്കി.
"കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ വളർച്ചയും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലുമുള്ള വളർച്ചയുമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം . ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി താൻ പണം മുടക്കി. നഷ്ടമുണ്ടായാൽ താൻ അത് സഹിച്ചോളാം, കളി നടന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാവും", സ്പോണ്സറായ ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു.
ഈ മാസം മുപ്പതാം തിയതിക്കുള്ളിൽ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഫിഫ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും അതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത വിൻഡോയിൽ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് എഎഫ്എ അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ന വംബറിലെ മത്സരം മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നതാണ് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചതെന്നും ഫിഫയുടെ അനുമതി കിട്ടിയാൽ അടുത്ത വിൻഡോയിൽ തന്നെ കളി നടത്തുമെന്നും ആന്റോ പറഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ടി നടപടി ക്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതായി ആരോപണം നേരിടുന്നവരും നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് സ്പോൺസർമാർ. ഇവരുമൊത്ത് സംസ്ഥാന മന്ത്രി നടത്തിയ വിദേശ യാത്രയെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം വേണം. എന്ത് ഉറപ്പിലാണ് നവീകരണത്തിനായി സ്റ്റേഡിയം കൈമാറിയതെന്ന് ജിസിഡിഎ വ്യക്തമാക്കണം.
എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് സ്പോൺസറെ തീരുമാനിച്ചത്. ഒട്ടും വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വൻ കൊള്ളയ്ക്കാണ് സർക്കാരും ജിസിഡിഎയും ശ്രമിച്ചതെന്നും ഷിയാസ് ആരോപിച്ചു. ലീഡർ കെ കരുണാകരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയം. സ്റ്റേഡിയം ആർക്കും തീറെഴുതി നല്കാന് കോൺഗ്രസ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഷിയാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
