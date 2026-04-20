ആ 30 ഇ-ഓട്ടോകൾ ഞങ്ങളുടേതല്ല!; ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കർശന നിർദേശവുമായി കൊച്ചി മെട്രോ
നഗരത്തിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനരഹിത ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കർശന നിർദേശം നൽകി കെഎംആർഎൽ.
Published : April 20, 2026 at 3:45 PM IST
എറണാകുളം: കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ ദീർഘകാലമായി പ്രവർത്തന രഹിതമായിക്കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ). ഓട്ടോകൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടേതാണന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ്, ഉടമകളായ എറണാകുളം ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ് സഹകരണ സംഘത്തിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയത്.
കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിലെ പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ കലൂരിലെ മെട്രോ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ 30ഓളം ഇ-ഓട്ടോകളാണ് നിലവിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ വാഹനങ്ങളെന്ന് കെഎംആർഎൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വാഹനങ്ങൾ 2026 ഏപ്രിൽ 30-നകം പൂർണമായും അവിടെനിന്ന് മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം മെയ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നശിച്ചുപോകുന്ന നിലയിലുള്ള ഈ വാഹനങ്ങൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടേതാണെന്നും അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണമാണ് ഇവ നശിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷേപം. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മെട്രോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പൊതുജനമധ്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനും മെട്രോ പരിസരത്തെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇപ്പോൾ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദീർഘകാലം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ചലനമറ്റ നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് സ്റ്റേഷൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും പാർക്കിങ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും കെഎംആർഎൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് കൃത്യമായ അച്ചടക്കവും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലനിർത്താൻ കൊച്ചി മെട്രോ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അനധികൃത പാർക്കിങ്ങുകൾ ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും കെഎംആർഎൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കാലത്ത് കൊച്ചിയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ എത്തിയ ഈ ഇ-ഓട്ടോകൾ നിലവിൽ നശിച്ച നിലയിലായെന്ന വാർത്തയായതോടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത്.
കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇത്തരം പ്രവർത്തനരഹിതമായ വാഹനങ്ങൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെട്രോ യാത്രക്കാരുടെ പാർക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘം തയ്യാറാകണമെന്നും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും കൊച്ചി മെട്രോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനിക്കുന്നതോടെ കലൂർ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിങ് ഏരിയ പൂർണമായും യാത്രക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യ പെടുത്താനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
