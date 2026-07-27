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ജലമേളകളുടെ പടക്കളത്തിലേക്ക് 'കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ' തിരിച്ചെത്തുന്നു; വള്ളം മലർത്തൽ ചടങ്ങിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം

കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങളേയും തോല്‌പിച്ച കല്ലുപറമ്പന്‍, നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജേതാവുമാണ്. 1971, 1972, 1973 കളിലും വിജയം ആവര്‍ത്തിച്ച ചുണ്ടന്‍ വള്ളത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കാൻ നാട്ടുകാർ.

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kalluparamban Chundan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 3:42 PM IST

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കോട്ടയം: പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ വീണ്ടും നീറ്റിലിറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കുട്ടനാടിൻ്റെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഒരുകാലത്ത് ആവേശത്തിരയിളക്കിയ പ്രശസ്‌തമായ വള്ളമാണ് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ.
ജലമേളകളുടെ പടക്കളത്തിലേക്ക് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. പുത്തൻ കളിവള്ള നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിനിൽക്കുന്നു. ഓളപ്പരപ്പിൽ ചീറി പാഞ്ഞ പഴയ കളിവള്ളം പോലെ പുത്തൻ ചുണ്ടനെ ഒരുക്കാൻ മുഖ്യ ശില്‌പി സുരേഷ് മഹേശ്വരനും പണിക്കാരും തിരക്കിട്ട പണികളിലാണ്. ഒപ്പം ഏറെ വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും.

ജലമേളകളുടെ പടക്കളത്തിലേക്ക് 'കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ' തിരിച്ചെത്തുന്നു; വള്ളം മലർത്തൽ ചടങ്ങിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം (ETV Bharat)

തച്ചന്മാരുടെ ഉളിയും ചുറ്റികയും ആഞ്ഞിലിത്തടിയിൽ താളം കൊട്ടുമ്പോൾ പണിപ്പുരയിൽ ഉണരുന്നത് കുട്ടനാടിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. വള്ളത്തിൻ്റെ തറ കൊട്ടി മിനുക്കുന്ന പണികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഓളപ്പരപ്പിൽ ആവേശം തുഴഞ്ഞു കയറിയ പഴയകാല പെരുമ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. 2008-ന് ശേഷം ജലമേളകളിൽ നിന്നും മാറിനിന്ന കല്ലൂപ്പറമ്പന്, പുതിയൊരു ചുണ്ടൻ വള്ളം എന്നത് വെറുമൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒരു നാടിൻ്റെയും ഒന്നാകെയുള്ള സ്വപ്‌നമായിരുന്നു.

കോട്ടയം പള്ളത്തെ പണിപ്പുരയിലാണ് തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവുകളിൽ പുതിയ കളിവെള്ളം ജീവൻ വയ്‌ക്കുന്നത്. 2008-ന് ശേഷം ജലമേളകളിൽ സജീവമല്ലാതിരുന്ന കല്ലൂപ്പറമ്പന്, പുതിയൊരു ചുണ്ടൻ വള്ളം പണിയുക എന്നത് കേവലമൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്‌നമാണ് ഇവിടെ സാക്ഷാത്‌ക്കരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കല്ലൂപ്പറമ്പൻ കുടുംബാംഗമായ ജോൺ ദാനിയൽ പറഞ്ഞു.

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ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കി വള്ളത്തിൻ്റെ മലർത്തൽ കർമ്മം നടക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 90 ശതമാനത്തോളം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള മിനുക്കുപണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. "53 കോൽ നീളവും 65 ഇഞ്ച് വണ്ണവുമാണ് ഈ വള്ളത്തിനുള്ളത്. ആഞ്ഞിലിത്തടിയിലാണ് നിർമ്മാണം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി എട്ടോളം വരുന്ന തച്ചന്മാരുടെ അഹോരാത്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് ഈ ജലരാജാവ് രൂപമെടുത്തത്. രണ്ടു മാതാവ് പലകകളും ഏരാവും ചേർത്ത അടിത്തറയുടെ പണികളെല്ലാം പൂർത്തിയായി. ഇനി വള്ളം മലർത്തൽ ചടങ്ങിലേക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്," തൊഴിലാളിയായ ലിജു പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് രാവിലെ 9:15-നും 10:15-നും ഇടയിലാണ് മലർത്തൽ കർമ്മം. ഇതിനു ശേഷം, നവംബറോടെ നിർമ്മാണം പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വള്ളം ഔദ്യോഗികമായി നീരണയിക്കും. എങ്കിലും, കായൽ രാജാക്കന്മാരോട് കൊമ്പുകോർക്കാൻ കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ മത്സരപ്പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് 2027-ലെ ജലമേളകളിലായിരിക്കും. നീണ്ട 18 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കല്ലൂപ്പറമ്പൻ്റെ തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ ആർപ്പുവിളികൾ ഉയരുമ്പോൾ, കുട്ടനാടൻ കായലുകളിൽ വീണ്ടും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും.

ജലരാജാവ് 'കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ'

കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങളേയും തോല്‌പിച്ച കല്ലുപറമ്പന്‍, നെഹ്‌റു ട്രോഫിയും നേടുകയുണ്ടായി. 1970-ലെ ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ തന്നെയായിരുന്നു കല്ലുപറമ്പന്‍ ചുണ്ടന്‍ നെഹ്‌റു ട്രോഫി നേടിയത്‌. തുടര്‍ന്ന്‌ 1971, 1972, 1973 കളിലും വിജയം ആവര്‍ത്തിച്ചതിലൂടെ വെറും ഭാഗ്യം കൊണ്ടു നേടിയതല്ല കന്നി മത്സരവിജയം എന്നു തെളിയിക്കാന്‍ കല്ലൂപ്പറമ്പനു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ 1973 ശേഷം 1992 വരെ ഇവര്‍ പിന്നിലായി. 1993-ല്‍ നെഹ്‌റു ട്രോഫി നേടി വിജയക്കൊയ്‌ത്ത്‌ ആവര്‍ത്തിച്ചു. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉജ്ജ്വല വിജയം.

താഴത്തങ്ങാടി വള്ളംകളി ഉള്‍പ്പെടെ പല മത്സരങ്ങളിലും വിജയിയാകാന്‍ കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടനു സാധിച്ചു. നെഹ്‌റു ട്രോഫിക്കായി അവസാനം പൊരുതിയത്‌ 2009-ല്‍ ആയിരുന്നു. പ്രശസ്‌തമായ കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടന്‍ വള്ളം ഇന്ന്‌ മത്സര രംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു. വീണ്ടും മത്സര രംഗത്തേക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്‌ കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ്റെ ആരാധകര്‍.

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TAGGED:

NEW BOAT CONSTRUCTION
KALLOOPARAMBAN CHUNDAN VALLOM
കല്ലൂപ്പറമ്പൻ ചുണ്ടൻ
KOTTAYAM CHUNDAN VALLAM WORK
KALLUPARAMBAN VALLAM PROGRESSING

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