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വിവാദങ്ങൾ വിടാതെ ദേശാഭിമാനി; വിഴിഞ്ഞം വിദേശനിക്ഷേപ വിഷയത്തിന് പുറമേ വിഎസ് സ്‌പെഷ്യൽ വാരാന്തപതിപ്പും വിവാദത്തിലേക്ക്

ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഖപത്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സ്വരാജ് നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിൽ വ്യക്തതക്കുറവ് നിഴലിക്കുകയാണ്

Controversy Surrounds Deshabhimani, KALLAN VIJAYAN
വിഎസ് സ്‌പെഷ്യൽ വാരാന്തപതിപ്പ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 5:32 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎം മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിലെ വാർത്തകളെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുമ്പോൾ പാർട്ടി സ്വയം പ്രതിരോധത്തിലാവുന്നുവെന്ന് സൂചന. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അന്തരിച്ച മുതിർന്ന നേതാവ് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കാനിരുന്ന പാർട്ടി പത്രത്തിൻ്റെ വാരാന്തപതിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളാണ് നിലവിൽ പാർട്ടിയെ വലയ്ക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുഖപത്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സ്വരാജ് നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിൽ വ്യക്തതക്കുറവ് നിഴലിക്കുകയാണ്.

ജൂലൈ 21നാണ് വിഎസിൻ്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികാചരണം നടക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങാനിരുന്ന ദേശാഭിമാനിയുടെ വാരാന്തപതിപ്പ് അന്ന് പത്രത്തിനൊപ്പം നൽകാതിരുന്നതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് പത്രത്തിനൊപ്പം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും വിവാദങ്ങൾ ശമിക്കുന്നില്ല.

വിഎസിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കെ വി സുധാകരൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിനൊപ്പം 'കള്ളൻ വിജയൻ ധന്യ നാടകഗ്രാമം മുത്തിപ്പാറ പിഒ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം പത്രത്തിൻ്റെ പിൻപേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായതാണ് ഇന്നലെ വാരാന്തപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നതെന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ റസിഡൻ്റ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ എം സ്വരാജ് ഇതിനെ തള്ളി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് എം സ്വരാജിൻ്റെ പ്രതികരണം

സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് വാരാന്തപ്പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നത്. വിഎസിൻ്റെ ചരമദിനം 21നാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ച എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ വാരാന്തപതിപ്പും 21ലെ പത്രത്തിലെ വിഎസ് അനുസ്മരണ സംബന്ധിയായ പേജിനെപ്പറ്റിയും മുമ്പ് തന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗം തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. 21ന് പ്രത്യേക പേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. വിഎസിനെ പറ്റി കെ വി സുധാകരൻ്റെ അനുസ്മരണ ലേഖനമാണ് ഉള്ളത്. ദേശാഭിമാനിയുടെ ആദ്യ പേജിലും അവസാന പേജിലും വിഎസിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കള്ളൻ വിജയൻ എന്ന ലേഖനം പതിപ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് വാർത്തയും കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ലേഖനം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

പത്രം അച്ചടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. മറ്റ് വാർത്തകൾ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വിഎസിനെ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്. പത്രം അച്ചടിക്കുന്നതിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ വാരാന്തപതിപ്പും അച്ചടിക്കുന്നത്. ഒരു യൂണിറ്റിൽ പത്രം അച്ചടിക്കുന്നത് സ്വകാര്യപ്രസിലാണ്. അവിടെ യന്ത്രത്തകരാർ ഉണ്ടായി. രണ്ട് ദിവസമായി തൊട്ടടുത്ത് ജില്ലയിലുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റിലെയും പത്രം അച്ചടിക്കുന്നത്. സമയബന്ധിതമായി അച്ചടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ചില്ലറ വിഷമതകൾ നേരിട്ടിരുന്നു. സ്വകാര്യ പ്രസിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ചു. അതായിരുന്നു സാങ്കേതിക തകരാർ.

വിവാദം സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തനിക്ക് പറയാനില്ലെന്നും ഇന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. പത്രം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കള്ളൻ വിജയൻ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം വാരാന്തപ്പതിപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഡിറ്റർ കെ ആർ അജയന് പത്രം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയെന്ന വാർത്തയും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ ആർ അജയനെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.

'കള്ളൻ വിജയൻ ധന്യ നാടകഗ്രാമം മുത്തിപ്പാറ പിഒ' : ലേഖനം എഴുതി നൽകിയെന്ന് രചയിതാവ്

'കള്ളൻ വിജയൻ ധന്യ നാടകഗ്രാമം മുത്തിപ്പാറ പിഒ' എന്ന പേരിൽ താനൊരു ലേഖനം ദേശാഭിമാനിക്ക് എഴുതി നൽകിയെന്ന് ലേഖനത്തിൻ്റെ രചയിതാവായ ടി സി രാജേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പത്രത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തശേഷമാണ് നാടക പ്രവർത്തകനായ വിജയനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം താൻ തയ്യാറാക്കി നൽകിയത്. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യവും താൻ ചിന്തിച്ചില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ലേഖനം പത്രത്തിന് നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരാണ് 'കള്ളൻ വിജയൻ'

തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമ്മൂടിന് അടുത്ത് പുല്ലമ്പാറയെന്ന പ്രദേശത്തെ മുത്തിപ്പാറയിലാണ് വിജയൻ്റെ വീട്. തന്നെ കള്ളൻ വിജയനെന്നാണ് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. തൻ്റെ യഥാർഥ പേര് എസ് വിജയകുമാർ എന്നാണ്. എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ച ചെല്ലപ്പേര് പിന്നീട് നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിജയൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് പിണക്കമോ പരിഭവമോ ഇല്ല. കാരണം താനൊരു മോഷ്ടാവല്ല. നാടക പ്രവർത്തകനായ തന്നെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാം കള്ളൻ വിജയൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദേശാഭിമാനിയിൽ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജഷേ് തന്നോട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. താൻ ഫോട്ടോയും നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലേഖനം എന്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല?

വിഎസിൻ്റെ സ്‌പെഷ്യൽ പതിപ്പായി ഒരുക്കിയ ദേശാഭിമാനിയിൽ ഈ ലേഖനം എന്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലെന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് തനിക്കറിയില്ലെന്നാണ് പത്രത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും റസിഡന്റ് എഡിറ്ററുമായ എം സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക തകരാർ എങ്കിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് എന്തിന്?

സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം വാരാന്തപ്പതിപ്പ് അച്ചടി മുടങ്ങിയതാണ് ഞായറാഴ്ച പത്രം പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നതെന്ന വിശദീകരണമാണ് സ്വരാജ് നൽകിയത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് വാരാന്തപ്പതിപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഡിറ്റർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്നും ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

മുമ്പ് അദാനി -എംഎസ്‌സി കരാർ വാർത്തയിലും സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിൽ

മുമ്പ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശനിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച ദേശാഭിമാനി വാർത്തയും സിപിഎമ്മിനെ പ്രിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ അദാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൽ എംഎസ്‌സി എന്ന ആഗോള കപ്പൽ കമ്പനി നിക്ഷേപമിറക്കുമെന്ന വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതോടെ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ സിപിഎമ്മും പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആലോചനയിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ദേശാഭിമാനിയിൽ അച്ചടിച്ച് വന്ന വാർത്ത ഉയർത്തിയായിരുന്നു. ഇതോടെ സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി.

ദേശാഭിമാനിയെ തള്ളി എം വി ഗോവിന്ദൻ

ഈ വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയെ തള്ളി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. വഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് അദാനി- എംഎസ്‌സി ഡീൽ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാൻ സർക്കാർ ദേശാഭിമാനിയെ കൂട്ട് പിടിച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടി പത്രത്തെ ഗോവിന്ദന് തള്ളേണ്ടി വന്നത്. ദേശാഭിമാനിയിൽ വാർത്ത വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മനസിലാക്കണമായിരുന്നു. പാർട്ടി വാർത്തയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടി പത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിവരും. ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വരുമോ ദേശാഭിമാനിയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത

നിലവിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ ചുമതലയുള്ളത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പുത്തലത്ത് ദിനേശനും എം സ്വരാജിനുമാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതലയുള്ളത്. ചീഫ് എഡിറ്ററായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും ദൈനംദിന ചുമതലയുള്ള റസിഡൻ്റ് എഡിറ്ററായി മുഴുവൻസമയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമെന്ന രീതിയാണു കുറെക്കാലമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. പി രാജീവ് റസിഡൻ്റ് എഡിറ്ററായിരിക്കെ ഇതിനു മാറ്റം വന്നിരുന്നു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരേസമയം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ചീഫ് എഡിറ്ററുമായെങ്കിലും, ചീഫ് എഡിറ്ററായിരിക്കെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ ഗോവിന്ദൻ ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. പകരക്കാരനായാണു പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ എത്തുന്നത്. നിലവിൽ വിവാദങ്ങൾ തുടർക്കഥയായാതോടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ദേശാഭിമാനിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സിപിഎം മുതിർന്നേക്കും. ഇതിനായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ആരെയെങ്കിലും നിയമിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.

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