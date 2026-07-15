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കള്ളാടി തുരങ്കപാതയിലെ മണ്ണ് മാറ്റാൻ ആകാശ സർവേയുമായി വിദഗ്‌ധ സംഘം

ആകാശദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം സമിതി ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കകം സർക്കാരിന് സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും.

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കള്ളാടി തുരങ്കപാതയിൽ വിദഗ്‌ധ സമിതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 8:50 PM IST

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വയനാട്: കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വിദഗ്‌ധ സമിതി മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവശിഷ്‌ടങ്ങളും നിർമാണ കമ്പനി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണും സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വിദഗ്‌ധ സമിതി മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പരിശോധിച്ചു. കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി പ്രൊഫസർ ഡോ. സന്തോഷ് ജി. തമ്പി, കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീലേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ കള്ളാടിയിലെത്തിയത്.

ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും; അനുകൂല സാഹചര്യമെന്ന് സമിതി

കള്ളാടി തുരങ്കപാതയിൽ വിദഗ്‌ധ സമിതി (ETV Bharat)

തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയിലെ മണ്ണും അവശിഷ്‌ടങ്ങളും മാറ്റുന്നതിനായി പരിസര ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ സമിതി വിശദമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിൽ മഴയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രദേശത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി വിശകലനം ചെയ്‌ത ശേഷമായിരിക്കും സമിതി സർക്കാറിന് സമഗ്രമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുക.

"ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ അല്ല വന്നത്, ഇവിടെയുള്ള അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രദേശം കുറച്ചുകൂടി പരിശോധിച്ച്, ഡ്രോൺ പോലെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും," എന്ന് കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി പ്രൊഫസർ ഡോ. സന്തോഷ് ജി തമ്പി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

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ഉന്നതതല സംഘത്തിൻ്റെ അവലോകനം

റവന്യൂ വകുപ്പ് ദുരന്തനിവാരണ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി കെ. ജീവൻ ബാബുവും ബുധനാഴ്‌ച കള്ളാടിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. റവന്യൂ, പൊതുമരാമത്ത്, ജിയോളജി വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തുരങ്കപാത നിർമാണ ചുമതലയുള്ള കൊങ്കൺ റെയിൽവെ കരാറുകാരായ ദിലീപ് ബിൽഡ്കോൺ പ്രതിനിധികളും വിദഗ്‌ധ സംഘവുമായി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർമാണ കമ്പനി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം സമിതി നേരിട്ട് കണ്ട് വിലയിരുത്തി.

മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് മീനാക്ഷിപുഴയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ലോഹഭാഗങ്ങൾ, തകർന്ന വാഹനങ്ങൾ, കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാര്യവും സംഘം പരിശോധിച്ചു. നിലവിൽ ദിലീപ് ബിൽഡ്കോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മീനാക്ഷിപാലത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മണ്ണും അവശിഷ്‌ടങ്ങളും അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്‌ടർ ഡി ആർ മേഘശ്രീ, എ ഡി എം കെ. അജീഷ്, സബ് കളക്‌ടർ അതുൽ സാഗർ, ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റ് ടി എം. ഷെൽജു എന്നിവരും വിദഗ്‌ധ സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

KONKAN RAILWAY TUNNEL PROJECT
MEENACHIPUZHA MUD CLEARANCE
WAYANAD LANDSLIDE
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