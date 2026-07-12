കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി, വിക്രം സിങ് റാണയുടേതെന്ന് നിഗമനം
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി, മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
Published : July 12, 2026 at 12:11 PM IST
വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം ആരുടേതാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ എട്ടായി. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജരായ വിക്രം സിങ് റാണയ്ക്കൂടിയായിരുന്നു കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്.
രണ്ടാം സോണും പുഴയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അഞ്ച് പേരെയായിരുന്നു കാണാതായിരുന്നത്. തെരച്ചിലിൻ്റെ മൂന്നാം ദിനം മുതലാണ് കാണാതായവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. മീനാക്ഷിപ്പാലത്തിന് 200 മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് നിലവില് ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
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യുവജന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്, എസ്.ഒ.ജി, ഫയർഫോഴ്സ്, റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം, വനംവകുപ്പ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ നടന്നത്. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ചെളിയും മണ്ണും അടിഞ്ഞ പുഴയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരെ സമഗ്രമായ പരിശോധന നടന്നു. പുഴയുടെ മേല്ഭാഗത്ത് ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശോധന നടന്നത്. വിക്രം റാണയ്ക്കായി ഇന്നലെ അമ്പതംഗ സമിതി തീവ്ര പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
ദുരന്തം അഞ്ചംഗ സമിതി അന്വേഷിക്കും
കള്ളാടി ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തുക, കരാറുകാർ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കുക, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകിയ പരിസ്ഥിതി അനുമതികൾ വിലയിരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അഞ്ചംഗസമിതിയുടെ ചുമതലകൾ. ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.
ഭൗമ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. സി പി രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന സമിതിയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. വിഷ്ണുദാസ്, ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഡോ. പി. പുഗഴേന്തി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുമുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമിതി ദുരന്ത സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഒരുമാസമാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനായി സർക്കാർ, സമിതിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം.
നാടിനെ നടുക്കിയ കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില്
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. എട്ടുപേരെയാണ് മണ്ണിനടിയിൽ കാണാതായത്. എല്ലാവരും ദിലീപ് ബിൽഡ് കോണിലെ ജീവനക്കാരാണ്. ആദ്യദിനം നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ അൻമോൽറോദ്റായ്, ബികാഷ് കുമാർ, ചന്ദ്രഭാൻപാൽ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും വ്യാഴാഴ്ച ഇമ്രാൻ അൻസാരി, രാഹുൽശർമ, അസറുദ്ദീൻ അൻസാരി എന്നിവരുടെയും വെള്ളിയാഴ്ച രാകേഷ് ഗുച്ചൈതിൻ്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
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